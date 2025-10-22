Unity が Samsung「Galaxy XR」のローンチタイトルの開発をサポート、Android XR エコシステムを加速

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

ゲームやインタラクティブな体験の構築と成長のための世界をリードするプラットフォームであるUnity [NYSE:U] は、本日、Unity 6 での Android XR サポートの一般提供開始を発表しました。開発者の皆様のゲームやアプリを、新たなお客様とプラットフォームに展開しやすくなります。

Unity のCOO（最高執行責任者）アレックス・ブラム(Alex Blum)は次のように述べています。

「Google と Samsungと緊密に協力することで、Android XR ツールを Unity 6 に早期に統合し、ローンチ前に開発者の方々と共に検証を行いました。私たちは単に一つのヘッドセット向けに最適化したのではなく、開発者がより少ない労力で新たな市場へ安心して展開できる、オープンでスケーラブルな Android XR エコシステムを構築しています。」

Owlchemy Labs のCEO、アンドリュー・アイチ(Andrew Eiche)氏は次のように述べています。

「Unity の Android XR サポートは、開発を始めるのを非常に簡単にしてくれました。私たちは、最大のゲームのいくつかを約1週間で Android XR に移植でき、余分に大きな労力をかけることなくさらに多くのプレイヤーに届けることができました。そしてその時間を節約できたおかげで、完全新作『Inside [JOB]』を開発できました。」

Unity はローンチ日から Android XR をサポートし、ゲーム、教育、エンターテインメント、産業向けなど幅広い業界のチームが、新しいゲームやアプリを迅速に構築したり、既存の Unity 製のタイトルを Android XR エコシステムへ短期間で移植する可能性を広げます。

すでに公開されている Unity で開発された Galaxy XR 向けの複数のローンチタイトル：

- 『Google Maps on Android XR』by Google：新バージョンでは Immersive View が Android XR 対応となり、ユーザーはまるでその場にいるかのように詳細な3Dで世界を探索できます。Google が Unity を使ってこのアプリをどのように開発したのか詳細は[こちら(https://unity.com/ja/resources/google-maps)]からご覧いただけます。- 『NFL Pro Era』by StatusPRO Inc：NFL公認の初のVRシミュレーションゲームが、Android XR で提供開始されました。既存の Meta Quest、PlayStation VR、Windows 版も併せてご利用いただけます。- 『Inside [JOB]』by Owlchemy Labs：ユーザーに Android XR の操作やインタラクションを紹介する新しい複合現実（MR）体験。Owlchemy Labs は、人気タイトル『Vacation Simulator』『Job Simulator』『Dimensional Doubleshift』も Unity を活用して Android XR に移植しました。

Unity のAndroid XRサポート(https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.androidxr-openxr@1.0/manual/index.html)は、Unity 6 以降のバージョンで利用可能で、すべての開発者にご利用いただけます。

