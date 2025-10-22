ANA FINDSから、ホリデーシーズンのギフトにぴったりな商品が登場！博多織の伝統的な柄をモダンにアレンジしたネクタイシリーズ A-style、ANA Mall店にて、10月22日より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川 純一郎）は、グループ共通の商品ブランド『ANA FINDS』（https://anafinds.anatc.com/）の「ライフスタイル」カテゴリーの新商品として、博多織最古の織元「西村織物」で製織したモダンな柄の博多織ネクタイ（6色）を、10月22日よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」および「ANAショッピング A-style ANA Mall 店（以下、ANA Mall店）」にて販売を開始します。この他にも10月10日より販売している、東京葛飾の職人が作る「長沢ベルト工業」のシボ加工レザーの伸縮ベルト（2色）など、これから迎えるホリデーシーズンに向けて、大切な方への贈り物や自分へのご褒美に最適なアイテムを取り揃えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332169&id=bodyimage1】
■『ANA FINDS』は、「ほしい、が見つかる。」をコンセプトに3つのカテゴリーで展開
全日空商事グループ共通の商品ブランド『ANA FINDS』は、「ほしい、が見つかる。」をコンセプトに、【グルメ】、【バッグ＆トラベル】、【ライフスタイル】の3つのカテゴリーで展開しています。ANAグループのネットワークを活用し日本各地、世界中から見つけた素材や技、土地の魅力や物語を丁寧に紡ぎ、『ANA FINDS』ならではの商品を開発しています。食やモノを通して、その土地に思いを馳せていただく、行ってみるきっかけとなる、豊かな気持ちになる、そんな特別で価値のある出会いをご提供できるブランドを目指しています。
■ 伝統技術を現代のライフスタイルに合わせてアレンジ！職人技が光るANAオリジナル商品
【ライフスタイル】カテゴリーでは、『旅するように、いいモノと。』をテーマに、各地域に根付く作り手の想いや背景が込められた銘品を現代の暮らしに再定義し、『ANA FINDS』のオリジナリティを加えた商品づくりを行っています。
新商品のネクタイは、丈夫で締め心地の良い帯として知られている博多織に注目し、古くからある伝統柄と現代的な革新を行う「西村織物」（福岡県筑紫野市）と商品開発を行いました。福岡の博多は京都の西陣、群馬の桐生と並び、帯の日本三大産地に数えられ、博多織は国の伝統工芸品に指定されています。博多織最古の織元「西村織物」が、今回のためにANAをイメージしたオリジナルカラーを開発し、その絹糸で博多織伝統の「献上柄（けんじょうがら）」をモチーフにした生地を織り上げ、京都の縫製工場で丁寧にネクタイに仕上げた特別なアイテムです。上質なシルクならではの素材感や、シックで格調高い織り柄が幅広いシーンで活躍してくれます。
また、『ANA FINDS』のなかでも経年変化を楽しめる本革を使用しながら独自の技術で伸縮するベルトが人気の「長沢ベルト工業」（東京都葛飾区）より、革の表面にシボ加工を施した風合いの豊かな新商品が登場。革製品の産地である、東京都葛飾区で、昔ながらの伝統製法を守り50年以上ベルトを作り続け、上品さと機能性、見えない細部にもこだわりが詰まったベルトです。さらに製造過程で出た残革で作った小銭入れと革製トレイがセットになり、ギフトにぴったりの商品です。
■ 販売チャネル
●「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press273
●「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press274
※「ANA FESTA 羽田空港第二ターミナル到着ロビーギフト店」でも販売予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332169&id=bodyimage1】
■『ANA FINDS』は、「ほしい、が見つかる。」をコンセプトに3つのカテゴリーで展開
全日空商事グループ共通の商品ブランド『ANA FINDS』は、「ほしい、が見つかる。」をコンセプトに、【グルメ】、【バッグ＆トラベル】、【ライフスタイル】の3つのカテゴリーで展開しています。ANAグループのネットワークを活用し日本各地、世界中から見つけた素材や技、土地の魅力や物語を丁寧に紡ぎ、『ANA FINDS』ならではの商品を開発しています。食やモノを通して、その土地に思いを馳せていただく、行ってみるきっかけとなる、豊かな気持ちになる、そんな特別で価値のある出会いをご提供できるブランドを目指しています。
■ 伝統技術を現代のライフスタイルに合わせてアレンジ！職人技が光るANAオリジナル商品
【ライフスタイル】カテゴリーでは、『旅するように、いいモノと。』をテーマに、各地域に根付く作り手の想いや背景が込められた銘品を現代の暮らしに再定義し、『ANA FINDS』のオリジナリティを加えた商品づくりを行っています。
新商品のネクタイは、丈夫で締め心地の良い帯として知られている博多織に注目し、古くからある伝統柄と現代的な革新を行う「西村織物」（福岡県筑紫野市）と商品開発を行いました。福岡の博多は京都の西陣、群馬の桐生と並び、帯の日本三大産地に数えられ、博多織は国の伝統工芸品に指定されています。博多織最古の織元「西村織物」が、今回のためにANAをイメージしたオリジナルカラーを開発し、その絹糸で博多織伝統の「献上柄（けんじょうがら）」をモチーフにした生地を織り上げ、京都の縫製工場で丁寧にネクタイに仕上げた特別なアイテムです。上質なシルクならではの素材感や、シックで格調高い織り柄が幅広いシーンで活躍してくれます。
また、『ANA FINDS』のなかでも経年変化を楽しめる本革を使用しながら独自の技術で伸縮するベルトが人気の「長沢ベルト工業」（東京都葛飾区）より、革の表面にシボ加工を施した風合いの豊かな新商品が登場。革製品の産地である、東京都葛飾区で、昔ながらの伝統製法を守り50年以上ベルトを作り続け、上品さと機能性、見えない細部にもこだわりが詰まったベルトです。さらに製造過程で出た残革で作った小銭入れと革製トレイがセットになり、ギフトにぴったりの商品です。
■ 販売チャネル
●「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press273
●「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press274
※「ANA FESTA 羽田空港第二ターミナル到着ロビーギフト店」でも販売予定です。