羽生結弦自らの言葉とスケートで紡ぐ、繰り返される魂への問いと“祈り”の物語。待望の映像化!!

オリンピック2連覇をはじめ、グランプリファイナル4連覇、スーパースラム達成など、輝かしい数多の成績を収め、2022年7月、プロアスリートに転向した稀代のフィギュアスケーター羽生結弦。

その後も、フィギュアスケートを突き詰め、未知の世界を見せ続けている羽生が、単独公演第3弾として紡いだ物語「ICE STORY 2nd "RE_PRAY"」の待望の映像化がついに決定！

見せるのは、生きていく中で繰り返される問い、人として根源から湧き上がる思い、願い、そして“祈り”……

2023年12月の埼玉公演を皮切りに、24年1月佐賀、2月横浜を巡り、そして追加公演の4月宮城と、全国4会場で開催した初のツアー。映像化においては、羽生自身が宮城公演DAY1・DAY2から選りすぐった演技と、“遊び心”たっぷりの仕掛けで、至高のプレイ空間がふたたび蘇ります！

発売元：RE_PRAY製作委員会 販売元：テレビ朝日 制作：テレビ朝日★発売日：2026年1月23日（金）

特典には、舞台裏のストーリーを辿ることのできる豪華タッグ

「スケーター 羽生結弦×演出振付家 MIKIKO」

によるオーディオコメンタリーを収録。

だれもが楽しめるステレオ音声のDVD版に加え、Blu-ray版では、会場そのままの臨場感を味わえる5.1chサラウンドを収録し、氷の軋みまでリアルに再現。新たな映像体験を味わえます。

◆商品形態 ※映像の収録内容は全形態同一内容になります。

― 通常版 ―

【DVD】

品番：YHBA-10005

定価：税込6,600円（税抜6,000円）

仕様：1枚組＋三方背ケース＋ブックレット

音声：ステレオ／オーディオコメンタリー

収録時間：約144分

【Blu-ray】

品番：YHXA-10005

定価：税込7,700円（税抜7,000円）

仕様：１枚組＋三方背ケース＋ブックレット

音声：ステレオ／5.1chサラウンド／オーディオコメンタリー

収録時間：約144分

映像単体の「通常版」（DVD・Blu-ray）に加え、RE_PRAY公式サイトでは、初回のご注文に限り、オリジナルグッズをセットにした特別BOXを販売いたします！

「RE_PRAY」 映像化記念!! 公式サイト限定商品 グッズ付初回生産限定BOX発売決定!!

サイズ： W 約30ｍｍ H 約70ｍｍ★RE_PRAY ８bitユヅルキーホルダー（3種）

「RE_PRAY」のゲーム世界から飛び出した8bitユヅルをモチーフにしたキーホルダー。本公演で初披露された「MEGALOVANIA」と「破滅への使者」、そしてリプレイされる「いつか終わる夢」の象徴的な3体をセレクトしました。

★RE_PRAY オリジナルロングTシャツ

公式グッズの中でも大好評だったメインビジュアルを大胆にあしらったTシャツから、特別仕様としてロングTシャツが誕生！ Mサイズ・Lサイズからお選びいただけます。

Mサイズ：着丈 約72cm / 肩幅 約47cm / 身幅 約52cm / 袖丈 約59cm

Lサイズ：着丈 約75cm / 肩幅 約51cm / 身幅 約57cm / 袖丈 約60cm

カラー：ブラック

素材：綿100％ 6.2oz

― グッズ付初回生産限定BOX ―

【DVD＋グッズ】

品番：【Mサイズ】 YHBA-10006

【Lサイズ】 YHBA-10007

定価：税込15,400円（税抜14,000円）

仕様：1枚組＋三方背ケース＋ブックレット＋キーホルダー3種＋ロングTシャツ

音声：ステレオ／オーディオコメンタリー

収録時間：約144分

【Blu-ray＋グッズ】

品番：【Mサイズ】 YHXA-10006

【Lサイズ】 YHXA-10007

定価：税込16,500円（税抜15,000円）

仕様：１枚組＋三方背ケース＋ブックレット＋キーホルダー3種＋ロングTシャツ

音声：ステレオ／5.1chサラウンド／オーディオコメンタリー

収録時間：約144分

グッズ付初回生産限定BOX予約受付期間：

2025年10月22日（水）11:11～11月9日（日）23：59

【初回購入特典!!】 初回予約受付期間内にご購入いただいた方を対象に、「RE_PRAY」オリジナルステッカーをプレゼント！ 詳細は各販売サイト・店舗情報をご覧ください。

◆収録内容（DVD・Blu-ray共通）- いつか終わる夢 -Original-- 鶏と蛇と豚- Hope & Legacy- 阿修羅ちゃん- MEGALOVANIA- 破滅への使者- いつか終わる夢；Re- 天と地のレクイエム- あの夏へ- 春よ、来い- [Ending] エストポリス伝記IIメドレー- [Encore] Let Me Entertain You- [Encore] 序奏とロンド・カプリチオーソ- [Encore] SEIMEI

【特典】 オーディオコメンタリー（スケーター 羽生結弦 × 演出振付家 MIKIKO）

収録日：2024年4月7日・４月9日 セキスイハイムスーパーアリーナ

※収録内容・仕様等は予告なく変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください。

※本編中の音声や映像にオリジナル収録素材に起因するノイズ等が発生する箇所がございます。あらかじめご了承ください。

※映像の収録内容は全形態同一内容になります。

詳細は「RE_PRAY」オフィシャルサイトをご覧ください。

「RE_PRAY」 オフィシャルサイト

https://repray-icestory.jp/

◆羽生結弦 プロフィール：

2014年ソチ、18年平昌オリンピックにおいて2連覇達成。卓越した技術に加え、圧倒的な存在感と表現力で世界を魅了する稀代のフィギュアスケーター。

- 2022年7月19日、プロスケーターへと転向し、そのわずか４ヶ月後、自らプロデュースした初の単独公演『プロローグ』を開催。23年2月26日、スケーター史上初となる単独での東京ドーム公演『ICE STORY 2023 “GIFT”』を行い、自身の半生とこれからを氷上で表現する物語を紡ぎ、世界中に感動をもたらした。また、初の単独ツアー『ICE STORY 2nd “RE_PRAY” TOUR』（23-24年、全国4会場8公演）では、人生の選択肢とゲームの世界観とを融合させた唯一無二の物語を披露し観客を魅了した。さらに24-25年の『ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR』（全国3会場7公演）では、原作となる小説を書き下ろし、哲学的な問いをモチーフに壮大な物語を描き、表現者としての深化を見せつけた。アスリートだけにはとどまらないアーティストとしても新たな挑戦と進化し続ける羽生結弦の姿は、多くの人々の心を強く惹きつけてやまない。