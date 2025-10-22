株式会社ドラEVER、[名古屋]スマート物流EXPOに出展決定！配車・運行業務を効率化するクラウドサービス「運SOUL」を実演

株式会社ドラEVER

今回の出展では、特に物流業界の経営者が直面する「業務の煩雑化」や「人手不足」といった課題を解決するソリューションとして、以下の2点を中心にご紹介するため出展いたします。

配車・運行業務をまるごと一元管理！クラウドサービス『運SOUL』

「運SOUL」は車輛管理から配送管理だけでなく、人材管理や会計管理までを一元化し、データに基づいた最適な経営判断を可能にする基幹システムとして、3,000社以上の運送事業者様にご導入いただいております。

スマホで全てが完結！新しい勤怠・動態管理システム

ドライバーは自身のスマートフォンで打刻や休憩報告が可能に。事務所はリアルタイムでドライバーの動態を把握できるため、管理業務を効率化し、ドライバーの負担も軽減します。

ブース内では、ドラEVERの営業プレゼンターである広井 駿治氏による、製品デモンストレーションを随時開催します。実演を通じて、各システムの導入がどのように日々の業務を変えるか、具体的なイメージをお持ちいただけます。

また、デモンストレーションにご参加いただいた方には、「運SOUL 虎の巻」をプレゼントいたします。

[名古屋]スマート物流 EXPOにご来場の際は、ぜひ当社ブース（小間26-28）へお立ち寄りください。

【開催概要】

第5回[名古屋]スマート物流EXPO

会期：2025年10月29日（火）～31日（木） 10:00～17:00

会場：ポートメッセなごや

ブース：小間26-28

公式サイト：https://www.smart-logistic.jp/nagoya/ja-jp.html

【ドラEVERについて】

会社名：株式会社ドラEVER

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階

代表者：岡野 照彦

設 立：2017年1月

資本金：100,000千円

事 業：インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供

▼基幹システム「運SOUL」

https://doraever.jp/lp_unsoul

▼求人サイト「ドラEVER」

https://doraever.jp/

▼コーポレートサイト

https://driverforever.com/

ドラEVERは、2017年の会社創業時よりドライバー専門の求人サイトとして、全国のドライバーの皆様と運送企業を繋ぐプラットフォームを提供してまいりました。現在では、運送業界のDX化に特に力を入れており、求人サイト運営で培ったノウハウを活かし、運送業向けの基幹システム「運SOUL（ウンソウル）」の開発・提供を通じて、業界全体のDX化・生産性向上・人材確保の支援、そして持続可能な発展に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ドラEVER

TEL：03-6371-4192

E-mail：info@doraever.jp