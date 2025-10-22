出社回帰で高まる“社内コミュニケーション課題”に新提案、ノンピの法人ケータリングが前年比2.7倍に！

株式会社ノンピ紅葉狩りでケータリングを利用している様子

企業の8割近くが社内コミュニケーションに課題感、対面での交流機会がカギ

昨年から出社回帰の動きが広がる中、多くの企業で社内コミュニケーション不足が顕著になっています。調査によると、企業の約8割が社内コミュニケーションに課題を感じていることが明らかになりました。特に「部門間」や「上司・部下」の関係で課題を抱える企業が多く、組織内の壁が共通の悩みとなっています。また、実際に効果があるとされる施策としては、「飲み会・食事会の推奨」「1on1」「社内交流イベント」など、対面での交流機会が重視されています。

※1：HR総研「アサヒビール（株）×HR総研：「社内コミュニケーションの課題と対策」に関するアンケート 結果レポート」

ケータリングの売上は2.7倍！紅葉狩りを通じて、部署間の自然な交流を促進

昨年からの出社回帰の流れを背景に、多くの企業で社員同士のコミュニケーション活性化が課題となっていることを受け、当社が運営する法人向けケータリング「EAZY CATERING」では、紅葉シーズンに合わせて“会社の人と紅葉狩り”をテーマにした秋のケータリング利用を提案します。

当社が運営するケータリングの売上は、昨年同時期（9月）と比べて2.7倍に拡大しており、オフィス近くの公園や屋上スペースなどで、部署・部門を越えた自然な交流を促す屋外懇親会として導入が増えています。部署や部門の垣根を越えて交流できる機会をつくることで、自然なコミュニケーションの促進やチームビルディングにつながります。

“食の準備”の手間を解消し、自然の中での社内交流をサポート

外で紅葉狩りを楽しむ際、多くの企業が直面する課題は「食べ物や飲み物の調達」です。料理とドリンクを別々に購入したり、持ち運びや準備を誰かが担当したりと、どうしても準備の負担が大きくなりがちです。「EAZY CATERING」は、準備や後片付けの負担を軽減し、幹事の悩みを解決します。

≪「EAZY CATERING」で出来ること≫

・開催場所までお届け：オフィス、公園、屋外スペースなど、開催場所に合わせて柔軟に配送対応。

・アツアツ！火も電気も使わない「温かいおでん」：独自の「温め機能付き容器」により、火気や電気を使わずに温かいまま提供可能。自然の中でも安心して楽しめます。

・会話を邪魔しないフィンガーフード：手に取りやすく見た目も華やかな料理が揃い、コミュニケーションを自然に促進。

・幹事の負担を大幅軽減：店舗探しや予約、参加者の移動調整といった手間が不要です。幹事様の業務負担を大幅に削減し、本業に集中できる環境をサポート。

・多様な社員への対応：お酒や飲み会が苦手な若年層、子育て世代で夜の参加が難しい方など、社員が参加しやすい環境を提供

飲み会における利用者の声

「普段は部署が違う人と話す機会があまりないのですが、紅葉を見ながらリラックスした雰囲気で交流できて楽しかったです」

「会議室の懇親会とは違って、自然の中で話すと不思議と距離が縮まりました。部下や他部署のメンバーとも気軽に話せて、チームづくりの良いきっかけになりました。」

ノンピの「EAZY CATERING」とは

「EAZY CATERING」は、全約30種類の商品を取り揃えた都内の法人向けケータリングサービスです。手軽に美味しく、予算を抑えながらも高い満足度を提供します。

EAZY CARTERING :https://eazy-catering.com/株式会社ノンピ コーポレートサイト :https://www.nonpi.com/

【会社概要】

会社名 ：株式会社ノンピ

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「nonpi Chef's LUNCH」の運営

https://www.nonpi.com/chefs-lunch

・ケータリングサービス「nonpi CATERING」の運営

https://www.nonpi.com/ordermade

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.nonpi.com/