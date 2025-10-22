高島屋ネオバンク、「タカシマヤのカードの口座設定等で最大5,000円プレゼントキャンペーン」を実施

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社高島屋（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：村田 善郎、以下「高島屋」）と高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：末吉 武嘉、以下「TFP」）は、より多くのお客さまに高島屋ネオバンク、およびタカシマヤのカードをご利用いただくため、「タカシマヤのカードの口座設定等で最大5,000円プレゼントキャンペーン」を10月22日（水）から実施します。

｜ 対象期間

2025年10月22日（水）～2026年１月20日（火）

｜ 対象支店

タカシマヤ支店

｜ 対象となるお客さま

日本国内に居住する、満15歳以上の個人、かつ対象のタカシマヤのクレジットカード会員さま

｜対象のクレジットカード

タカシマヤカード《ビジネスプラチナ》、タカシマヤカード《ゴールド》、タカシマヤカード

※タカシマヤセゾンカード・ジェイアール東海タカシマヤセゾンカードは本キャンペーンの対象外となります。

｜ 条件および特典

チャンス１.

取引条件

- 対象期間中、タカシマヤのクレジットカードのお引き落とし先に、高島屋ネオバンク（住信SBIネット銀行 タカシマヤ支店）の口座を設定すること- 2026年３月４日（水）までに、タカシマヤのクレジットカードでのご利用代金が高島屋ネオバンク口座から初めてお引き落としされること

※１・２両方の達成が特典進呈条件となります

特典

1,500円プレゼント

チャンス２.

取引条件- チャンス１.の条件を満たしていること- 2026年１月20日（火）時点で、高島屋ネオバンク口座の円普通預金残高が50,000円以上あること

※１・２両方の達成が特典進呈条件となります

特典

3,500円プレゼント

チャンス１.・２. 両方達成で、最大5,000円をプレゼントいたします。

※チャンス１.・２.いずれも、キャンペーン期間前に口座開設していたかたも対象です。

｜ 特典提供について

チャンス１.・２.ともに上記の特典付与時期に、お客さまの高島屋ネオバンク円普通預金へお振込みいたします。

※お振込みの時期が変更となる場合がございます。

本キャンペーンの詳細は、キャンペーンページをご覧ください。(https://www.takashimaya.co.jp/neobank/campaign/20251022/?utm_source=sbi_newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2510neobankcp)

｜ 高島屋ネオバンク 概要

｜ ご注意事項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/521_1_69b5d9416713008f5739537b3c369038.jpg?v=202510220158 ]- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行と高島屋、TFPが実施するキャンペーンです。- 特典の付与は、チャンス１.・２.とも、お一人さま１回限りとさせていただきます。また、お振込の時期は変更となる場合がございます。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- 新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。- 本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- - 特典提供までに住信SBIネット銀行タカシマヤ支店の口座を解約された場合- - 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合- - お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

「NEOBANK(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。

「ネオバンク(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。

