NEC通信システムの「健康白書2025年度版」にて、ポケットセラピストの取り組みが紹介されました

株式会社バックテック

NEC通信システムでは、NECグループ健康宣言である「Better Condition, Better Life」をスローガンに掲げ、NECグループ共通施策およびNEC通信システム独自の取り組みを強化推進してきた結果、2020年、2021年、2023年の健康経営優良法人（大規模法人部門）、2022年、2024年、2025年の健康経営優良法人（大規模法人部門（ホワイト500））に認定されています。

2025年度の取り組みにおいて、重点テーマである「セルフケア」推進の一環として、社員が抱える日常的な不調（肩こり・腰痛など）を気軽に専門職（セラピスト）へ相談できる環境づくりを目的に、「ポケットセラピスト」を導入いただきました。

NEC通信システムでは、社員の健康づくりにとどまらず、取引先や地域社会を含むすべてのステークホルダー、さらには社会全体の健康向上に寄与することを目指して「健康白書」を作成しています。このような趣旨のもと発行された「健康白書2025年度版」において、当社の「ポケットセラピスト」の取り組みを紹介いただきました。

以下、本文よりポケットセラピストを活用した取り組み内容について

日本電気通信システム株式会社について

「健康白書2025年度版」において、ポケットセラピストによる取り組みを掲載

NEC通信システムは、NECグループにおける通信ネットワークのソフトウェア開発を担う会社として1980年に設立され、NECとともに、日本にとどまらず世界中の通信ネットワークの開発と構築を行っています。

会社名：日本電気通信システム株式会社

代表者：代表取締役 執行役員社長 火物 丈裕

所在地：東京都港区三田1-4-28 （三田国際ビル）

設立日：1980年1月

URL：https://www.ncos.co.jp/

「ポケットセラピスト」について

身体の痛み・悩みをきっかけに相談。ポケットセラピスト一つで、様々な不調にアプローチすることができます。

ポケットセラピストは、「対策が難しい企業のメンタルヘルス対策に身体の痛みや悩みからアプローチ」するサービスであり、高ストレス者が抱える傾向が強い身体愁訴からメンタルヘルス不調まで幅広く対策することができます。理学療法士や作業療法士といった医療専門職の知見を元に、従業員1人1人にあったプログラムや動画コンテンツの提供を通じて、ヘルスリテラシーの向上やセルフケアの習慣化を支援します。健康相談窓口としての機能だけではなく、具体的な不調やお悩みに伴走することで、企業内で近年増加傾向にある高ストレス者への対策やプレゼンティーズムの低減を目的に、業種や企業規模関わらず、数多くの企業に導入が進んでいます。

株式会社バックテックについて

「社会を健康に。」を経営理念とする京都大学大学院医学研究科発の医学的専門性に強いベンチャー企業であり、企業の人的資本経営や健康経営の戦略立案、実践を支援しています。 肩こり・腰痛を切り口としたメンタルヘルス不調対策サービス『ポケットセラピスト』は理学療法士・作業療法士・心理士を中心とした医療職が、従業員一人ひとりの心身の健康状態を支援しています。

バックテックは、幅広い業界の健康経営をサポートし、より多くの企業・団体が「ポケットセラピスト」を活用することで、健康的で持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

会社名：株式会社バックテック

代表者：代表取締役CEO 福谷 直人

所在地：東京都港区芝浦3-14-18 キャナルスクエア芝浦 6階

設立日：2016年4月4日

URL：https://www.backtech.co.jp/ (https://www.backtech.co.jp/)

ポケットセラピスト：https://pocket-therapist.jp/ (https://pocket-therapist.jp/)

お問い合わせ先

株式会社バックテック 広報担当

Eメール：info@backtech.co.jp