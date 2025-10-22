『クナイプ バスソルト フランボワーズの香り』が新登場！2025年12月10日（水）より数量限定発売

株式会社クナイプジャパン

今年日本上陸40周年を迎えた、ドイツ生まれのハーバルブランド クナイプ（株式会社クナイプジャパン 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大脇明憲）は、心温まるメッセージと可愛いパッケージで人気の「クナイプ メッセージシリーズ」より、『クナイプ バスソルト フランボワーズの香り』を2025年12月10日（水）から数量限定で発売いたします。

この時期だけの特別な香りは、クリスマスシーズンにもぴったりな華やかなデザインと、贈る人の想いをそっと届けるメッセージ入り。大切な人へのギフトに、そして自分へのご褒美にもおすすめです。

「クナイプ メッセージ シリーズ」に待望の新しい香りが登場

毎年12月に登場し、クマの可愛いパッケージと心あたたまるメッセージが人気の「クナイプメッセージ シリーズ」は、「今年も楽しみに待っていました」「メッセージに励まされた」「プレゼントにぴったり」などの沢山のお声を毎年いただいています。そして、この冬新たに待望の新しい香り、甘酸っぱく爽やかな「フランボワーズの香り」のバスソルトがシリーズに仲間入りします。ラズベリー＊1とリンゴンベリー＊2から抽出した天然植物成分を贅沢に配合し、まるで朝摘みベリーのようにみずみずしく、つややかな肌へと導いてくれます。バスルームいっぱいに広がる甘酸っぱくフルーティで華やかな香りは、甘く幸せな気分をもたらし、バスタイムを心から満たしてくれるでしょう。

クリスマスシーズンの贈り物にピッタリな華やかなパッケージ

「メッセージシリーズ」は、これまでサクラやスミレの香りで多くの方に愛され、春の訪れをお届けしてきました。新しく仲間入りした「フランボワーズの香り」は、深みのあるレッドをまとい、華やかなパッケージとメッセージがクリスマスシーズンを彩ります。友人との気軽なギフト交換はもちろん、「あなたがいてくれてよかった」という感謝の想いを伝える贈り物としてもぴったりです。

甘酸っぱいベリーの香りは、想いを伝えるメッセージと一緒に心までやわらかくほどけるような幸福感をもたらし、贈る人も贈られる人にもクリスマスの特別な日を彩るひとときを演出してくれます。

手渡す瞬間に笑顔が生まれる、そんな温かな「クナイプ メッセージ シリーズ」をお届けします。

製品概要

【クナイプ バスソルト フランボワーズの香り】

50ｇ 220円（税込） ／ 850g 2,860円（税込）

ミネラル豊富な天然岩塩のバスソルト。

ラズベリーから抽出したラズベリー抽出エキス＊1とリンゴンベリーオイル＊2を配合。

甘酸っぱくフルーティで華やかな香りに包まれて、春の訪れを感じる甘く満たされるようなバスタイムを。

「YOU MAKE ME HAPPY あなたがいてくれてよかった」のメッセージ付。

＜注釈＞

＊1：ヨーロッパキイチゴ種子エキス（保湿成分）／＊2：コケモモ種子油（香り成分）

■【BRAND OF THE CENTURY 受賞】

2024年、クナイプは「BRAND OF THE CENTURY」を受賞いたしました。

この賞は、ドイツ市場においてブランドの歴史的価値、品質、革新性、社会的影響力、持続可能性において優れたブランドに贈られる名誉あるものです。

「BRAND OF THE CENTURY」は、ドイツ市場において優れたブランドや企業を称賛し、認識するための権威ある書籍「German Standards - Marken des Jahrhunderts（ドイツスタンダード-世紀のブランド）」が主催し、1980年初頭から40年にわたり続いているドイツでは歴史のある賞の一つです。

著名なマーケティング専門家や学者などで構成される審査員により、製品カテゴリー別にブランドの伝統と歴史・革新性と品質・国際性・持続性の訴求などの審査基準から厳密かつ透明性をもって

選ばれるものです。

この賞の獲得は、ドイツ国内において、そのカテゴリーの代表として消費者にとって最も認知され信頼されているブランドで、業界をリードし続ける存在であることを意味しており、優れた企業および、製品の品質と信頼性を約束するものです。ドイツを代表する自動車メーカーやエアラインなども受賞しています。

クナイプのサステナビリティの取り組み

創業者のセバスチャン・クナイプが「自然は、私たちが健康を維持するために必要なあらゆるものを豊富に与えてくれます。」と語っているように、自然とのつながりはクナイプブランド創立以来、DNAの一部となっています。

クナイプは、原材料の購入から生産、包装、ロジスティクスに至るまで、サステナビリティに関する具体的な目標を立て、取り組んできました。クナイプの全ての製品が、厳しいサステナビリティ指標に基づき開発されています。

【EcoVadis（エコバディス）社 「プラチナ」評価を3回獲得】

世界185ヵ国以上で持続可能性を独自の審査と分析によって調査、評価している世界最大の機関エコバディス社の調査において、対象企業の上位1％のみが認定される最高ランクである「プラチナ」評価の3回目を2025年に獲得いたしました。

【グリーンブランド 13年にわたり連続7度目の受賞】

環境に配慮した方法で製品を生産し、天然資源の保護に取り組むなど自然保護とサステナビリティに高い取り組みを行っているブランドを選出する国際的組織「グリーンブランド」の2年ごとの評価において、13年にわたり連続7回選ばれています。

【マイクロプラスチックフリーの取り組み】

環境先進国で誕生した「クナイプ」は、生分解されず海洋汚染の一因となるマイクロプラスチックの問題に取り組み、すべての製品においてマイクロプラスチックフリーを実現しています。製品処方を決める際は、ドイツ最大のNGO環境団体「BUND（ドイツ環境自然保護連盟）」の定義に基づいて厳しく進めています。

「クナイプ バスソルト」においても同様の考えに基づき、人と環境にやさしい処方を開発しています。

・クナイプは製品の動物実験を行っておりません

・マイクロプラスチックフリー処方

・ビーガン処方

・植物由来成分（植物オイル・植物エキス等）を使用

・防腐剤（パラベン）不使用

・パラフィン、シリコン、鉱物油(ミネラルオイル)不使用

・資源を保護し、環境にやさしい生産活動を行っています

クナイプとは

19世紀末、ドイツのセバスチャン・クナイプ神父がホリスティック（全体論的）な考え方に基づいて

植物や水などの自然の生命力に着目し、ハーバルブランド クナイプが誕生しました。

それから130年以上にわたり、自然のエキスパートとして植物（ハーブ）の力を最大限に活かした商品の研究開発を続けています。2021年に創業130周年を迎えました。

HP:https://www.kneipp.jp

instagram：https://www.instagram.com/kneipp_japan/

X:https://x.com/kneipp_japan

クナイプの約束

・植物由来成分（植物オイル・植物エキス）を使用

・皮膚への適合性テストを実施しています

＊全ての方にアレルギーが起こらないということではありません

天然岩塩と天然ハーブの精油（エッセンシャルオイル）を使用

クナイプのバスソルトは、天然のミネラルを豊富に含んだ岩塩を使用しています。

これに天然ハーブの精油（エッセンシャルオイル）をしみ込ませてバスソルトが出来上がります。