【レンタルスペースの早朝利用が3年で約25倍に】夜行バス降車後の推し活前の準備を貸切空間でゆったりと。夜行バスと早朝スペース利用需要を取り込み、若年層のお出かけを応援

WILLER株式会社

あらゆるスペースを貸し借りできるマーケットプレイス「スペースマーケット」を運営する株式会社スペースマーケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重松大輔、以下「スペースマーケット」）とWILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男、以下「ウィラーマーケティング」）は、夜行バス降車後の早朝の身支度・休憩ニーズに応えるコラボキャンペーンを、2025年10月22日（水）より開始いたします。両社の会員を対象に、それぞれのサービスで使えるお得なクーポンを相互に配布し、「移動後も安心して楽しめる体験」を提案します。

▼コラボ背景

近年、ホテル代の高騰や地方からのライブ・イベント遠征の増加に伴い、大学生～20代前半の女性を中心に夜行バスでの移動が増加しています。

一方、バス停到着の時間帯によっては周辺施設やカフェ等の開店前であったり、カラオケや漫画喫茶では「落ち着いて準備ができない」「着替えの場所がない」といった声もあり、「推し活前に、安心してヘアメイクや着替えができる貸切空間が欲しい」というニーズが高まっています。

実際に、夜行バスで到着した後のレンタルスペース早朝利用は、過去3年間で約25倍（2022年・2025年比）に増加。特に利用目的は「ヘアメイク」「休憩」「着替え」が多く、新宿駅・東京駅・池袋駅などのターミナル駅周辺での利用が多くみられます。

こうしたニーズを受け、スペースマーケットとウィラーマーケティングは、「夜行バスの移動」と「降車後すぐに使える準備・休憩スペース」をワンストップで提供する本キャンペーンを企画いたしました。今後もより多くの方にスペース利用を楽しんでいただけるきっかけになるような体験価値の創出に取り組んでまいります。

▼キャンペーン概要

本キャンペーンでは、両社の会員に対し、それぞれのサービスで利用可能な割引クーポンを相互に配布いたします。

■キャンペーン期間概要

2025年10月22日（水）～11月21日（金）

■キャンペーン内容

・スペースマーケット会員：移動予約サイト「WILLER TRAVEL」で販売しているすべての高速バス予約で使える500円OFFクーポン

・WILLER会員：スペースマーケットのスペース予約で使える300円OFFクーポン

■対象者

スペースマーケット会員、WILLER会員

■利用可能なスペース

スペースマーケットに掲載されている全スペース ※早朝利用可能なスペース多数

■キャンペーン詳細ページ

・WILLERのクーポン取得ページはこちら：https://pr.spacemarket.com/lp/willer2025/

・スペースマーケットのクーポン取得ページはこちら：https://travel.willer.co.jp/campaign/spacemarket/

▼夜行バス降車後におすすめのスペース

バス発着の多いターミナル駅を中心にスペースを利用いただいております。

■東京駅すぐ｜ワンコインで利用できるワークボックス

一人かつ短時間利用にも最適

アクセス：東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩2分／東京駅 徒歩4分

https://www.spacemarket.com/spaces/xsyifcarciy4srwb/?room_uid=LYwHt_TfMwxh7jW1

■へアアイロン完備のおうちスペース

可愛らしい雰囲気で推し活前にぴったり

アクセス：西武新宿線 西武新宿駅 徒歩7分

https://www.spacemarket.com/spaces/solaris-shinjuku/

■全身鏡付サロンスタジオ

ゆったりヘアメイクができる空間

アクセス：都営大江戸線 新宿西口駅 徒歩1分

https://www.spacemarket.com/spaces/hwzowss7ltsotwy9/

▼ゲスト（スペース利用者）の予約時コメント

・「早朝に夜行バスから降りて暇つぶし・身支度をするためのスペースを利用したいと思い予約させていただきました」

・「夜行バスで東京に行くのですが、ネットカフェやパウダールームでは落ち着いて準備が出来ないと思いレンタルスペースをお借りすることにしました」

・「他県からのライブ参戦で、夜行バス降車後に使わせていただこうと思っております」

※一部コメントを抜粋・加工しています。

▼スペースマーケット企画担当（柏木氏）のコメント

「夜行バス利用後の早朝に、安心して身支度を整えられる場所を探しているという声は以前より寄せられていました。レンタルスペースでは、早朝でも自分だけの空間で安心して身支度ができ、推し活やイベント遠征の大事な準備時間を快適に過ごせます。このキャンペーンがより多くの方のお出かけ体験の充実につながることを願っています」

▼ウィラーマーケティング企画担当（島村氏）コメント

「夜行バスに乗るお客様が乗降する早朝・深夜は、駅近でも営業していないお店が多く、休憩や身支度スペース確保に困ることがあります。また、外に一人でいるのが不安なので専用の待合スペースが欲しいというご意見も日頃からいただいております。レンタルスペースが安価に利用できれば、高速バス乗車中だけでなく乗車前後も安心・快適にお過ごしいただけて、私達が目指す『快適な移動』にさらに近づくのではないかと期待しています」

WILLER MARKETING株式会社について

WILLERグループであるWILLER MARKETING株式会社は、移動・観光eコマースの開発及び運営、WEBマーケティングを手掛けています。運営する移動予約サイト「WILLER TRAVEL」は、日本全国の高速バスやフェリー、鉄道といった移動サービスをはじめ、ホテルや各種チケット、ツアー商品などが簡単便利に予約・決済いただけます。

会社名：WILLER MARKETING株式会社

所在地：大阪府大阪市北区大淀中1-1-88-600 梅田スカイビル タワーイースト6階

代表者：辻本 宗男

設立：2022年8月

事業内容：移動/観光eコマースの開発＆運営、移動予約サイト「WILLER TRAVEL」の運営

URL：https://willer-marketing.co.jp/

株式会社スペースマーケットについて

「スペースシェアをあたりまえに」というミッションのもと、スペースシェアの文化創造、拡大に取り組む企業です。2019年に東証マザーズ（現グロース市場）に上場。スペースを貸し借りするマーケットプレイス「スペースマーケット」には、住宅、会議室、撮影スタジオ、映画館、廃校など多岐にわたるスペースが掲載され、パーティー、撮影、会議、イベントなど多様な利用が生まれています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。URL：https://www.spacemarket.com/

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp