こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL浄水カートリッジの互換品性能調査結果を公表市販の互換品、調査した全製品で浄水能力が基準に満たず
消費者に注意を喚起し、サイト運営会社との連携で対策を強化
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、大手通販サイトでLIXILの浄水カートリッジの「互換品」として販売されている商品について性能調査を実施しました。その結果、調査対象となった全ての互換品において、家庭用品品質表示法が定める浄水能力の基準を満たしていないことが判明しました。LIXILは、この結果を受け、消費者の皆さまに安全・安心な水をご利用いただくための注意喚起を行うとともに、健全な市場形成に向けてサイト運営会社との連携を一層強化してまいります。
■調査の背景
近年、大手通販サイトにおいて、LIXILの純正品と互換性があることを謳う非純正の浄水カートリッジ（以下、LIXIL用互換品）の流通が増加しています。これらの商品の中には、性能や品質が不明確なものも多く、お客さまが意図せず粗悪品をご購入してしまう懸念があります。そこでLIXILは、お客さまに安心・安全をお届けするため、市場に流通するLIXIL用互換品の実態調査を行いました。
■調査結果の概要
本調査は、2025年2月～6月、国内の大手通販サイト4社で出品数の多い上位63ストアが販売するLIXIL用互換品を対象に実施しました。家庭用品品質表示法で定められた浄水器の試験方法に準じて評価した結果、以下の深刻な実態が明らかになりました。
今回の調査対象となった63ストアは、1,440点にも及ぶLIXIL用互換品の出品総数※の過半数（57%）を占めており、性能を満たさない製品が市場に広く流通している実態が浮き彫りになりました。
※2025年4月時点、自社調べ
■サイト運営会社との連携と今後の取組み
LIXILは、お客さまが安心して商品をご購入できる環境を整備するため、サイトを運営する各社との連携を強化しています。LINEヤフー株式会社は2025年6月末に「Yahoo!ショッピングストア運用ガイドライン」を改訂して浄水カートリッジの取扱いに関する審査を強化し、auコマース＆ライフ株式会社は不正な浄水カートリッジの取り締まりを強化していただきました。これらの取組みにより、健全な市場形成に大きく貢献いただいています。
LIXILは、今後もサイト運営会社や業界団体、関係省庁と連携し、非純正品の流通状況に関する情報提供や、消費者の皆さまへの注意喚起を継続的に行ってまいります。
■消費者の皆さまへのお願い
LIXILの浄水カートリッジは、セラミックフィルターの製造、活性炭の開発及び調合、そしてカートリッジの組み立てに至るまで、すべてを自社の手で製造しています※。また、水質評価、安全性や成分分析評価など、水の専門チームがすべての工程と品質を管理し、高いクオリティを実現しています。LIXILの浄水栓には、性能・品質・安全性が保証されたLIXIL純正カートリッジのご使用を強く推奨いたします。互換品をご検討の際には、表示されている性能や品質が信頼できるものか、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。
※一部OEM品を除く
なお、当社では、お客さまの安全を守り、確実に純正品をお届けするために、当社が運営しているLIXIL公式通販サイト「LIXILストア」でのみLIXIL純正浄水カートリッジを販売しております。LIXIL及びINAXブランドの各種浄水カートリッジを販売しておりますので、ぜひこちらにてご購入ください。
LIXIL公式通販サイト「LIXILストア」
オンライン：https://store.lixil.co.jp/（24時間受付）
電話：0120-194-601（月～金9:00-17:00受付、土日祝・季節休暇を除く）
＜参考資料＞
■「浄水カートリッジ模倣品撲滅宣言」
LIXILは、2024年9月25日に一般社団法人 浄水器協会から発出された「浄水カートリッジ模倣品対策強化宣言」に賛同し、模倣品撲滅に向けて以下を宣言し、啓発活動を継続しています。
お客さまの安全に危害を及ぼす可能性がある模倣品に対し厳正な対応をとってまいります。
LIXIL製品に関わる特許、商標、意匠、著作権などの知的財産権を侵害する行為に対しては、看過せず法令に基づき厳正な対応をとってまいります。
他社の知的財産を尊重しながら事業活動を行ってまいります。
模倣品注意喚起サイト：https://store.lixil.co.jp/cartridge/recommendation_1.html
■浄水ポータルサイト
LIXILの浄水カートリッジは、全て国内工場で徹底した品質管理、高度な検査体制のもと製造しています。また、LIXILでは水の専門チームがすべての工程と品質を管理し、高いクオリティを追求しており、安心してお使いいただけます。
詳しくは、LIXILの浄水ポータルサイトをご覧ください。
https://www.lixil.co.jp/lineup/faucet/water-purifier/
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
