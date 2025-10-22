Âè63²ó¡¡µ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡¡Âç¹©¿¦¼ï¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¡Ö¶â¾Þ¡×¼õ¾Þ
¡¡½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§¸÷µÈ¡¡ÉÒÏº¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡¢½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Îµ»Ç½¿¦¼Ò°÷11Ì¾¤¬°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖÂè63²ó¡¡µ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛÂç¹©¿¦¼ïÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¡¦´ºÆ®¾Þ¡¢º¸´±¿¦¼ïÉôÌç¤ÇÆ¼¾Þ¡¦´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛÂç¹©¿¦¼ïÉôÌç¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Î¶â¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤Ï´ë¶ÈÆâ·±Îý¹»¤Î½»Í§ÎÓ¶È·úÃÛµ»½ÑÀìÌç¹»¡Ê°Ê²¼ ÀìÌç¹»¡Ë¤ò½¤Î»¤·¡¢¡Ö½»Í§ÎÓ¶È¤Î²È¡×¤ò·úÃÛ»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛÂç¹©¿¦¼ï¤Ï25Ç¯Ï¢Â³¡¢º¸´±¿¦¼ï¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤Ç¤¹¡£
¢ã·úÃÛÂç¹©¿¦¼ïÉôÌç¢ä
¡Ú¶â¡¡¾Þ¡Û °ð³À¡¡¹§²ð¡Ê¤¤¤Ê¤¬¤¡¡¤³¤¦¤¹¤±¡Ë¡¡¡¡ ¡¡¡¡ÀìÌç¹»36´ü(2023Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HEÅì³¤»ö¶ÈÉô
¡Ú¶ä¡¡¾Þ¡Û ÎëÌÚ¡¡Ï¡ÅÍ¡Ê¤¹¤º¤¡¡¤ì¤ó¤È¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ÀìÌç¹»37´ü(2024Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HEÅì³¤»ö¶ÈÉô
¡Ú´ºÆ®¾Þ¡Û ÆÁ×¢¡¡ÀµÂÀÏ¯¡Ê¤È¤¯¤Ò¤í¡¡¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡ ÀìÌç¹»36´ü(2023Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HE¶áµ¦»ö¶ÈÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆîÉô¡¡ÊâÌ´¡Ê¤Ê¤ó¤Ö¡¡¤¢¤æ¤à¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀìÌç¹»37´ü(2024Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HE¶å½£»ö¶ÈÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿¹ºê¡¡Å·æÆ¡Ê¤â¤ê¤µ¤¡¡¤¿¤«¤È¡Ë¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ÀìÌç¹»37´ü(2024Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HE¶å½£»ö¶ÈÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ º´Æ£¡¡Í¥¹ä¡Ê¤µ¤È¤¦¡¡¤æ¤¦¤´¤¦¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀìÌç¹»37´ü(2024Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HEºë¶Ì»ö¶ÈÉô
¡¡¢¨HE¤Ï½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
¡ã¶¥µ»É÷·Ê¡ä
¢ã º¸´±¿¦¼ïÉôÌç¢ä
¡ÚÆ¼¡¡¾Þ¡Û¹Â¹¾¡¡ÜôÀ¸¡Ê¤ß¤¾¤¨¡¡¤È¤¦¤¤¡Ë ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ÀìÌç¹»36´ü(2023Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HE¶å½£»ö¶ÈÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±§ÅÔ¡¡ÎÉ¿¸¡Ê¤¦¤È¡¡¤é¤·¤ó¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÀìÌç¹»37´ü(2024Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HE¶å½£»ö¶ÈÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄéÆâ¡¡¾ÍÊ¿¡Ê¤Ä¤Ä¤ß¤¦¤Á¡¡¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¡¡¡¡ÀìÌç¹»37´ü(2024Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HE¶å½£»ö¶ÈÉô
¡Ú´ºÆ®¾Þ¡ÛÃæÌî¡¡É¢ºÈ¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¡¤·¤å¤¦¤ä¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀìÌç¹»37´ü(2024Ç¯ÅÙ)½¤Î»À¸ HEÅì³¤»ö¶ÈÉô
¡ã¶¥µ»É÷·Ê¡ä
¢£µ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ
¡¡ÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤Îµ»Ç½¥ì¥Ù¥ëÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç1963Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤ÎÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤Îµ»Ç½¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¤¯µ»Ç½¤Î½ÅÍ×À¡¦É¬Í×À¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·µ»Ç½Âº½Åµ¤±¿¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯¤Ï10·î17Æü¤«¤é20Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ê¤É15²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì42¿¦¼ï¡¢1,025Ì¾¤Î¸¶Â§23ºÐ°Ê²¼¤ÎÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÂåÉ½¤·¤Æ¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛÂç¹©¿¦¼ïÉôÌç¤Ï67Ì¾¡¢º¸´±¿¦¼ïÉôÌç¤Ï16Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì7Ì¾¡¢4Ì¾¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç¹»¤ÇÂç¹©¤äº¸´±¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê·±Îý¤ò½¤Î»¤·¤¿µ»Ç½¿¦¼Ò°÷¤ÎÃæ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¡¢¶¥µ»¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½»Í§ÎÓ¶È·úÃÛµ»½ÑÀìÌç¹»
¡¡¹âÉÊ¼Á¤Î¡Ö½»Í§ÎÓ¶È¤Î²È¡×¤ò»Ü¹©¤¹¤ëµ»Ç½¼Ô°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«Àß¤·¤¿´ë¶ÈÆâ·±Îý¹»¤Ç¤¹¡£1988Ç¯¤Î³«Àß°ÊÍè¡¢Îß·×1,700Ì¾¤¬µ»Ç½¿¦ÍÜÀ®·±Îý¤ò½¤Î»¤·¡¢½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¶¨ÎÏ¹©Ì³Å¹¤Îµ»Ç½¿¦¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡Ö½»Í§ÎÓ¶È¤Î²È¡×¤Î»Ü¹©¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿µ»Ç½¼Ô¤Î°éÀ®¡×¤ò·±ÎýÍýÇ°¤È¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Ç·úÃÛµ»Ç½¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê´ðÁÃÃÎ¼±¤Èµ»Ç½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡½»Í§ÎÓ¶È¥°¥ëー¥×¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÂç¹©¡¦º¸´±¡¦´ðÁÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¿Í¤Î¹âÎð²½¡¦¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤áÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌÚÂ¤¼´ÁÈ¹©Ë¡¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ»Ç½¼Ô¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¹âÅù³Ø¹»Åù¤òÂ´¶È¤·¤¿ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ97Ì¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë·úÃÛµ»½ÑÀìÌç¹»¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤â¸¡Æ¤¤·¡¢µ»Ç½¼Ô¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¹»´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï·úÃÛµ»½ÑÀìÌç¹»¤Î¸«³Ø²ñÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·±ÎýÂÎÀ©¡¦ÍýÇ°¡¢½¸ÃÄÀ¸³èÅù¤òÂÎ´¶¤·µ»Ç½¿¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â½»Í§ÎÓ¶È¥°¥ëー¥×¤Ï¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¡³µÍ×
ËÜ ¼Ò¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-1
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§¡¡¿ÀÃ«¡¡Ë
Àß Î©¡¡¡¡¡§¡¡1985Ç¯4·î1Æü
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡ÃíÊ¸½»Âð¡¦Ê¬¾ù½»Âð¤Î»Ü¹©¤ª¤è¤Ó»Ü¹©´ÉÍýÅù
»ö¶È½ê¡¡ ¡§¡¡Á´¹ñ15»ö¶ÈÉô2»ö¶È½ê¡Ê2025Ç¯10·î1Æü»þÅÀ¡Ë
½¾¶È°÷¿ô ¡§¡¡1,311Ì¾(2025Ç¯10·î1Æü¸½ºß)
¡ÊHP: https://www.sumirin-he.co.jp/¡Ë
¢£½»Í§ÎÓ¶È·úÃÛµ»½ÑÀìÌç¹»¡¡³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡ ¡§¡¡ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»Ô¼¯ÅÏ1144
¹» Ä¹¡¡¡¡ ¡§¡¡Èõ¸ý¡¡¿Ê
³« ¹» ¡¡¡¡¡§¡¡1988Ç¯4·î1Æü
ÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÇ§Äê¤Î¿¦¶È·±Îý¹»¤Ç½»Í§ÎÓ¶È¤È½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥Æ¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¡£
¡ÊHP: https://sfc.jp/kgs/)