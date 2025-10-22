【大丸福岡天神店】「TOKYOチューリップローズ」期間限定OPEN！累計5000万個販売、花のような“生食感ショコラスイーツ”

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開する「TOKYOチューリップローズ」は、2025年10月29日(水)～11月11日(火)までの期間中「大丸福岡天神店 本館B2 イベントスペース」にてポップアップストアをOPENいたします。

https://www.tuliprose.jp/(https://www.tuliprose.jp/)

2度目の大丸福岡天神店。新定番“バター＆チーズ”が初登場！

香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた、世界でここだけのフラワースイーツを展開する「TOKYO TULIP ROSE」。2019年のブランド誕生から6年。代表作の『チューリップローズ』は累計販売数5000万個を突破しました。

そんな「TOKYO TULIP ROSE」が大丸福岡天神店に期間限定オープン！2024年6月以来となる2度目の出店です。今回のポップアップストアでは、とろけるように濃厚な香りが溢れだす新定番“バター＆チーズ”を販売いたします。

取扱商品

●新定番『チューリップローズ バター&チーズ』

乳のうまさを突き詰めた『チューリップローズ チーズ』が誕生。ミルキーなチーズの味わいを目指して、フランス産クリームチーズ香るラングドシャクッキーにクリームチーズ&カマンベールの生食感ショコラクリームをしぼりました。贅沢なコクのカマンベールショコラを散りばめて、味わいのアクセントに。フランス産発酵バター＆北海道ミルク仕立ての『チューリップローズ バター』と2味セットです。

チューリップローズ バター&チーズ 6個入

【商品名】

チューリップローズ バター&チーズ

【価 格】

4個入 842円(本体価格780円)

6個入 1,188円(本体価格1,100円)

●季節限定『チューリップローズ アップルバターキャラメル』

季節限定フレーバー『アップルバターキャラメル』が登場。キャラメル風味のフランス産発酵バター・ラングドシャクッキーに、キャラメル香るアップル＆バターの生食感ショコラクリームをしぼりました。中には、キャラメル香るチョコレートを忍ばせて。溢れるジューシーな香りは、まるでバターキャラメルをとろとろかけた焼きりんごのよう。

チューリップローズ アップルバターキャラメル 6個入

【商品名】

チューリップローズ アップルバターキャラメル

【価 格】

6個入 1,404円(本体価格1,300円)

●溢れ出すチーズショコラを頬張る『グランチーズショコラサンド』

カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーに、とろけるチェダーチーズショコラを、生地から溢れだすほど贅沢なグランサイズでサンドしました。

グランチーズショコラサンド 10枚入

【商品名】

グランチーズショコラサンド

【価 格】

10枚入 1,458円(本体価格1,350円)

●新定番と季節限定味の詰合せ『チューリップローズ in season』チューリップローズ in season 9個入

冬限定「アップルバターキャラメル」と新定番バター＆チーズのギフトボックス。

【商品名】

チューリップローズ in season

【価 格】

9個入 1,836円(本体価格1,700円)

15個入 3,024円(本体価格2,800円)

●花束のように賑やかな5種詰合せ『アソートギフト』アソートギフト 18袋入

代表作チューリップローズから「バター」「チーズ」＆「アップルバターキャラメル」。チーズショコラサンドとピスタチオバターサブレも。

【商品名】

アソートギフト

【価 格】

18袋入 3,240円(本体価格3,000円)

世界でここだけの花のようなスイーツを、バースデーギフトに。

「TOKYO TULIP ROSE」は、お誕生日のサプライズギフトにおすすめ。

大切な人へ花束を渡すときのように、華やかなフラワースイーツは選ぶ人ももらう人もみんなを笑顔にします。花の喜びとおいしい幸せを届ける、世界でここだけのスイーツの花束を誕生日の贈り物にどうぞ。

催事情報

【期 間】2025年10月29日(水)～11月11日(火)

【場 所】大丸福岡天神店 本館B2 イベントスペース

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

TOKYO TULIP ROSEについて

〈シェフパティシエ〉

金井理仁(カナイ・マサヒト)

シェフパティシエである金井のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。おいしさと美しさを追い求めたスイーツをお楽しみください。

〈PROFILE〉

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

公式ホームページ

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyotuliprose/(https://www.instagram.com/tokyotuliprose/)

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋へようこそ。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた世界でここだけの花を贈ります。みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。プレミアムな東京みやげとしても注目です。

STORY

選ぶときから楽しくて、渡したときの笑顔もうれしい。ただそこにあるだけで、いつもの部屋が華やかに。そんな、花のようなスイーツがあれば日常はもっとおいしくなるはず。

Everyday becomes more delicious. TULIP ROSE は、花の喜びとおいしい幸せを届けます。