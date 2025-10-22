「おぎやはぎのハピキャン」とろサーモン村田とアンジェリカが日本最大級の遊びの祭典“FIELDSTYLE”に初潜入！１０月２３日（木）から３週にわたり放送

名古屋テレビ放送株式会社【左から、村田秀亮(とろサーモン)、今井アンジェリカ】

◎番組内容

メ～テレ（名古屋テレビ放送）制作のアウトドア・ドキュメント・バラエティ

『おぎやはぎのハピキャン』毎週木曜 深夜０時２０分～放送

大自然の中、オトナが童心に返り「めいっぱい楽しむ」をコンセプトに、

おぎやはぎとゲストがオフの気分で１日たっぷりと楽しむ様子をリアルにお届け！

◆とろサーモン村田＆アンジェリカ 異色の２人が“FSの魅力”をお届け♪

今回も前回に引き続き、ゲストのみでロケを行う特別回！キャンプ歴１０年で番組４度目の出演となる村田秀亮(とろサーモン)とギャルキャンパーを目指すタレントの今井アンジェリカが、日本最大級の暮らしと遊びの総合展示会「FIELDSTYLE(ﾌｨｰﾙﾄ゛ｽﾀｲﾙ)」に潜入する。買い物やグルメなど1日めいっぱい楽しむ２人の様子をおぎやはぎがウォッチング！キャンプ心をくすぐる魅力的なこの場所で一体どんなギア(アウトドアアイテム)と出会えたのか？

さらに番組内で次回開催する同イベントの入場チケットが当たる視聴者プレゼントも!!

■FIELDSTYLE基本情報

FIELDSTYLE(ﾌｨｰﾙﾄ゛ｽﾀｲﾙ)は、「暮らし」と「遊び」をテーマにしたイベントとして2017年にスタート。

アウトドアから自動車・防災・フード・スポーツ・住宅などライフスタイル全般の製品・サービスが

一堂に会する日本最大級の体験型イベントで、ファミリーで楽しめるアクティビティも多数。

番組グッズの販売やトークショーを展開する「ハピキャンステーション」も登場！

Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)などで年2回(春・秋)開催。

＜次回イベント開催情報＞

日時：11/15(土)、/16(日) ※両日ともに9:00～17:00

場所：Aichi Sky Expo (愛知県常滑市セントレア5-10-1)

入場料：前売り…1日券1,700円／2日券2,700円

※小学生以下無料／ペット同伴OK

◆出展数500以上！“最高のギア”求めて芸人とギャルが東奔西走！

会場内は活気であふれ、キャンプのギアを中心に魅力的なものがズラリと並ぶ。

様々なスタイルにトランスフォームでき、組み立てもわずか５分で完了する超高機能テントや、ドイツで開催された品評会でデザインが高く評価されたという今注目のチェアなど、心惹かれるギアが盛りだくさん！

早速、アンジェリカが８万円以上する高級手作りチェア用シートを気に入り、村田に「これ買って～」とおねだり攻撃。すると「六本木のハマーに乗ってる社長じゃないから！」とすかさずツッコむ村田。すると今度は、フードエリアでサンドウィッチを試食したアンジェリカの「バリうまい！」というコメントに対して村田が「(そういう時は)バ～リ～♪とか言わないの？」と聞くと、アンジェリカが村田に“冷静な一言”を言い放つ。彼女の口から飛び出した大人すぎるツッコミとは!?

さらに番組内でおなじみのキャンプ芸人たちもイベント会場に続々と登場！

◆キャンプの必需品「三種の神器」で最も重要なのは“映え”！？

ギャルキャンパーを目指すアンジェリカはキャンプの“三種の神器”と言われる、テーブル、チェア、焚き火台を求めて本気で買い物する流れに。お気に入りのチェアを見つけると、なぜか突然村田とチェアを使った即興コントを披露し始めた。果たしてそのクオリティは？

その後、「インスタ映えしますよ！」という店員の一言で購入を即決した炎のデザインの焚き火台と、心理的に会話がしやすい距離を保てるテーブルをゲットして上機嫌になったアンジェリカは、スタジオにいるおぎやはぎにお土産を買っていくことに。２人が時間をかけて選んだキャンプギアを手にしたおぎやはぎの反応は？

そして三種の神器を使用してアンジェリカがついに本格キャンプデビュー！村田が作る絶品キャンプ飯を一口食べたアンジェリカは思わず「全部のアプリで連絡とる！」と一言。その意味とは一体！？

◆いつでもどこでもハピキャン！TVer・Locipoで見逃し配信

『おぎやはぎのハピキャン』は、最新話をTVerとLocipoで無料見逃し配信中。

配信期間はいずれも放送終了後から３週間（メ～テレ放送翌々週の木曜日23:59まで）。

また、ハピキャン公式YouTubeチャンネルでは過去の放送回をアーカイブ配信しています。無料で視聴いただける作品数は200本超！放送、見逃し配信、アーカイブ、さまざまな形でハピキャンをお楽しみください。

●無料見逃し配信はこちら⇒ http://bit.ly/472ZABU

●YouTubeで配信中。過去のアーカイブはこちら⇒ http://bit.ly/47jvhFM

◆ハピキャングッズ オンラインストアで好評販売中！

ハピキャンが展開するオンラインストア「ハピキャンストア」では、番組のロゴステッカーをはじめ、アウトドアシーンはもちろん日常使いもできるアイテムなどオリジナルグッズが勢ぞろい。その他、ハピキャン編集部が厳選したアイテムも取り揃えています。

●ハピキャンストアのサイトはこちら⇒ http://bit.ly/48BeHUf