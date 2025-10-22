【法人様向け｜Windows10サポート終了後も安心】-オフィスバスターズ ビジネスサービス室が “良質な中古オフィス機器×独自サポート” で中小企業のIT環境更新を支援！

株式会社オフィスバスターズ

本年10月14日にMicrosoftのWindows10サポートが終了しました。中古オフィス機器・家具のリユースを展開している株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890 以下当社）は、サポート終了後も安全かつ円滑な業務継続を実現するため、法人向けに「Windows11対応中古PC」および「導入サポートサービス」を継続して提供しています。オフィス家具にとどまらず、PC・モニター・周辺機器など良質な中古オフィス機器と独自のサポート体制を組み合わせ、企業のIT更新を低コストで支援します。

■ 背 景

セキュリティ更新や技術サポートが提供されなくなることで、旧OSを使用し続ける企業ではウイルス感染や不正アクセスなどのリスクが高まり、システム停止や情報漏えいなどの懸念が指摘されています。しかし、新品PCへの一斉更新はコスト・納期・設定作業などの負担が大きく、特に中小企業では対応が遅れているケースも少なくありません。こうした状況に対応するため、当社ビジネスサービス室（以下 BS室）では、「中古ながらも高品質なオフィス機器」と「導入・保守サポート」を組み合わせたトータル支援サービスを提供し、企業のIT環境更新を支えています。

特価PCラインナップ！！

≪加入特典≫

・Qパソ（ヘルプデスク）加入企業様はPCが10％OFF！

※詳しい内容、お申込みは別資料参照

モニター・ファイルサーバーなど周辺機器についてもご相談ください！

≪購入したPCのセットアップもお任せ！≫

・初期設定・アカウント設定・アプリのインストール・メール設定・データ移行etc

※ご不明な点は下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

フリーダイヤル：0120-999-652

■ サービス概要

1. 高品質な整備済み中古PCを継続提供

法人リースアップ機を中心に、検査・クリーニング・初期設定済みの動作保証モデルを販売。

2. Windows11対応モデルをラインナップ

ライセンス認証・プリインストール済みの即戦力機種を揃え、導入後すぐに業務利用が可能。

3. 導入・設定サポート体制

初期設定、データ移行、メール設定などを支援（有償対応）。導入後の運用・トラブルもフォロー。

4. Qパソ（ヘルプデスク）による法人サポート

加入企業は全PC10％OFF。リモートサポートやトラブル対応をスピーディに実施。

5. モニター・サーバー・周辺機器も一括対応

機器販売だけでなく、配線・設置・設定までワンストップで支援。

■ 今後の展望

BS室では、Windows11対応中古PCの供給体制を強化し、在庫・納期・支援サービスを全国規模で拡大しています。「中古オフィス家具 × 中古オフィス機器 × 導入サポート」の融合によって、循環型オフィス運用（サーキュラーファシリティマネジメント）を推進し、企業のIT環境維持とコスト最適化を同時に実現していきます。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：福村・岡安

受付時間 (平日) 9:00～18:00

helpdesk@officebusters.com

フリーダイヤル:0120-999-652

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号

東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

