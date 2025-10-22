2020年、映像配信に限られた歌舞伎俳優・中村壱太郎主宰の「ART歌舞伎」が11月8日に初の劇場公演。本公演を記念したトークイベントとフェアを銀座 蔦屋書店と京都 蔦屋書店にて開催。

2020年、映像配信に限られた歌舞伎俳優・中村壱太郎主宰の「ART歌舞伎」が11月8日に初の劇場公演。本公演を記念したトークイベントとフェアを銀座 蔦屋書店と京都 蔦屋書店にて開催。