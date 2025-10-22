HUGE 20周年× KANOSUKE HUGE創業20周年記念プライベートカスク 「嘉之助シングルモルト ペドロヒメネス・カスク」

HUGE11店舗で10月24日（金）から提供開始

次世代ジャパニーズウイスキーKANOSUKEの造りへの熱い想いに共感して誕生

嘉之助蒸溜所（代表取締役社長：小正 芳嗣／鹿児島県日置市）は、「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに、原酒の造りから熟成・瓶詰までを鹿児島の自社で行うクラフト・ジャパニーズウイスキー蒸溜所です。このたび、「その街の、鼓動が集まるレストラン。」を掲げて国内外で47店舗を展開する株式会社HUGE（代表取締役社長：新川 義弘）が、創業20周年を記念し、数あるジャパニーズウイスキーの中から KANOSUKE をパートナーに選定。特別なアニバーサリーボトルとして〈嘉之助シングルモルト PX シングルカスク〉（ABV：61%、カスクストレングス）ご採用いただきました。



HUGE創業20周年〈嘉之助シングルモルト PXシングルカスク〉



[HUGE PRIVATE CASK] 嘉之助シングルモルト ペドロヒメネス・カスク

2017年の創業時に仕込まれた原酒を、アメリカンオーク製ペドロヒメネス

（PX）シェリー樽で6年間熟成しました。鹿児島・日置ならではの寒暖差と吹上浜からの潮風で、PXシェリー樽特有の黒蜜や干し葡萄を思わせる濃密な甘みに、より深い奥行をもたらしました。マホガニーを思わせる深い色調。凝縮した果実香にアジアンスパイスが重なり、甘みとほろ苦さが織りなす余韻がゆるやかに続きます。その味わいは、日置の海に沈む夕日のようにメローでありながら、多層的な果実味が華やかに広がります。HUGE創業20周年を祝うにふさわしい、特別な1本をお楽しみください。

COLOUR：ディープマホガニー

AROMA：プルーン、カシス、メープルシロップ、クローブ

PALATE：あんず、黒蜜、キャラメリゼナッツ、焙煎コーヒー、花椒

FINISH：甘みとほろ苦さが調和し、深みのある余韻が長く続く

2025年10月24日（金）より、「ニュウマン高輪」South 4階に新オープンのRigo SPANISH ITALIAN（ハワイ発、日本初上陸）をはじめ、同時オープンの蕎麦 豊田ほか、11店舗で提供開始

本商品は、HUGE 20周年を祝う特別な1本として、「ニュウマン高輪」South 4階に新オープンした〈Rigo SPANISH ITALIAN〉、〈蕎麦 豊田〉をはじめ、都内11店舗で提供。また、都内9店舗では、今回の記念ボトルのほか、KANOSUKEの定番ウイスキーもお楽しみいただけます。



ロックやストレートで



[HUGE PRIVATE CASK]

KANOSUKE SINGLE MALT PX CASK

嘉之助 シングルモルト ペドロヒメネスカスク

価格：グラス : 2200円（税込）／ハイボール：2,250円

（税込、ソーダ追加＋50円）

※LA GALERIEオンラインショップにて数量限定でボトル販売を行っています。

HUGEバーテンダー3名が語る、ペドロヒメネスカスクの魅力とペアリング

PXシェリー樽由来の黒蜜や干し葡萄を思わせる濃密な甘みと、力強いボディが印象的なHUGE PRIVATE CASK 「嘉之助 シングルモルトペドロヒメネスカスク 」

HUGEコーポレートバーテンダー深水氏



Rigoバーテンダー古山氏



Rigo副店長谷口氏



HUGEコーポレートバーテンダーの深水稔大氏は「個性を堪能するならストレートやロックで」と語り、Rigo SPANISH ITALIANバーテンダーの古山泰河氏は「シンプルにトワイスアップ」や「贅沢にネグローニを 」 と、提案。同副店長の谷口翔紀氏は「フレッシュなオイスターとともにストレートで、少しずつ加水しながら変化を楽しんで」と薦める他、 ミントを効かせた「ウイスキーモヒート」なども挙げてくれました。

多業態を展開するHUGEならではの食との調和も見逃せない。「蕎麦豊田」の辛めの返しやツメの効いた煮アナゴ、フレンチの「フロマージュ・ド・テート」などのシャリュキュトリ、Rigoのスペイン風もつ煮込み“カジョス”など、多彩な料理と好相性ですと、深水氏。3名が共通しておすすめするのが、甘みと塩味、焦がしの香ばしさが調和する“バスクチーズケーキ”。さらにシナモン香るアップルパイなどデザートとも絶妙なマリアージュも秀逸。HUGEの美食とともに味わう＜嘉之助シングルモルトペドロヒメネスカスク＞。ウイスキーと食の新たなペアリング体験を、ぜひ店舗でお楽しみください。

＜20周年記念ボトル含むKANOSUKE提供店舗＞

下記多彩な業態の店舗他、全11店舗で展開

【高輪 / NEWoMan TAKANAWA】Rigo SPANISH ITALIAN ★

【高輪 / NEWoMan TAKANAWA】 蕎麦豊田 ★

【渋谷】THE RIGOLETTO

【八重洲】Osteria IL VIAGGIO

【虎ノ門】THE GRILL TORANOMON ★

【銀座】RESTAURANT DAZZLE

【京都】RIGOLETTO SMOKE GRILL AND BAR

KANOSUKEの定番ウイスキーが飲める店舗は、★マークの店舗を含め、全部で9店舗。ニュウマン高輪にてRigo SPANISH ITALIAN と同時オープンした「焼肉たかなわ」店舗では、定番をお楽しみいただけます。

今回の20周年コラボレーションについて2社代表のコメント

株式会社 HUGE 代表取締役社長 / CEO 新川義弘氏 コメント



新川義弘氏

蒸溜所を訪れたとき、吹き抜ける風や湿度、潮の香りに包まれながら、「この土地のエネルギーがウイスキーを育てている」と感じ、この地にしかできないウイスキーの可能性を確信しました。 ペドロヒメネス樽で熟成されたこの1樽は、マホガニーのような色合いで、複雑で芳醇な香りを放ちます。まるで「今こそ解き放ってほしい」と語りかけてくるような、力強い存在感を持っていました。20周年という節目に、この特別な1本を世に送り出せることを、誇りに思います。 このウイスキーが、HUGEが歩んできた年月と同じく、情熱と本物へのこだわりを感じていただける一杯となれば幸いです。

小正嘉之助蒸溜所株式会社 代表取締役社長／嘉之助蒸溜所マスターブレンダー 小正芳嗣 コメント



小正芳嗣



HUGE様の20周年という大切な節目に、嘉之助蒸溜所のPXシングルカスクをお選びいただき、大変光栄に思います。我々は、祖業でもある焼酎造りの技術を活かして、鹿児島・日置市という土地に根ざしたウイスキー造りを通じて、地域の自然や風土の魅力を1本のボトルに込めています。HUGEグループの魅力的な多彩なレストランのお料理を、この鹿児島の風景や空気感をウイスキーとともに、味わっていただけることを心から楽しみにしています。20周年、誠におめでとうございます。

KANOSUKE ブランドについて

鹿児島から世界に挑む、次世代ジャパニーズウイスキー

KANOSUKEは、「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべて国内で行うジャパニーズウイスキーです。優雅かつ芳醇な味わいが特徴で、そのルーツは140年の歴史を持つ焼酎造りにあります。1957年、日本初の、革新的な樽貯蔵米焼酎「メローコヅル」を生み出した2代目・小正嘉之助は、「日本一夕日の美しい場所から、鹿児島の蒸留酒文化を世界へ広めたい」という夢を抱き、鹿児島・吹上浜のほとりに理想の地を見つけました。世界を目指す祖父の夢を受け継いだ4代目・小正芳嗣は、この地に2017年「嘉之助蒸溜所」を創業。

焼酎造りで培った蒸留技術を活かし、3基のポットスチルを駆使して造った多彩な原酒を、焼酎リチャー樽など多様な樽で熟成させ、唯一無二の風味を実現しました。 ウイスキーの熟成を早める日置特有の激しい寒暖差と、吹上浜からの潮風が表情豊かな奥行きを育み、濃厚で芳醇、日置の夕日を思わせる心地よいメローな味わいを生み出しています。 KANOSUKEはそのウイスキー造りを通して、鹿児島から世界への挑戦を続けています。

会社概要

社名：小正嘉之助蒸溜所株式会社

本社所在地：鹿児島県日置市日吉町神之川845-3

代表取締役社長：小正芳嗣

事業内容：ウイスキー製造

設立：2017年

HP：https://kanosuke.com/

嘉之助蒸溜所の主な受賞歴

ワールド・ウイスキー・アワード2025 ３部門で「ベスト・ジャパニーズ」受賞

「世界最優秀貯蔵庫責任者賞」、「ブランドイノベーター部門最優秀賞」受賞

TWSC 2025 ベストディスティラリー賞 特別部門「Tourism of the Year」 を受賞

定番商品

「シングルモルト 嘉之助]

世界最大級のスピリッツ品評会で「3年連続ゴールド」

サンフランシスコワールドスピリッツコンペティション 2023 & 2024&2025 3年連続ゴールド

JAL国際線ファーストクラスで提供されたジャパニーズウイスキー

ジャパニーズウイスキーとして歴代初、「COOL JAPAN AWARD 2025」受賞

「嘉之助 HIOKI POT STILL」

世界最大級のスピリッツ品評会で「２年連続ゴールド」

サンフランシスコワールドスピリッツコンペティション 2024 &2025

「嘉之助 DOUBLE DISTILLERY」

世界一に選ばれた「ジャパニーズ・ブレンデッド・ウイスキー」

ワールドウイスキーアワード(WWA) 2025 ベスト・ジャパニーズ・ブレンデッド・ウイスキー賞受賞