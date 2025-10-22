µ¡³£³Ø½¬¤Ç·ë¾½¹½Â¤¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤ò2ÇÜ¤Ë¸þ¾å
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î²¦Î©²Ê³Ø²ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖDigital Discovery¡×»ï¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ー¥ïー¥É¡§
·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬ (CSP) ¡¢Íµ¡Ê¬»Ò¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¶õ´Ö·²¡¢Ãµº÷¸úÎ¨²½¡¢ºàÎÁ³«È¯
¡Ê£±¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡¡Íµ¡Ê¬»Ò¤Î·ë¾½¹½Â¤¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÍÏ²òÀ¤ä°ÂÄêÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍµ¡È¾Æ³ÂÎ¤ÎÅÅµ¤ÅÁÆ³À¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÀ¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íµ¡·ë¾½¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥ïー¥ë¥¹ÎÏ¤ä¿åÁÇ·ë¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿¼å¤¤Ê¬»Ò´ÖÁê¸ßºîÍÑ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーº¹¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¹½Â¤¡ÊÂ¿·Á¡Ë¤ò¼è¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¤â°ÂÄê¤Ê¹½Â¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÍ½Â¬¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¦¤ëËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¸õÊä¹½Â¤¤òÀ¸À®¤·¤Æ°ì¤Ä¤º¤ÄÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·×»»¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤¬ºàÎÁ³«È¯¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¿·¤¿¤Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤¿¼êË¡
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·×»»¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡³£³Ø½¬¤È¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¢¨£±¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖSPaDe-CSP¡×¢¨3¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£SPaDe¤È¤Ï¡¢Space group and Packing Density predictor¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£Ê¬»Ò¹½Â¤¤òÆþÎÏ¤·¡¢·ë¾½¤ÎÂÐ¾ÎÀ¤òÉ½¤¹¶õ´Ö·²¡ÊSpace group¡Ë¤È¡¢Ê¬»Ò¤ÎµÍ¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ò¼¨¤¹Ì©ÅÙ¡ÊPacking Density¡Ë¤òÍ½Â¬¤¹¤ë2¤Ä¤Îµ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¼êË¡¤ÇÂ¿¿ôÀ¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì©ÅÙ¤¬Äã¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ê¹½Â¤¸õÊä¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÓ½ü¤·¡¢ÍË¾¤Ê¸õÊä¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÃµº÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸õÊä¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤Ï¡¢ÎÌ»Ò²½³Ø·×»»¢¨4¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀºÅÙ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¤¤·×»»¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¢¨£²¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê£»¨¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë20¼ïÎà¤ÎÍµ¡Ê¬»Ò¤Î·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢80%¡Ê20¼ïÎàÃæ16¼ïÎà¡Ë¤Î¥±ー¥¹¤Ç¼Â¸³Åª¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¹½Â¤¤òÀµ¤·¤¯Í½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤½¾Íè·¿¤Î¥é¥ó¥À¥àÃµº÷¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¤Î¹â¤¤À®¸ùÎ¨¤ËÁêÅö¤·¡¢ËÜ¼êË¡¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ê¬»ÒÎÌ¤¬Âç¤¤¯¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤ÊÊ¬»Ò¤Û¤É¡¢·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1 20¼ïÎà¤ÎÍµ¡Ê¬»Ò¤Î·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤È·×»»¼êË¡¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÀ®¸ùÎ¨¡£Ê¬»ÒÎÌ½ç¤Î¤¿¤á¡¢º¸¿Þ¤ÎÊ¬»Ò£±¡¡¤ÏÊ¬»ÒÎÌ¤¬ºÇ¤â¾®¤µ¤¯¡¢Ê¬»Ò20¤ÏÊ¬»ÒÎÌ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤Ê¬»Ò¤òÉ½¤¹¡£ËÜ¼Â¸³¤Ç¤ÏÊ¬»Ò14,17,18,20¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¹½Â¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¸¦µæ¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤ä¼Ò²ñÅª±Æ¶Á
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖSPaDe-CSP¡×¤Ï¡¢Íµ¡Ê¬»Ò¤Î·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¡¦¹âÂ®²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢°åÌôÉÊ³«È¯¤äµ¡Ç½ÀºàÎÁÊ¬Ìî¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊ¤Î·ë¾½Â¿·Á¡ÊÆ±¤¸À®Ê¬¤Ç¤â·ë¾½¹½Â¤¤¬°ã¤¦¤â¤Î¡Ë¤Ï¡¢ÍÏ²òÀ¤äµÛ¼ýÎ¨¡¢°ÂÄêÀ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½Â¤²áÄø¤ÇË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤Â¿·Á¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¤â°ÂÄê¤Ç¸ú²Ì¤Î¹â¤¤·ë¾½¹½Â¤¤òÁªÂò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÌôÉÊ³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íµ¡¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¢¨5¤Ê¤É¡¢Ê¬»Ò¤ÎÇÛÎó¤¬ÀÇ½¤ò·èÄê¤¹¤ëµ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¾¤ß¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä·ë¾½¹½Â¤¤òÍýÏÀÅª¤ËÃµº÷¡¦Àß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀÇ½¤ÊÍµ¡¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ºàÎÁ¤Ê¤É¤Î³«È¯¤¬²ÃÂ®¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë²ÝÂê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤Î¸úÎ¨²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Ê¬»Ò¤Î·Á¤¬¹äÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²¾Äê¤Î¤â¤È¤Ç·×»»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊ¬»Ò¡¢ÆÃ¤Ëº¿¾õ¤ÎÉô°Ì¤ò»ý¤Ä½ÀÆð¤ÊÊ¬»Ò¤Ç¤Ï¡¢·ë¾½²½¤ÎºÝ¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¡Ê¥³¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¼è¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬»Ò¤Î½ÀÆðÀ¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤¿¡¢¤è¤êÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤Í½Â¬¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½Â¬¤¬ÀäÂÐÎíÅÙ¡Ê0 K¡Ë¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê²¹ÅÙ°è¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¹ÅÙ¸ú²Ì¤ò·×»»¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤â¾ÍèÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¸¦µæ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡°åÌôÉÊ¤äºàÎÁ¤Î³«È¯¤Ë¤Ï·ë¾½¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤Ï·×»»¥³¥¹¥È¤äÀºÅÙ¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó³«È¯¤·¤¿¼êË¡¤Ï¡¢µ¡³£³Ø½¬¤È¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀºÅÙ¤È¥³¥¹¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ìô¤ä³×¿·Åª¤ÊºàÎÁ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤ÊÊ¬»Ò¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¦µæ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡ËÍÑ¸ì²òÀâ
¢¨1 ·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¡ÊCSP: Crystal Structure Prediction¡Ë
Ê¬»Ò¤Î²½³Ø¹½Â¤¤Î¤ß¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬»Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë¾½¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤«¤ò·×»»µ¡¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½Â¬¤¹¤ëµ»½Ñ¡£
¢¨2 ¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊNNP: Neural Network Potential¡Ë
¸¶»Ò´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢µ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¼êË¡¡£¹âÀºÅÙ¤ÊÎÌ»Ò²½³Ø·×»»¤Ë¶á¤¤ÀºÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢·×»»Â®ÅÙ¤ò¿ô·å°Ê¾å¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨3 SPaDe-CSP
¶õ´Ö·²¤ÈÌ©ÅÙ¤òÍ½Â¬¤¹¤ëµ¡³£³Ø½¬¤òÍÑ¤¤¤Æ·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤ò¹Ô¤¦ËÜ¸¦µæÆÈ¼«¤Î¼êË¡
¢¨4 ÎÌ»Ò²½³Ø·×»»
ÎÌ»Ò²½³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ê¬»Ò¤ÎÅÅ»Ò¾õÂÖ¤ä°ÂÄê¹½Â¤¤Ê¤É¤ò·×»»µ¡¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÀÏ¡¦Í½Â¬¤¹¤ë¼êË¡¡£µ¡³£³Ø½¬¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹âÀºÅÙ¤À¤¬·×»»¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¡£
¢¨5 Íµ¡¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹
Íµ¡ºàÎÁ¤¬»ý¤ÄÅÅ»ÒÅª¡¦¸÷³ØÅªµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¡¢Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢Íµ¡ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¸¦µæµ»½ÑÊ¬Ìî¡£
¡Ê7¡ËÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§Digital Discovery
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Crystal structure prediction of organic molecules by machine learning-based lattice sampling and structure relaxation
¼¹É®¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Takuya Taniguchi*a, Ryo Fukasawab
a-Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Çー¥¿²Ê³Ø¥»¥ó¥¿ー¡¢b-Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Àè¿ÊÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê
·ÇºÜÆü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
·ÇºÜ£Õ£Ò£Ì¡§https://doi.org/10.1039/D5DD00304K
DOI¡§10.1039/D5DD00304K
¡Ê8¡Ë¸¦µæ½õÀ®
¸¦µæÈñÌ¾¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ ²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È ¼ã¼ê¸¦µæ
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§Íµ¡¸ÇÂÎºàÎÁ¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹´ðÈ×¹½ÃÛ¡Ê22K14747¡Ë
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Ã«¸ýÂîÌé¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ ²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È ¼ã¼ê¸¦µæ
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ëHOFºàÎÁ¤Î°ÂÄêÀ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê24K17748¡Ë
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Ã«¸ýÂîÌé¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë ÀïÎ¬ÅªÁÏÂ¤¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶È ACT-X
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§µ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿Íµ¡¸ÇÁêÅ¾°Ü¤Î·×²èÅªÁÏ½Ð¡ÊJPMJAX23DD¡Ë
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Ã«¸ýÂîÌé¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§½»Í§ºâÃÄ ´Ä¶¸¦µæ½õÀ®¡Ê°ìÈÌ¸¦µæ¡Ë
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§¸úÎ¨Åª¤Ê·ë¾½¹½Â¤Í½Â¬¤Ë¤è¤ëÍµ¡Â¿¹¦¼ÁºàÎÁ¤Î¹½Â¤Ãµº÷¡Ê2432210¡Ë
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Ã«¸ýÂîÌé¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾: ´ë¶È¶¦Æ±¸¦µæ
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾: Matlantis¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ê¬»ÒÀ¸ÇÂÎºàÎÁ¤Î¹½Â¤Í½Â¬¤È¤½¤Î¼Â¸³Åª¼Â¾Ú
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Ã«¸ýÂîÌé¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë