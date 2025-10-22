「100 Choices」フォーマット販売第一弾！米国ケーブルTV局への販売に成功

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（以下、FANY Studio）とソニー・ピクチャーズ・テレビジョン（以下、SPT）は、ロサンゼルスを拠点とする大手制作会社・B17エンターテイメントを通じて、米国のケーブルTV局Game Show Network向けに「100 Choices (邦題: １００択ＴＨＥガマン)」を開発していることを明らかにしました。

FANY Studioが制作したフォーマット「100 Choices」は、SPTがオリジナルフォーマットのグローバル配給権を取得し、今年2月にロンドンスクリーニングで発表しました。そして、今月フランス・カンヌで開催されたMIPCOM2025にて、フォーマットリストの柱の1つとして「100 Choices」を世界中のクライアントに発表し、その直後に本発表が行われました。

▼SPT 国際フォーマット SVP・Laura St. Clair氏のコメント：

「ロンドン・スクリーニングズでシリーズを発表して以来、『100 Choices』は大きな反響をいただいており、MIPCOM2025ではクライアントの皆様から、素晴らしい評価をいただきました。FANY Studioは、世界中の視聴者に家族で楽しんでいただける、普遍的なフォーマットを生み出しました。B17エンターテイメントの優秀なチームが、Game Show Network向けに、このフォーマットを開発していることは、素晴らしいことです。彼らが、アメリカの視聴者向けに、ゲームをどのようにアレンジし、強化していくのか、今から楽しみです。」

▼FANY Studioセールスチーフマネージャー・河村真里氏のコメント：

「アメリカ市場への進出は当社の夢でした、SPTの皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。今年2月にロンドンで発表して以来、世界中のクライアント様からお問合せをいただき、本フォーマットが世界中で愛されるものであると実感しました。『100 Choices』の、芸人たちが知恵を絞り体を張る日本ならではのエンターテイメント性が、今後B17エンターテイメントの制作力により、アメリカの視聴者向けにどのようにアレンジされていくのか、今からワクワクしています。」

※参考）2025年2月プレスリリース

https://fanystudio.com/news/studio-100choices-20250211/

■100 Choices (邦題: １００択ＴＨＥガマン)

参加者がひとつのチームとなり、質問に対して100通りもの回答と対峙し、正しい回答を選択できれば多額の賞金を獲得することができるホームコメディフォーマットです。超難問な質問に正解するため、5つのフィジカルチャレンジに挑戦し、各チャレンジのパフォーマンスの結果次第で選択肢を減らすことができます。頭脳、腕力、チームワークを駆使して質問に正解する確率を高める、新しい痛快コメディゲームショーです。

■会社概要

ソニー・ピクチャーズテレビジョン

様々なジャンル、プラットフォームの番組を世界中で制作、配信、放送するテレビ業界有数のコンテンツプロバイダー。受賞歴のある長編映画、テレビ番組、フォーマットを含む、業界最大級のライブラリーの管理に加え、米国、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域に制作会社を所有し、世界中のリニアおよびデジタルチャンネルを運営しています。東京に本社を置くソニーグループ株式会社の子会社・ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの事業部門です。



株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信続けています。海外市場においては、リアリティショーやゲームショーを中心とした番組・フォーマット制作販売、ドラマ制作販売を遂行しています。

事業開始日：2023年5月1日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18-14 北西ビル8階

代表取締役社長：小林 智

公式サイトURL：https://fanystudio.com/