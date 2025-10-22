政策プラットフォームのPoliPoliと行政広報のPOTETO Designが「行政の政策広報」で連携

株式会社POTETO Design

株式会社POTETO Design（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田健登、以下 POTETO Design）は、政策プラットフォームを提供する株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真、以下 PoliPoli）と、行政の政策立案・広報を強化するための事業連携を開始します。

連携の背景と目的

近年、少子高齢化など多様化、複雑になる地域課題に対し、多くの行政（自治体、省庁）で住民・国民の意見を行政に取り込む「共創」の機運が高まっています。

一方で、自らの意見が社会に反映されていないと感じる国民が7割以上と高く（内閣府「社会意識に関する世論調査」令和6年調査より）、行政が目指す方向性や政策が国民に十分に「分かりやすく、届く形」で伝えられていないという課題が顕在化しています。

本連携は、

- PoliPoliが持つ政策共創の知見- POTETO Designが持つ発信力・クリエイティブ力

を融合させることで、自治体・省庁の「政策広報」を抜本的にDX（デジタルトランスフォーメーション）し、行政の考えを住民にしっかり届け、意見収集から効果的な政策立案までを強化することを目指します。

各社の強み

連携スキーム

PoliPoliは、行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』などを通じて、住民と行政の対話を促進し、デジタル時代における「広聴」の仕組みをアップデートし、さまざま政策共創を実現しています。

POTETO Designは、行政に特化した独自のクリエイティブとメディア運営ノウハウで、難しい政策を「分かりやすく」「届く」形で発信することに強みを持っています。

POTETO Designの強み

連携による具体的な提供サービス

両社の強みを組み合わせ、自治体・省庁の政策広報をトータルで支援します。

（1）首長、キーパーソンへの政策インタビュー動画の制作・配信

政策の背景や意図を首長自らの言葉で伝える動画コンテンツを共同で企画・制作し、住民に親しみやすい形で発信します。

【活用シーンと効果】

総合計画策定、予算説明、重要条例解説、市民との対話イベントなど

（2）政策広報におけるクリエイティブ強化

PoliPoliが意見収集～政策立案した情報をもとに、POTETOの持つ行政に特化した広報技術で住民・国民に届くデザイン・広報物を制作します。

【活用シーンと効果】

政策ビジュアル、SNS向け動画・画像、イベント告知ポスター、冊子など

（3）行政への政策立案・広報のトータル提案

総合計画の策定や政策立案・広報の一体的なコンサルティングを、両社が連携しトータルで支援します。

今後の展開

これまでPoliPoliとPOTETO Designは、自治体での共同提案や政策提言イベントでの連携などで実績を積み重ねてきました。本連携を機に、行政の広報領域においても、両社の知見と技術を最大限に活用し、「政策共創の加速」を実現してまいります。政策立案におけるデジタル技術の活用と、住民との対話促進を通じて、より良い地域社会の実現に貢献してまいります。

自治体・省庁様向け

お問い合わせ先：株式会社POTETO Design

(メール)️ info@poteto.media

株式会社PoliPoliについて

会社名：株式会社PoliPoli

代表者 ：伊藤 和真

所在地：東京都千代田区

設立 ：2018年2月

企業理念 ：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

現在、主に以下6つのサービスを展開中：

1. 政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli』（2019年リリース）

2. 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』（2021年リリース）

3. 企業・団体向け「政策経営」のサポート『PoliPoli Enterprise』（2022年リリース）

4. 政策情報メディア『政治ドットコム』（2022年本格始動）

5. 社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund』(2023年リリース)

6. SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド』（2024年リリース）

株式会社POTETO Designについて

PoliPoliの事業概要

会社名：株式会社POTETO Design

代表者 ：藤田 健登

所在地：東京都渋谷区

設立 ：2024年9月

コーポレートサイト：https://poteto.media/government/

事業内容：行政機関の広報、PR、マーケティング等活動の支援、補助業務。また、AIも活用した行政機関向け画像生成サービス「POTETO Design」の開発、提供の支援。これまで30以上の行政機関が利用。現在は、長浜市と自治体広報DXに関する実証実験を実施中。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000168587.html

POTETO DesignとはPOTETO Design 導入実績