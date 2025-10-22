大谷翔平選手の等身大の黄金像が北海道に初上陸　高さ約1.9m、参考価格は5,5０0万円！

株式会社ＳＧＣ

このたび、金製品の製造・販売や貴金属の買取り業務を行う株式会社SGC（本社：東京都中央区銀座、代表取締役会長：土屋豊）は、2025年10月24日(金)～11月2日(日)までの10日間、金製品が一堂に会する展示販売会「第44回 三越の大黄金展」を札幌三越にて行います。

金箔1,550枚を使用し、大谷選手公認のもと製作された作品

「黄金のバッター 大谷翔平」 参考価格：55,000,000円

札幌三越の会場で特別展示するのは、MLB ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手がバッターとして構えているところを黄金像にした等身大の「黄金のバッター 大谷翔平」です。本作品は、金製品のパイオニアであるSGCが大谷選手公認のもと、金箔1,550枚を使用して製作し、高さは大谷選手の身長と同じく約1.9m（台座からバットの先端までは約2.4m）。参考価格は、昨年に大谷選手が打ち立てた記録「50-50（ 1シーズンで50本塁打・50盗塁以上を記録すること)」と2年連続で50本塁打以上を達成したことに因み、税抜5,000万円（税込5,500万円）となっています。北海道は大谷選手が過去に所属していた北海道日本ハムファイターズの本拠地であるため、今回は黄金像となって凱旋することとなります。是非この機会に、多くの道民の方々にご覧になっていただければと思っております。

大谷選手の純金メダルやフィギュアを発売「大谷翔平 純金コレクション2025」

そして、今回は「大谷翔平 純金コレクション2025」と題して、直径約5.4cm、100gの純金を使用した大谷選手のメダルを特別企画品として発売します。バッターとピッチャーの2種類をご用意しており、販売予定価格は各550万円です。

(C)：MLB/Getty Images, Getty Images

さらに、純金製フィギュアも販売予定です。種類は「K24 バッター大谷翔平」「K24 ピッチャー大谷翔平」 「K24 二刀流大谷翔平」の3種あり、各1/10スケールと1/20スケールをご用意しています。

K24 バッター大谷翔平

1/10スケール 15,400,000円

1/20スケール 4,950,000円

K24 ピッチャー大谷翔平

1/10スケール 15,400,000円

1/20スケール 4,950,000円

K24 二刀流大谷翔平

1/10スケール 30,800,000円

1/20スケール 9,900,000円

(C)：MLB/Getty Images, Getty Images

金の小売価格が最高値を更新する中、注目度の高い金製品が1,000点以上勢揃い

日本国内の金の小売価格が過去最高値を更新し、金への注目が集まっている中、「大黄金展」は総点数1,000点以上の金製品を取り揃えた豪華絢爛な催事イベントとなります。人間国宝が手がけた「⻩金のおりん」などの仏具や仏像をはじめ、人気の大判小判、また暮らしを彩る和洋食器、開運・縁起物の置物、趣味人の心をくすぐる逸品など、ご覧いただくだけでも華やかな気持ちになれる金工芸品が勢揃いしています。また、金製品やアクセサリーの売却ニーズにもお応えし、ご自宅に眠っている貴金属をその場で X線分析器を用いて無料査定し、現金買取りいたします。

■ 2026年は午年 飛躍の一年へ

K24 崇高「跳ね馬」 2,321,000円

■継承される資産「黄金のおりん」

K18 おりん 3.5寸 〈石川広明 作〉 12,716,000円

※表示価格はすべて税込価格です。

札幌三越「第44回 三越の大黄金展」 概要

■期間： 2025年10月24日(金)～11月2日(日)

■開場時間：午前10時～午後7時 ※最終日は午後5時終了

■場所：札幌三越 本館8階 (〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西３丁目８)

※入場無料

※金相場の変動により価格改定となる場合がございます。

※営業日・営業時間は変更となる場合がございます。最新の情報はホームページをご覧ください。

※ご来場のお客様が多い際には、入場制限をさせていただく場合がございます。

※実物と仕様が異なる場合がございます。※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。

＜金製品の展示・販売＞

人気の仏具から縁起物まで金製品が一堂に会する展示販売会で、人間国宝の作品など日本の伝統の

技を施した数々の名品が集います。

＜インゴットの分割加工＞

お持ちのインゴットを100gのSGCオリジナルバーに加工いたします。

※1gにつき加工手数料220円かかります。

＜金・銀・プラチナの買取り＞

切れたネックレス、片方なくしたイヤリングなど、ご自宅に眠っている貴金属をその場で現金買取

りいたします。査定無料。 X線分析器による確かな鑑定を行います。

※貴金属の買取りには現住所が記載されたご本人様確認証が必要です。



東京都公安委員会許可 株式会社SGC 第301061704105号

株式会社SGC とは

SGCは金の精錬から製作、販売、買取まで、すべてを手がけるゴールドカンパニー。純度の高い金をつくる精錬工場を持ち、金工作家による製品の製作、店舗や展示会での販売、お客さまの貴金属の買取まで、金を一貫して取り扱う体制を整えています。金という最高の素材と確かな技術力で、お客さまの想いにふさわしい製品をご提供します。

https://www.sgc-gold.co.jp/(https://www.sgc-gold.co.jp/)