eill最新EP「ACTION」制作の裏側を深掘り

OIKOS MUSIC株式会社

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第56回（2025年10月25日(土)より順次放送）は、番組オリジナル企画「街の音でデモ音源」とeillの最新EP『ACTION』を特集します。

番組前半は、リスナーから寄せられた“街の音”を紹介し、Ryo’LEFTY’Miyataが楽曲を制作する番組ならではのオリジナル企画で始まります。制作した楽曲は後日発表予定ですのでお楽しみに。

後半は、Ryo’LEFTY’Miyataが6曲中5曲をプロデュースした、eillの最新EP『ACTION』の制作の裏側を振り返ります。トークでは、EPタイトル『ACTION』誕生の背景や、eillの楽曲が海外で広がりを見せる理由、さらにはツアー同行時のエピソードなど、Ryo’LEFTY’Miyataだからこそ語れる貴重な話が満載です。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔や創作の風景をお届けする『MUSIC TOURIST』。

ぜひオンエアでお聞きください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/98_1_ac32228dce985adbb22d0f57a35645c7.jpg?v=202510220228 ]

※各局放送日時の詳細は、放送スケジュール掲載の番組サイトをご確認ください

MUSIC TOURIST について

MUSIC TOURISTは、音楽プロデューサーRyo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線で活躍するアーティスト、プロデューサー、映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々と語らいながら、クリエイティブな世界へとリスナーを誘います。

▼番組サイト

https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/

▼YouTube

https://www.youtube.com/@cross-dominance

▼ポッドキャスト

https://lnk.to/musictourist

【番組ネット局／OA時間】※アプリ「radiko」のプレミアム会員（有料）にご加入の方は、日本全国どこからでも聴取可能です





【メインパーソナリティ】

Ryo’LEFTY’Miyata ＜番組MC＞

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーターなど多岐にわたる音楽活動を実施。様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、timelesz、official髭男dism、sumika、Superfly、eill、MISIA、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。フロアの熱量を上げるアジテートと、演出も含めた ライブプロデュース能力が高く評価されている。

2018年よりスウェーデンに渡り海外作家とのco-writing活動を開始、グローバルな音楽活動を展開。アーティストが必要とする音楽活動全般を支援するため、2022年「OIKOS MUSIC」を共同創業。2024年にアーティスト集団「cross-dominance」発足。

X（Twitter）：@LeftyMonsterP(https://x.com/LeftyMonsterP) OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo