タイムテーブル決定！「防災テックスタートアップカンファレンス2025」全プログラム公開(10/30(木)開催）

株式会社Spectee

防災・危機管理テックスタートアップの株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：村上 建治郎、以下「Spectee」）は、2025年10月30日（木）に開催する国内最大級の防災テックイベント「防災テックスタートアップカンファレンス2025」の全タイムテーブルを決定・公開いたしました。

防災テックスタートアップカンファレンス2025（オンライン開催 [参加無料]）

2025年10月30日(木) 13:00～16:50 https://resilience-tech.net/

今年で5回目を迎え、昨年90%以上の高い満足度を獲得した本カンファレンスは、日本の防災テックが世界をリードするための「知恵」と「技術」が集結する場となります。

■タイムテーブル決定のポイントと見どころ

本カンファレンスでは、災害大国・日本から生まれる最先端の防災テックソリューションに焦点を当て、以下のテーマを中心に議論を展開します。

・未来を切り拓く技術： 宇宙テクノロジー（衛星データ）とAIが、いかにレジリエントな社会を築くか、その最前線を議論します。

・世界への挑戦： JICAをはじめとする専門家を招き、日本の防災テックスタートアップが海外市場に挑むための具体的な戦略と課題を深掘りします。

・気鋭のスタートアップが集結： Specteeを含む4社のスタートアップ経営者が登壇し、それぞれの画期的なソリューションと事業についてピッチを行います。

■タイムテーブル（全プログラム詳細）

以下の通り、4時間弱にわたる濃密なプログラムの全貌が決定しました。（敬称略）

▼13:00 開会あいさつ



▼13:05 トークセッション1

宇宙テクノロジーで切り拓く未来の防災 ～衛星データとAIが築くレジリエントな社会～

株式会社Synspective 代表取締役 CEO 新井 元行

一般社団法人SPACETIDE 共同創設者・理事兼CSO 佐藤 将史

株式会社Spectee 代表取締役 CEO 村上 建治郎

▼13:55 トークセッション2

防災テックスタートアップの海外戦略 ～日本から世界へスタートアップが変える世界の防災～

WOTA株式会社 執行役員 渉外統括 越智 浩樹

JICA 民間連携事業部企業連携第1課 課長 樋口 辰徳

株式会社Spectee 取締役 COO 海外事業責任者 根来 諭

▼14:45 スタートアップピッチ1

AI防災・危機管理ソリューション「Spectee Pro」

株式会社Spectee 代表取締役 CEO 村上 建治郎

・スタートアップピッチ2

防災の視点から見た放射冷却素材「SPACECOOL」の可能性

SPACECOOL株式会社 取締役 CSO 宝珠山 卓志

・スタートアップピッチ3

気候変動・洪水リスク分析プラットフォーム「Climate Vision」

株式会社Gaia Vision 代表取締役 北 祐樹

・スタートアップピッチ4

サブスク型防災備蓄BPO「あんしんストック」

株式会社Laspy 代表取締役 藪原 拓人

▼15:45 スタートアップトークセッション

自然災害にスタートアップはどう立ち向かうのか？ ～防災×起業家；未来社会を支える新しい挑戦～

・スタートアップ4社

※登壇者は、追加・変更などの可能性があります。

※最新の情報や詳細につきましては、公式サイトでご確認ください。

■イベント概要・参加方法

イベント名： 防災テックスタートアップカンファレンス2025

日時： 2025年10月30日（木）13:00～16:50

開催場所： オンライン

視聴料： 無料（事前登録制）

お申し込みページ： https://resilience-tech.net/event(https://resilience-tech.net/event)

※事前申し込みで当日お時間がない方もアーカイブ視聴可能です。

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

「”危機”を可視化する」をミッションに、SNSや気象データ、カーナビ情報、道路・河川カメラなどのデータから災害やリスク情報を解析し、被害状況の可視化や予測を行っています。AIリアルタイム防災・危機管理サービス『 Spectee Pro』は、世界で発生する災害や危機を、迅速に収集、可視化、予測することができ、災害対応や危機管理などを目的に、全国の自治体、報道機関、インフラ企業、メーカー、物流、商社などに導入いただいています。契約数は2024年7月に1000を突破しました。

また、昨年より『Spectee Pro』の海外市場への本格展開をスタートし、フィリピンでは既に中央官庁及び地方自治体に120ライセンス以上導入されています。製造業向けのサプライチェーン・リスク管理サービス『Spectee SCR』は、サプライチェーンを見える化するとともに、サプライヤー周辺で起こる危機を瞬時に覚知し、被害状況や製品への影響、 納期の遅れなどを迅速に把握することが可能になります。また2025年8月26日には、より低コストですぐに始められる『スマートリスク管理』を発表しました。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル 1階

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

設立：2011年11月11日

公式サイト：https://spectee.co.jp