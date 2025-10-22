°»¤È¥°¥ß¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤¬60¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¥¬¥à¤Ï50¡ó¤ò²¼²ó¤ê¶ìÀï¡ª°»¤Ï¡Ö¤Î¤É¥±¥¢¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¡¢¥°¥ß¤Ï¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤ä¡Ö¿©´¶¡×¤¬Áª¤Ö·è¤á¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òmitoriz¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ¸÷¹¬¡Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇã¹ÔÆ°¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖPoint of Buy(R)¡Ê°Ê²¼¡¢POB¡Ë¡×¤Î²ñ°÷2,999¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö°»¡¦¥¬¥à¡¦¥°¥ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¸ý¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë¼ê·Ú¤Ê¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡¢°»¡¦¥¬¥à¡¦¥°¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3ÉÊÌÜ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¡¢¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡Õ
¡¦°»¤È¥°¥ß¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤¬60¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥à¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤¬50¡ó¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤Ë
¡¦¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢°»¡Ê38.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¥¬¥à¡Ê23.0¡ó¡Ë¡¢¥°¥ß¡Ê17.7¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¯
¡¦°»¤È¥¬¥à¤ò¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡Ö¸ý½¥±¥¢¡¦¤Î¤É¤Î½á¤¤¡×¤¬¾å°Ì¤Ë
¡¦¥°¥ß¤ò¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¡Ê40.6¡ó¡Ë¡ÖÌ£¤¬¹¥¤ß¡×¡Ê37.2¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë
¡¦¹ØÆþ»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤Ï¡ÖÌ£¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢°»¤È¥¬¥à¤Ï¡Öµ¡Ç½À¡×¡¢¥°¥ß¤Ï¡Ö¿©´¶¡¦³ú¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤¬Â³¤¯
°»¤È¥°¥ß¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¹¥¤¡×¤¬60¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥à¤Ï50¡ó¤ò²¼²ó¤ê¶ìÀï·¹¸þ
¡Ö°»¡¦¥¬¥à¡¦¥°¥ß¤¬¹¥¤¤«¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤â¡Ö¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¹¥¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°»¡×¡Ê67.4¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥°¥ß¡×¡Ê63.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥¬¥à¡×¡Ê44.9¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£°»¤È¥°¥ß¤Ï6³ä°Ê¾å¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¬¥à¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬29.1¡ó¤È¡¢¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬3³ä¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°»¡¦¥¬¥à¡¦¥°¥ß¡×¤Î3ÉÊÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï27.7¡ó¤Ç3³ä¼å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¿©¤Ù¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢°»¤¬38.3¡ó¡¢¥¬¥à¤Î23.0¡ó¡¢¥°¥ß¤Î17.7¡ó¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹·ë²Ì¤Ë
¡Ö°»¡¦¥¬¥à¡¦¥°¥ß¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÉÊÌÜ¤â¡Ö·î1²óÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°»¡Ê24.5¡ó¡Ë¡¢¥¬¥à¡Ê29.4¡ó¡Ë¡¢¥°¥ß¡Ê30.1¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢½¬´·Åª¤Ë¹â¤¤ÉÑÅÙ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢°»¡Ê38.3¡ó¡Ë¤¬3ÉÊÌÜ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¬¥à¡Ê23.0¡ó¡Ë¡¢¥°¥ß¡Ê17.7¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
°»¤È¥¬¥à¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡Ö¸ý½¥±¥¢¡¦¤Î¤É¤Î½á¤¤¡×¤¬¡¢¥°¥ß¤Ï¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤ä¡ÖÌ£¡×¤¬¿©¤Ù¤ëÆ°µ¡¤Ë
¡Ö°»¡¦¥¬¥à¡¦¥°¥ß¤ò¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê38.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸ý½¥±¥¢¤ä¤Î¤É¤Î½á¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤é¡×¡Ê36.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸ý¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡×¡Ê31.3¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥à¤â°»¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹àÌÜ¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê49.8¡ó¡Ë¤È¡Ö¸ý½¥±¥¢¤ä¤Î¤É¤Î½á¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤é¡×¡Ê46.2¡ó¡Ë¤Î²óÅú¤¬Â¾¤Î2ÉÊÌÜ¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê ¡È¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ëÌÜÅª¡É¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥°¥ß¤Ï¡¢Â¾¤Î2ÉÊÌÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÌ£¤¬¹¥¤ß¤À¤«¤é¡×¡Ê37.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿©´¶¤ä³ú¤à´¶³Ð¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê37.2¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¤ä¡Ö¸ý½¥±¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤è¤ê¤â¡¢¡È³ú¤à³Ú¤·¤µ¡É¤ä¡È¼ê·Ú¤µ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÓÏ¹¥À¤ä´¶³ÐÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¥°¥ß¤òÁª¤ÖÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¹ØÆþ»þ¤Ï¡ÖÌ£¡×¤òºÇ¤â½Å»ë¡¢°»¤È¥¬¥à¤Ï¼¡¤¤¤Ç¡Öµ¡Ç½À¡×¡¢¥°¥ß¤Ï¡Ö¿©´¶¡¦³ú¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤¬Â³¤¯
¡Ö°»¡¦¥¬¥à¡¦¥°¥ß¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3ÉÊÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌ£¤ä¥Õ¥ìー¥Ðー¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â60¡óÄ¶¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤Î¹¥¤ß¤¬¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤ËºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ£¤ä¥Õ¥ìー¥Ðー¡×¤ËÂ³¤¯¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°»¤È¥¬¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ¡Ç½À¡×¡Ê°»¡§37.7¡ó¡¢¥¬¥à¡§36.9¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤Î¤É¥±¥¢¡×¤ä¡Ö¸ý½Í½ËÉ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½ÌÌ¤â¹ØÆþÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥°¥ß¤Ï¡Ö¿©´¶¤ä³ú¤ß¤´¤¿¤¨¡×¡Ê48.7¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµ¡Ç½À¡×¡Ê16.0¡ó¡Ë¤ÏÂ¾¤Î2ÉÊÌÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°»¤ä¥¬¥à¤Ï¡Èµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ß¤Ï¡È³ú¤à³Ú¤·¤µ¡É¤ä¡È¿©´¶¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³ÐÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¹ØÇã°ÕÍß¤Ë¶¯¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü～10·î5Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§mitoriz¤Î¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇã¹ÔÆ°¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖPoint of Buy(R)¡×¤ÎÅÐÏ¿²ñ°÷¡ÊPOB²ñ°÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡POB²ñ°÷¡ÊÊ¿¶ÑÇ¯Îð50.0ºÐ¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÄ´ºº¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡§2,999·ï¡Ë
¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇã¹ÔÆ°¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖPoint of Buy(R)¡×
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇãDB¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥áー¥«ー¤ä¾®Çä¤ê¤Ê¤É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥ì¥·ー¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¹ØÇã¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢POS¤äID-POS¥Çー¥¿¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®Çä¤ê¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Çー¥¿¤ä¡¢¸Ä¤Î¥æー¥¶ー¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥½ー¥¹¡Ë¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¡¢¶ÈÂÖ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤äÊ»Çä¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÃÇÂ³Åª¤Ê¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Point of Buy(R)¡§https://www.mitoriz.co.jp/lp/pob/
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://www.mitoriz.co.jp/business/service/digitalmarketing-multi-idpos/
¡ÚÅ¾ºÜ¡¦°úÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òmitoriz¤¬ÊÝÍ¤·¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÅ¾ºÜ¡¦°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.Å¾ºÜ¡¦°úÍÑ¤·¤¿¤¤Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤È¤½¤ÎÈÏ°Ï
2.ÍÑÅÓ¡¦ÌÜÅª ¤Ê¤ª¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¾ºÜ¡¦°úÍÑ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ»þ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÅö¼Ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÌÀµ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
Îã¡§¡Ö³ô¼°²ñ¼Òmitoriz¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡×
¢¨°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Çー¥¿¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò²þÊÑ¤¹¤ë¤³¤È
¡¦ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤òÈÎÇä¡¦½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È
¡¦½Ð½ê¤òÌÀµ¤»¤º¤ËÅ¾ºÜ¡¦°úÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òmitoriz ¼ÒÄ¹¼¼ ¹Êó¡§ÅÄÃæ
TEL¡§03-6328-0052¡¡FAX¡§03-6328-3631¡¡MAIL¡§press@mitoriz.co.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òmitoriz
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-5-2¡¡¥µ¥ó¥èーÀÖºä¥Ó¥ë5³¬
Àß Î© ¡§2004 Ç¯ 7 ·î¡¡/¡¡»ñËÜ¶â ¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶ÅÄ ¸÷¹¬
HP ¡§https://www.mitoriz.co.jp/
Á´¹ñ¤Î¼çÉØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÐÏ¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È²ñ°÷´Þ¤à¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹ー¥Ñー¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ê¤É227,537Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢±Ä¶È»Ù±ç¡Ê¥é¥¦¥ó¥Àー¡Ë¤ä»Ô¾ìÄ´ºº¡Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡¢Å¹Æ¬Ä´ºº¤Ê¤É¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿Í¤ä¥â¥Î¤ÎÀøºß²ÁÃÍ¤ò¸²ºß²½¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£