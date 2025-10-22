【沖縄県立博物館・美術館】沖縄尚学高等学校夏の甲子園初優勝記念 大優勝旗展 ～沖尚ナインおめでとう！ 暑い熱い夏の感動をありがとう！～

一般財団法人 沖縄美ら島財団

第107回全国高校野球選手権大会の最終日、8月23日に甲子園球場で行われた決勝戦で、沖縄尚学は夏の大会初優勝を果たしました。沖縄県勢の夏の大会優勝は2010年の興南高校以来、15年ぶりとなります。

戦後80年の節目の年に開催された本大会は、戦後の歴史を振り返り、平和の大切さを再認識する大会でもあり、その中での沖縄尚学の初優勝は、多くの県民にとって大きな喜びとなりました。

本展では、夏の大会の象徴である深紅の大優勝旗を展示するとともに、沖縄尚学の優勝までの軌跡と、県民が喜びに沸く様子を、新聞紙面と写真のパネルで振り返ります。

展示内容

・夏の大会の象徴。深紅の大優勝旗

・感動のシーンを振り返る！写真パネル

・新聞号外（沖縄タイムス社、朝日新聞社）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/133_1_672130f5b2384f2354b76d9c41f5a52a.jpg?v=202510220158 ]