LegalOn Technologies、コーポレートロゴ・製品ロゴを刷新

株式会社LegalOn Technologies

「LegalOn: World Leading Legal AI」を提供する株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、この度コーポレートロゴと製品ロゴをリニューアルいたしました。

■コーポレート・製品ロゴリニューアル概要

新しいロゴは、グローバル市場でリーガル領域における最高のソリューションとなることを目指して設計されました。同時に、LegalOn Technologiesのビジュアルアイデンティティの中核を担うものであり、「法とテクノロジーの交差点」における当社の役割を象徴しています。塗りつぶされた円によって「Legal」と「On」の間に視覚的な区切りを設けるとともに、オン／オフスイッチの“オン”状態を示すデザインは、法務の世界にテクノロジーの力で新しい価値を“オン”にするという私たちの意思を表現しています。

LegalOn Technologiesは、この新しいブランドのもと、国や文化の垣根を超え、グローバルチームが一丸となってナンバーワンを目指してまいります。

なお、日本では2025年10月下旬より順次ブランドの変更を実施してまいります。

LegalOn Technologiesサイト（日本）：https://legalontech.jp/

LegalOn Technologiesサイト（グローバル）：https://www.legalontech.com/

LegalOn製品サイト：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_202510222)

■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



会社概要

会社名 ：株式会社LegalOn Technologies

代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

設立 ：2017年4月

資本金等：198.5億円（資本準備金等含）