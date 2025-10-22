ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「さが風土館 季楽」は、１０月２２日（水）から「ゾンビランドサガ×佐賀牛 国産黒毛和牛『佐賀牛焼肉食べ比べセット』」を販売します。

大人気アニメ「ゾンビランドサガ」と「佐賀牛」のコラボ商品で、赤身と程よい良質な脂身のバランスでやわらかい肉質が特徴の「バラカルビ」と、味が濃く程よい食感と赤身が特徴の「肩ウデ」の食べ比べセットです。さらに購入者限定で「ゾンビランドサガ」のアクリルスタンド（全７種）が、ランダムでいずれか１種入っています。

また、１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、とろけるような極上の佐賀牛をお客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。

※写真はイメージです

「ゾンビランドサガ」と「佐賀牛」のコラボ商品：焼肉食べ比べセット

ゾンビランドサガ×佐賀牛 国産黒毛和牛『佐賀牛焼肉食べ比べセット』

http://www.ja-town.com/shop/g/g8101-400071009zonbi/

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります

３．UＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

国産を食べて応援キャンペーン

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown