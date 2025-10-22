【日本初】LIFULL ArchiTech、ドローンによるインスタントハウスの空輸送の実証実験に成功

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL ArchiTech（以下、LIFULL ArchiTech）は、2025年9月26日（金）に株式会社ODCとドローンによるインスタントハウスの空輸送実験を実施し、運搬・設置に成功しました。高い断熱性能を持つ居住空間を丸ごとドローンで運搬する試みは日本初※１で、これにより、災害発生時に、土砂崩れ等で孤立した集落などの陸上輸送が困難な場所に、短時間で居住空間を提供することが可能になります。

2025年9月26日（金）実施の株式会ODC実証実験の様子2025年9月28日（日）に富山県南砺市で行われた富山県総合防災訓練の様子

※1 2025年9月26日時点。「ドローン」を航空法第2条第22項の「無人航空機」の定義に準じ「航空の用に供することができる機器で、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの（最大離陸重量150kg未満）」と定義した場合。

■本実証実験の背景と成果

内閣府の調査※2によると、孤立可能性のある集落は19,145集落にのぼるとされています。近年発生した災害時も孤立集落への支援に時間を要したことから、人の移動・物資の流通が途絶した場合の孤立集落支援対策の必要性が改めて認識されています。

LIFULL ArchiTechが提供するインスタントハウスは、テントシートを空気で膨らませながら内側から断熱材を吹き付けるシンプルな工法で、1棟あたり3~4時間で設置可能な構造物です。断熱性や遮音性が高く快適に過ごすことができ、耐震性や耐風性を合わせ持つことから、被災地支援でも数多く活用されてきました。トルコ・シリア大地震や能登半島地震では、指定避難所へ行けない方や支援を必要とする方々の避難スペース、感染症隔離の医務室、応急物資の管理や行政職員・運営チームの宿泊を含む支援拠点など多様な用途で活用されました。しかし、インスタントハウスを設置するには施工用トラックが現地へ入る必要があるため、大雨や地震による土砂災害によって孤立した集落や、山間地域への支援においては、道路が復旧するまで支援が難しいという課題がありました。

この課題を解決するため、本実証実験では、インスタントハウスの強くて軽いという特徴を活かして、部材ではなく完成した居住空間をそのまま空中輸送する実験を行い、輸送・設置に成功しました。現地で部材の組み立てを行う必要がないため、被災地に建築の専門知識がある人がいなくても簡単に設置でき、届いたらすぐに活用することができます。これにより、道路復旧に時間がかかる場合でも、迅速に必要な場所へ快適な居住空間を届けることができるようになります。

また、2025年9月28日（日）に富山県南砺市で行われた富山県総合防災訓練では、孤立集落への快適空間の提供を想定したドローンによる空輸送デモ飛行にインスタントハウスが使用され、その様子が公開されました。

すぐに活用できる居住空間として住民の方々にも身近に感じてもらうことで、今後より一層活躍の場を広げていきます。

※2 平成２６年１０月 内閣府政策統括官「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況フォローアップ調査（第２回）」

https://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/pdf/20141022-koritsuhoukokusyo.pdf

■空・海・陸を経由したインスタントハウスの輸送が可能に

LIFULL ArchiTechはこれまで、インスタントハウスをそのまま海に浮かべて船で牽引する海上輸送の実証実験※3や、分割してトラックで陸上配送できるパージ型の開発にも取り組んできました。本実証実験の成功により、空・海・陸上経由での輸送が可能になり、災害支援だけでなく、離島や山小屋、その他、これまで施工用トラックが到達できなかった場所へ、状況に合わせて最適な手段で輸送することができるようになります。

引き続き空輸送の実用化に取り組み、インスタントハウスを全国各地の必要とされるあらゆる場所へ届け、防災や被災地支援、地域の賑わいづくりなど多様なニーズに応え人々に寄り添う空間を提供してまいります。

※3 LIFULL ArchiTech、離島への住環境支援を目指してインスタントハウスの海上輸送モデル実験に成功(https://lifull.com/news/44604/)

■LIFULL ArchiTech 取締役CTO／名古屋工業大学共同研究員 コメント山田義剛（やまだ よしたか）

今回、富山県滑川市で重量運搬用ドローンを開発する株式会社ODCさんからお声がけをいただき、インスタントハウスが空を飛ぶことができました。ODCさんの「ドローンで人のためになることをしたい」という情熱が、インスタントハウスの「人に寄り添う」という信念と重なり、垣根のない素晴らしいチームでのプロジェクトとなりました。開発では、１.ドローンの積載上限80kg以内にインスタントハウスを収めること、２.吊り上げ時に荷崩れを起こさず安定して運搬できるバランスを実現することが最大の難題でした。重量のシュミレーションや吊り紐がずれない構造、吊り位置の検討を繰り返し、ようやく条件を満たす内容に辿り着きました。異分野の知見がぶつかり合う現場は刺激的で、試行錯誤の連続でしたが、インスタントハウスが実際に空に舞い上がった瞬間は、全員で歓声を上げるほどの感動がありました。

■インスタントハウスについて（URL：https://instantproducts.lifull.net/house/(https://instantproducts.lifull.net/house/)）

インスタントハウスは、2011年3月東日本大震災での被災地支援をきっかけにした名古屋工業大学大学院の北川啓介教授の研究をもとに、LIFULLと名古屋工業大学大学院による共同研究にて開発した新しい構築物です。

土地に定着していないため非建築物扱い※となり、建築物のような制約がなく、さまざまな土地に設置できます。テントシートを空気で膨らませ、内側から断熱材に使用されている硬質発砲ウレタンを吹き付け施工します。

シンプルな工法で1棟あたりわずか数時間で設営可能なだけでなく、断熱性や耐久性に優れ、さらに耐震性や耐風性をあわせ持つことから、ワークスペースや宿泊スペース、避難所の医療救護室やコミュニティの休憩所、断熱を要する備蓄倉庫などにも活用できます。

※ 行政判断によって見解が異なる場合もあります。

■株式会社LIFULL ArchiTechについて（URL：https://lifull.com/company/group/lifull-architech/ (https://lifull.com/company/group/lifull-architech/)）

名古屋工業大学大学院工学研究科の北川啓介教授の研究を用いて主に１.インバウンド増加に伴う宿泊施設不足、２.空き家の利活用、３.災害時の住宅供給の課題を解決できるソリューションを開発し、それらに貢献する事業を展開しています。 「ArchiTech」とは「Architecture」＋「Technology 」の造語であり、建築技術によって世界を革進していくことをミッションとし、革進していくための技術を開発します。

■株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/(https://lifull.com/)）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。