【無料 10/30（木）】富士高周波工業・丸文主催　レーザー熱加工オンラインセミナー開催！

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、 丸文）は、10月30日（木）にレーザークラッティングの基礎および市場動向が分かる無料のオンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、レーザークラッディングの基礎を知っていただくために、技術的な特徴やどのような用途で使用されるのかなどをご説明します。また、海外で注目されるレーザークラッディング事例を中心に、市場動向をご紹介します。

「現行の工法に課題がある」「社内向けに新しい熱処理工法を提案したい」「レーザークラッディングの海外事例が知りたい」という方におすすめのセミナー内容となっています。

【タイムスケジュール】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/13_1_ed8c8ae4bafb4ecbe8c845cea91785b6.jpg?v=202510220158 ]

※当日の都合により時間が前後する可能性があります。

【セミナー概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/13_2_e38fd1ae3326a05124ccf9193a571156.jpg?v=202510220158 ]

※Zoomを利用します。※PC、iPad、iPhone、Androidデバイスから参加できます。※対応ブラウザ：Chrome・Edge・Firefox・Safari※同業他社のご参加はお断りする場合がございます。

申し込みはこちら :https://intr.marubun.co.jp/l/536762/2025-10-10/3s5vvtd

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

