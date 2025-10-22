TikTokフォロワー数180万人超え　原宿系クリエイターしなこのフルプロデュースブランド「 Pinaco（ピナコ）」のファミリーマート限定アイテムを発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、小・中学生を中心に絶大な人気を誇る原宿系クリエイターしなこがフルプロデュースするビューティ＆雑貨ブランド「Pinaco（ピナコ）」のファミリーマート限定商品3種類を一部店舗を除く全国のファミリーマート約10,000店舗にて2025年10月24日（金）より順次発売いたします。

※数量限定での販売となります。

■しなこがフルプロデュースするブランド「Pinaco(ピナコ)」と初のコラボレーション！

「Pinaco（ピナコ）」は、小・中学生を中心に絶大な人気を誇る原宿系クリエイター・しなこがプロデュースするブランドで、“当たり前”という枠にとらわれず、日常の中にトキメキと遊び心を届ける、原宿カルチャーから生まれた自由でポップな世界観が魅力です。

このたび、「Pinaco（ピナコ）」と初のコラボレーションが実現し、ファミリーマート限定商品としてシートマスク2サイズ、バスボールの合計3アイテムを発売いたします。

全てファミリーマートでしか手に入らない数量限定のオリジナルアイテムとなっています。「Pinaco（ピナコ）」の世界観を表現したエンジェルモチーフのパッケージにもご注目ください。

【商品詳細】

【商品名】エンジェル夢みるとぅるりんパック(ハート)

【価格】432円（税込475円）

【発売日】2025年10月24日（金）

【発売地域】全国

【サイズ展開】オトナエンジェルサイズ・コドモエンジェルサイズ

【内容】純綿100％のやわらかいシートで大人も子どもも、映えながら可愛くスキンケアできる、夢のようなエンジェル気分のシートマスクです。

5種類のセラミド*¹で肌を整え、CICA成分*²が肌荒れや肌悩み*³にアプローチします。

うるおいを与え乾燥しがちなデリケート肌もしっとりすこやかに。

しなこが描いたファミリーマート限定の目元にエンジェルの羽があしらわれたキュートなデザイン。

頬や鼻の周りには星やハートのモチーフが散りばめられていて、まるでお顔に魔法がかかったようなワクワク感を演出します。

敏感肌パッチテスト済み

※すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません

*¹セラミドＮＰ、セラミドＮＳ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ、セラミドＡＰ（すべて整肌成分）

*²アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸、ツボクサエキス、マデカッソシド（すべて整肌成分）

*³乾燥やきめの乱れ

【商品名】エンジェルの煌めくバスボール(ハート)

【価格】635円（税込698円）

【発売日】2025年10月24日（金）

【発売地域】全国

【内容】しゅわっと弾ける泡ときらめくラメで、湯色はやさしいエンジェルピンクに(ハート)

甘くやさしいフローラルムスクの香りに包まれ、アルガンオイル*¹＆ホホバオイル*²のうるおいベールでお肌はしっとりなめらか。

まるで天使の羽が舞い降りるような、ときめきのバスタイムをお楽しみください。

敏感肌パッチテスト済み

※すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません

*¹アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

*²ホホバ種子油（保湿成分）

※画像はイメージです。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない商品がございます。

■Pinaco×FamilyMart プレゼントキャンペーンも開催！

10月22日（水）～11月5日（水）の期間中、Pinaco公式InstagramとPinaco公式TikTokにて、スペシャルコラボBOXと、しなこサイン入りチェキがあたるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

【Brand Concept】

Pinaco（ピナコ）は、“当たり前”という枠にとらわれず、日常の中にトキメキと遊び心を届けるビューティ＆ライフスタイルブランド。

誰かが決めた“普通”を少しだけ飛び越えてみたら、見える景色も、触れる世界も、きっともっとカラフルに広がっていく。

そんなワクワクが詰まったアイテムを、原宿カルチャーから生まれた自由でポップな世界観でお届けします。

毎日の習慣が、あなたにとってのキラキラなイベントになりますように。

Pinacoは、心をくすぐる可愛さと、妥協しない使い心地で、あなただけの“とびきりの魔法時間”を提供します。

【 Brand Director 】

しなこ SHINAKO

YouTube登録者数129万人、TikTok登録者183万人越えを誇る、原宿系動画クリエイター。

2021年には「ベビタピトーキョー原宿店」の店長に就任し、デザインやコンセプトの監修も担当。

YouTubeでは主に咀嚼音を楽しむASMR動画を配信するほか、2024年3月からはアーティストとしても活躍の場を広げている。

【しなこ Instagram】@ssshinako

【Pinaco Instagram】@pinaco_official_

【Pinaco X】@pinaco_official

【Pinaco 公式オンラインストア】https://pinaco.jp/

