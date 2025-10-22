「東横INNさいたま岩槻駅前」　防災拠点としての協定を締結

株式会社東横イン

「東横INNさいたま岩槻駅前」（さいたま市岩槻区）は、10月21日、埼玉県岩槻警察署と緊急事態発生時等における宿泊施設の優先使用に関する協定を締結しましたのでお知らせいたします。

近年、地球温暖化による自然災害が激甚化・頻発化しており、地域の防災を取り巻く課題は深刻になっています。今回締結した協定は、震災等の緊急事態が発生または発生する恐れがある場合に、応急対策業務の拠点として宿泊施設の一部を提供するものです。「東横INNさいたま岩槻駅前」としては初の防災協定となります。岩槻警察署から要請があった場合、本協定に基づき可能な範囲で協力してまいります。

「東横INNさいたま岩槻駅前」支配人コメント

地震大国であり近年では台風や集中豪雨などの被害も増えている日本ですが、このような取り組みに微力ながらお手伝いできることをたいへん光栄に思います。

株式会社東横インは企業行動指針に「地域社会とは共存共栄。Win-Winな関係を築こう」を掲げています。行政機関から災害協定などの要請があった際には、企業市民として社会的責任を果してまいります。

■東横INNの特長

全国ネットワークの基地ホテル

客室数日本一※1。「あらゆる人の移動を応援する基地」として、全国どこにでもある安心感※2を提供しています。国内に限らず、韓国やドイツ、フランスなど海外5ヵ国にも展開。世界350を超える拠点で、あらゆる人の移動を支えています。

原則ワンプライス

サービスや品質だけでなく、客室料金でも安心感を提供しています。皆さまの「生活必需品」でありたいという想いから、予算内で泊まれる価格を上限に、いつでも、誰にでも、わかりやすい安定価格。それが私たちの「原則ワンプライス」です。

私たちのおもてなし※3

お客さまに感動体験をしていただくことをモットーにしています。シンプルで清潔・快適な客室、店舗ごとに異なるスタイルの無料元気朝食、最高の笑顔の「行ってらっしゃい」でお客さまの出発をお見送りします。

※1 出典：国際ホテル旅館「全国ホテル・旅館チェーン客室数ランキング」（ブライダル産業新聞社）

東横INN最新総客室数78,821室（2025年9月時点／海外17店舗含む）

※2 「東横INN高知」オープン（2026年2月）で、業界初となる全国47都道府県に出店達成

※3 経産省創設のおもてなし規格認証制度で「紺」認証を1企業最多の333事業所で取得（2024年6月）