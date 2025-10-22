【BOSS E・ZO FUKUOKA】MLBワードシリーズ中継をMLB cafe FUKUOKAで放映決定！

福岡ソフトバンクホークス株式会社会場イメージ（2024年開催時の様子）

BOSS E・ZO FUKUOKA内のMLB cafe FUKUOKAでは、今年のMLBの頂点を決める、2025ワールドシリーズの生中継のパブリックビューイングを10月25日（土）より全試合放映します。

大谷翔平選手やと山本由伸投手・佐々木朗希投手を擁するナショナルリーグ王者「ロサンゼルス・ドジャース」とアメリカンリーグ王者「トロント・ブルージェイズ」の注目の一戦を、野球場にいるかのような臨場感のある空間で、お食事とともに観戦いただけます。

営業情報・放映概要

【店舗情報】

MLB cafe FUKUOKA（みずほPayPayドーム横 BOSS E・ZO FUKUOKA 3F）

【放映概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/451_1_474166976e1554f6aae0f7d12970678c.jpg?v=202510220158 ]

【注意事項】

※ご観覧いただく際は、1名1商品以上のオーダー制となります。

※記載日時は日本時間となります。

※閉店時間はみずほPayPayドームのイベントによって変更になる場合がございます。

※お席のご指定はいただけません。

※事故・混乱防止や円滑なイベント運営のため、スタッフの指示には必ず従ってください。

※イベントの模様は撮影される場合あり、お客様が写り込む場合もございますので予めご了承ください。

※第4戦までに優勝が決定した場合は、第5戦以降は通常の営業時間となります。

MLBグッズ多数販売！

MLB cafe FUKUOKA店内グッズショップでは、MLBのオフィシャルグッズを販売しています。

日本人メジャーリーガーグッズをはじめ、アパレルなどを多数取り揃えております。

グッズショップのみのご利用も可能です。

■日本人選手グッズ

・フェルトペナント 2,300円

・両面タオル 3,500円

・ユニフォームベア 4,800円

・ボブルヘッド（9.5インチ） 15,000円

■ニット帽

・BASIC CUFF KNIT MLB ALLLOVER

5,940円

・BASIC CUFF KNIT（各球団） 3,960円

■秋冬アパレル

・メルトンジャケット 24,200円

・プリントロゴスウェット 11,000円

※画像はすべてイメージです。

※価格はすべて税込価格です。

ご予約・詳細はMLB cafe FUKUOKA店頭、WEBまたはお電話にて受付中です。

WEB https://fukuoka.mlbcafe.jp/#top

TEL：092-687-0428

●BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣

アクセス：福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お客様問い合わせ先：TEL：092-400-0515（10:00～17:00）

公式サイトURL：https://e-zofukuoka.com/