Ｍリーグ ＥＸ風林火山のオリジナル日本酒『純米吟醸 風林火山』が登場！炎護舞隊必見！ 今シーズンはこのお酒を片手に応炎しよう！

株式会社NexusＭリーグ ＥＸ風林火山のオリジナル日本酒『純米吟醸 風林火山』

株式会社Nexus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小澤正啓）は、麻雀プロリーグ・Ｍリーグのクラブチーム「EX風林火山」のオリジナル日本酒『純米吟醸 風林火山』を2025年10月22日(水)より予約受付を開始いたしました。

価格は4,600円(税抜)。愛媛県の桜うづまき酒造株式会社（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：篠原成昌）が製造。ご予約頂いた商品は2025年11月5日（水）より順次発送予定です。

【販売場所】酒繋オンラインショップ

【URL】https://saketsunagi.base.shop/items/118978489

また、本商品は「EX風林火山」のチームスポンサーでもある、東京神田の大衆酒場「なんしゅう家」さまにて、発売に先駆け10月29日(水)よりお取り扱いが決定しております。

是非、本商品をなんしゅう家さんでお試しください。※日付は事前の告知なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

今シーズンの試合観戦は、本商品を片手に応炎しましょう！

【商品について】

ラベルはチームカラーの「赤」と差し色の「黒」をテーマカラーとしてデザインしています。そしてチームのテーマである『疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山』の中の「侵掠すること火の如く（侵掠如火）」をイメージした燃え上がる炎のデザインで、力強さと情熱を表現しています。

お酒は、厳選した米を60％まで磨き上げ、惜しみなく使用した純米吟醸酒です。米の芯に残る旨味を丁寧に引き出すことで、雑味のない、透明感あふれる味わいを実現しています。グラスに注いでまず立ち上るのは、まるで瀬戸内の潮風を思わせるような、優しく、どこか懐かしいさわやかな香りです。そして一口含めば、舌の上でふくよかな旨味がゆっくりと広がり、米本来の甘さと、キレの良い後味が絶妙なバランスで調和します。それは穏やかな波のように静かでありながらも、確実に五感を満たしていく豊かな体験です。

この純米吟醸酒は、素材の風味を生かした、繊細で優しい味わいの料理と良くマッチします。和食であれば、白身魚のお刺身、旬の野菜の炊き合わせや天ぷら、豆腐料理など、洋食であれば、魚介のマリネなど持ち味のさっぱりしたものがおすすめです。

■商品名 ：ＥＸ風林火山 オリジナル日本酒「純米吟醸 風林火山」

■価格：4,600円(税抜) ※5,060円(税込)

■内容量：720ml

■原材料名：米(国産)、米こうじ(国産米)

■アルコール度数：15度

■日本酒度：+6

■おすすめ温度：冷/常温

■製造者：桜うづまき酒造株式会社

■企画・発売：株式会社Nexus

■注意事項

・お酒は20歳から。20歳未満への酒類の販売は固くお断りしています。

・妊娠中・授乳期の飲酒は避けて下さい。

・本商品は、日本国内向けの商品です。国外販売・発送は行っておりません。

・商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

・お客様のご都合での返品・交換は承っておりません。

・ギフト包装・ラッピングは対応しておりません。

・予約頂いたご注文につきましては、発売日以降に順次発送となります。

発売日当日のお届けを確約する物ではございませんので予めご了承ください。

・転売目的でのご注文はご遠慮下さい。ご注文が転売目的であると当社が判断した場合には、ご注文の全部または一部をキャンセルすることがございます。

【本商品のお取扱い店舗について】

なんしゅう家（東京都千代田区神田）

なんしゅう家は、麻雀プロたちが足しげく通うことで知られる麻雀ファンの聖地。古民家を改装したレトロな雰囲気の中、沖縄料理をはじめとした多彩なメニューが楽しめる。特にめんたいもつ鍋やホルモン鉄板焼きなど、個性的で美味しい料理が並ぶ。オリジナルドリンクもあり、訪れる度に新しい発見ができるお店です。

「EX風林火山」チームスポンサーでもあり、店内ではＭリーグの試合等を大画面で、スポーツ酒場形式でパブリックビューイングも実施しています。

【公式X（旧Twitter）】@nansyuya（https://x.com/nansyuya）

【本商品の取り扱い開始日】10月29日(水)

【本商品と相性の良いメニュー】

もつポン酢、ジーマーミ豆腐、名物!!炙り〆サバ、黒豚の塩焼き、もずくの天ぷら、もつ鍋

■本商品のお問い合わせ先

本商品のお取り扱いをご希望の店舗様、企業様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

お取引条件等の詳細をご案内いたします。飲食店に限らず、麻雀関連事業者様からのお問い合わせも歓迎いたします。お酒の魅力で、熱狂を広げていきましょう。

お問い合わせ先：株式会社Nexus

メールアドレス：contact@nxs.co.jp

【ＥＸ風林火山とは】

「EX風林火山」は、競技麻雀のチーム対抗戦のナショナルプロリーグ・Ｍリーグのチーム。テレビ朝日がオーナー企業となり、2018年に設立された。チーム名の由来は、武田信玄が用いた軍旗に書されたとされる風林火山に親会社のテレビ朝日のコールサインである「EX」から。孫子の兵法である「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」をテーマに掲げている。

オフシーズンには「IKUSA」と呼ばれる新選手のオーディションを兼ねた独自の大会を開催している。

公式サイト：https://exfurinkazan.com/

【桜うづまき酒造株式会社について】

愛媛県松山市、穏やかな瀬戸内海と緑豊かな山々に囲まれ「風早（かざはや）」と呼ばれる美しい地で、明治4年（1871年）の創業以来、150年以上にわたり酒造り一筋に歩んでまいりました。

信念は「酒は天と地と人の恵みによりできあがる」という教えにあります。清らかな水、良質な米、その土地の気候風土という「天と地」の恵みを最大限に活かし、伝統の技と革新を追求する「人」の情熱を注ぎ込む。目指すのは、ただ美味しい酒を造ることだけではありません。醸すお酒が「場」を創り出し賑わいの中に自然と溶け込み、豊かな絆を生み出すきっかけになることです。

与えられた環境に対して感謝を忘れず、地域の皆様と共に成長していく企業でありたい。自蔵だけに留まらず、四国「風早」の価値そのものを高めていきたい。心を込めて造ったお酒が人と人とを広く結びつけ、未来へ繋がる地域社会を創造する一助となるよう心から願っています。

【公式サイト】https://sakurauzumaki.com/

【公式X（旧Twitter）】@sakurauzumaki71（https://x.com/sakurauzumaki71）

【公式Instagram】@ s_uzumaki1871（https://www.instagram.com/s_uzumaki1871/）

【酒繋プロジェクトとは】

アニメやゲームの世界を、1杯のお酒に。

日本のアニメ・ゲームと伝統のお酒が出会うコラボプロジェクトです。

「日本の魅力を、もっと身近に。」をコンセプトに立ち上げた酒繋プロジェクトでは、作品の世界観を詰め込んだ飲料を中心に展開しています。

お気に入りの作品を、“飲んで楽しむ”体験を、ぜひご自宅で。

当社では、一緒にコラボ商品を開発するパートナー企業様を募集しております。

アニメやゲームなど日本を代表するエンターテインメントとコラボすることで、次世代を担う若年層に、日本の伝統を“繋いで”行きませんか？お気軽にお問合せください。

【酒繋オンラインショップ】https://saketsunagi.base.shop/

【酒繋プロジェクト公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/saketsunagi

【公式Instagram】@ saketsunagi（https://www.instagram.com/saketsunagi/）