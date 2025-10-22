冬の絶景を巡る特別な旅！新路線開設で楽しさ倍増♪『蔵王シャトルバス』2年目の運行決定、事前予約で安心・快適

一般社団法人上山市観光物産協会リフトから手が届くほどの距離で樹氷を鑑賞できる事前予約制で並ばずに確実に座席確保（当日朝7：30まで受付可）

山形県・一般社団法人上山市観光物産協会（会長：五十嵐伸一郎）は、冬の観光シーズンに合わせ、かみのやま温泉発着「蔵王シャトルバス」の2年目となる運行を決定いたしました。

昨年初めて運行を開始したところ、アクセスの利便性が高く評価され、延べ1,607名（2024年1月11日～2月28日 49日間運行）のお客様にご利用いただきました。

今年度はさらに魅力と利便性を高めるため、新たに「蔵王ライザワールド」行きの路線を新設し、温泉・スキー・スノーボードに加えて、雪景色の樹氷トレッキングやバギークルーズといったアクティビティも気軽にお楽しみいただける充実したルートになりました。

【注目ポイント】

★ 新路線「蔵王ライザワールド」開設で行き先が2倍に！

★ 毎日3往復運行：かみのやま温泉観光案内所⇔蔵王温泉2往復、

かみのやま温泉観光案内所⇔蔵王ライザワールド1往復

★ 事前予約制で並ばず確実に座席確保（当日朝7：30まで受付可）

★ 多言語対応で海外からのお客様も安心

★ 今年は9日間延長（2026年1月10日（土）～3月8日（日） 58日間）

【周遊バスルートとお楽しみポイント】

『スノーモンスター』樹氷を堪能しよう★蔵王温泉エリア

・ロープウェイに乗って出会う、世界に誇る『樹氷』と幻想的な冬景色

・スキー、スノーボードなど本格的なウィンタースポーツ

・乳白色で硫黄の香りがただよう、歴史ある蔵王温泉のお湯

蔵王温泉観光協会(https://zaomountainresort.com/)

雪化粧した上山城や城下町の風情ある街並みが人気★かみのやま温泉エリア

・歴史薫る城下町と、上山城から眺める蔵王連峰と雪の絶景

・温まりの湯・美肌の湯「かみのやま温泉」でのんびりステイ

・東京から新幹線で約2時間半、かみのやま温泉へ楽々アクセス！

上山ラプソディ(https://kaminoyama-spa.com/)

標高1000メートルから眺める大パノラマは圧巻★蔵王ライザワールドエリア《NEW》

＜蔵王ライザスキー場での新体験＞

2026年1月10日～3月8日の期間限定で上りに加えて下りリフトも乗車可能になり、リフトから手が届くほどの距離で樹氷を観賞できます。冬の森を浮遊するように進む臨場感は、ここでしか味わえない特別な体験です。＊寒さ対策の防寒装備レンタルあり

さらに、朝と夕方に運行される「ホワイトエコー号」を活用することで、スキーやスノーボードに加え、樹氷源でのかんじきトレッキング、デイタイム/サンセットバギークルーズといった、他では体験できないアクティビティの参加も可能となり、滞在時間を最大限に活用でき、冬の蔵王を思う存分楽しめます。

蔵王ライザワールド(http://www.zaoliza.co.jp/wntr/)

※「上り/下りのリフト」「樹氷源スノーシュー体験」「デイタイム・サンセットバギークルーズ」はいずれも別途要申し込み

申込み先・URL：（一社）上山市観光物産協会・https://www.kaminoyama-spa.com

＜蔵王猿倉スキー場での新体験＞

途中停車駅の「蔵王猿倉スキー場」では、スノーボードの乗り入れができないため、子どもや初心者でも安全に滑走でき、初めてのスキー体験にも最適です。

蔵王猿倉スキー場(http://www.zao-sarukura.co.jp/winter.html)

【概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170400/table/4_1_12351162deafa8247b99d775f284767e.jpg?v=202510220158 ]

蔵王シャトルバス 公式HP(https://www.zaoshuttlebus.jp/) （リンク先・発車オーライネット）

※詳細時刻表・路線図はこちらをご覧ください

予約・詳細はこちら（公式HP）

ここでしか体験できない冬のアクティビティも

日帰り入浴や足湯で心も体もぽっかぽか

【お問合せ先】

（一社）上山市観光物産協会(https://kaminoyama-spa.com/) 広報事務局 プレスリリース担当：伊藤 / 旅行業担当：油井

〒999-3134 山形県上山市矢来1-2-1 TEL: 023-672-0839 FAX: 023-673-3622

E-mail: trip@kaminoyama-spa.com