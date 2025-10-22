電動歯ブラシ型美顔器『オーラルリフト』、一部家電量販店で販売開始







「Makuake(マクアケ)」 美容家電応援購入額 歴代１位*1を達成した新発想のオーラルケア＆リフトケア*2製品 2025年11月7日より順次展開「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*3のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2025年11月7日より順次、歯磨きしながらリフトケア*²が行える電動歯ブラシ型美顔器『オーラルリフト』を、全国の一部家電量販店で販売開始します。『オーラルリフト』は誰もが毎日当たり前に行っている歯磨きの時間にリフトケア*²の最短距離*4を組み合わせた新発想の電動歯ブラシ型の美顔器です。電動歯ブラシのブラシヘッドに搭載されたEMSにより、口腔内から表情筋を刺激することで、歯磨きついでに表情筋のインナーマッスルをトレーニングすることができます。口腔内からの表情筋へのアプローチは当社初の試みです。













1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

*手足4点で計測するインピーダンス方式においてコーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/*1 「Makuake」内の「歴代ランキング」より美容家電カテゴリーに相当する製品の中で確認。 2025年6月先行発売時点*2 EMS機器による筋力トレーニングを行うこと*3 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして*4ヤーマン史上*5「2024年のオーラルケア市場規模、前年比4.6％増の2443億円」 出典: 週刊粧業オンラインhttps://www.syogyo.jp/news/2025/05/post_041232※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。関連リンク『オーラルリフト』製品ページhttps://www.ya-man.com/products/orallift/