描きおこしイラストを使用！セガ ラッキーくじオンライン「ブルーアーカイブ ―ふわぷち― Vol.1」販売開始

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「ブルーアーカイブ ―ふわぷち― Vol.1」を2025年10月22日11時より販売開始いたします。



vol.1はミレニアムサイエンススクールから、ユウカ・ノア・コユキの描きおこしイラストを使用したオンラインくじです。「ふわぷち」のぬいぐるみを持っている姿がかわいいイラストを使用した賞品を多数ラインナップ。ぬいぐるみやアクリルスタンドなど、飾ったり、一緒にお出かけしたり楽しむことができます。この機会にお手もとにお迎えくださいませ。

また、2025年12月頃にセガ ラッキーくじオンライン「ブルーアーカイブ ―ふわぷち― Vol.2」も発売決定。同じくミレニアムサイエンススクールから、ネル・アスナ・カリン・アカネ・トキの描きおこしイラストを使用したオンラインくじを発売予定です。続報をお楽しみにお待ちください。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみくださいませ。

＜賞品イメージ＞

▲A賞：ふわぷち B2タペストリー▲B賞：ふわぷち ミニぬいぐるみ▲C賞：ふわぷち アクリルスタンド▲D賞：ふわぷち カラビナ付きビニールポーチ▲E賞：ふわぷち アクリルチャーム▲F賞：ふわぷち BIG缶バッジ

※実際の賞品とは異なる場合があります

＜製品概要＞

【名称：セガ ラッキーくじオンライン「ブルーアーカイブ ―ふわぷち― Vol.1」】

◆くじ販売期間：2025年10月22日11:00～2025年12月5日23:59

◆賞品一覧：

A賞：ふわぷち B2タペストリー

B賞：ふわぷち ミニぬいぐるみ

C賞：ふわぷち アクリルスタンド

D賞：ふわぷち カラビナ付きビニールポーチ

E賞：ふわぷち アクリルチャーム

F賞：ふわぷち BIG缶バッジ

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆URL： https://www.segaluckykujionline.net/kuji/bluearchive1



【名称：セガ ラッキーくじオンライン「ブルーアーカイブ ―ふわぷち― Vol.2」】

◆発売時期：2025年12月頃

◆賞品一覧：

A賞：ふわぷち B2タペストリー

B賞：ふわぷち ミニぬいぐるみ

C賞：ふわぷち アクリルスタンド

D賞：ふわぷち カラビナ付きビニールポーチ

E賞：ふわぷち アクリルチャーム

F賞：ふわぷち BIG缶バッジ

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆URL： https://www.segaluckykujionline.net/blog/2025-10-22-2



◆権利表記：

(C) NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

「ふわぷち」はセガのデザインブランドです。

designed by 三月八日

◆「ふわぷち」ブランドWebページ

https://segaplaza.jp/lp/fuwapuchi/

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。