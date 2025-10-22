こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電動歯ブラシ型美顔器『オーラルリフト』、一部家電量販店で販売開始
「Makuake(マクアケ)」 美容家電応援購入額 歴代１位*1を達成した新発想のオーラルケア＆リフトケア*2製品 2025年11月7日より順次展開
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*3のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2025年11月7日より順次、歯磨きしながらリフトケア*²が行える電動歯ブラシ型美顔器『オーラルリフト』を、全国の一部家電量販店で販売開始します。
『オーラルリフト』は誰もが毎日当たり前に行っている歯磨きの時間にリフトケア*²の最短距離*4を組み合わせた新発想の電動歯ブラシ型の美顔器です。電動歯ブラシのブラシヘッドに搭載されたEMSにより、口腔内から表情筋を刺激することで、歯磨きついでに表情筋のインナーマッスルをトレーニングすることができます。口腔内からの表情筋へのアプローチは当社初の試みです。
2025年6月から開始した「Makuake(マクアケ)」での先行販売において、美容家電カテゴリーにおいて応援購入額・歴代1位*1という記録を樹立しました。歯磨きという日常の習慣に取り入れられることから、美容が気になる女性だけでなく、男性やシニアの方にも受け入れられる製品であることが分かり、このたび、家電量販店での販売開始が決定しました。これにより、より多くのお客様に本製品をご体験いただけるようになります。オーラルケア市場は約5％で成長*5しているとされますが、今後、当社では、健康と美容の両方のケアを叶える新製品として、さらなる新たな販路での展開の可能性を探ってまいります。
「Makuake」に掲載されたお客さまのコメント
※「Makuake」の「応援コメント」に寄せられたコメントの中から抜粋の上、掲載しています。
・「今までは続かなかったのですが、普段の行動の中で、ケアができるので、続けてできると思います。」
・「毎日美容に関してコツコツやるのは大変なんですが、歯磨きしながらだと無理なく毎日やれるので効果に期待します。」
・「口の中からリフトケア*2出来るのが嬉しい！美顔器だと面倒なこともあるのでやらない日も出てきますが、歯磨きなら毎日のことなのでながらでエクササイズできて嬉しい！」
※効果の感じ方には個人差があり、効果を保証するものではありません
■オーラルリフト概要
製品名：オーラルリフト
販売価格：税込33,000円
家電量販店販売開始日：2025年11月7日（金）より順次
『オーラルリフト』製品ページ：https://www.ya-man.com/products/orallift/
『オーラルリフト』プレスリリース：https://www.ya-man.co.jp/news/24575/
■ヤーマン株式会社のご紹介
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*1 「Makuake」内の「歴代ランキング」より美容家電カテゴリーに相当する製品の中で確認。 2025年6月先行発売時点
*2 EMS機器による筋力トレーニングを行うこと
*3 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
*4ヤーマン史上
*5「2024年のオーラルケア市場規模、前年比4.6％増の2443億円」 出典: 週刊粧業オンライン
https://www.syogyo.jp/news/2025/05/post_041232
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
