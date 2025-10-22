【参加無料！事前申込不要！】あのミクニワールドスタジアム北九州で１日中遊ぼう！９種類のスポーツを１度に体験できる！１１月２日（日）は、ミクスタに集まれ！

福岡県北九州市（北九州市役所）１ イベント概要

・イベント名：北九キッズスポーツＡＣＣＥＳＳ

・日時：２０２５年１１月２日(日) １０時から１５時まで （受付開始：９時３０分、受付終了：１４時３０分）※入退場時間は自由です

・場所：ミクニワールドスタジアム北九州（北九州市小倉北区浅野三丁目９番３３号）※会場に駐車場はありません。お越しの際は、公共交通機関及び周辺の有料駐車場をご利用ください

・対象：北九州市内の年長児（６歳）から小学６年生まで（保護者同伴）※年長未満の小さなお子様でも楽しめる運動遊びコーナーもありますので、ぜひ、ご家族で参加ください！（２歳以上であれば誰でも参加できます）

・内容：新体操、軟式野球、ハンドボール、フェンシング、フットサル、ラグビー、陸上競技、レスリング、ニュースポーツ（興味のあるスポーツを自由に選んで体験できます。希望者数によっては、お待たせすることがあります。）

・参加方法：事前申込不要。当日、会場で受付をしてください（参加費無料）※参加される際は、注意事項を必ずご確認の上、ご参加ください。

ＡＣＣＥＳＳＷＥＢページリンク :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/v016_00010.html

２ 今日の思い出に！オリジナル選手カードを作成しよう

ミクスタのピッチを背景に、チェキで記念撮影！その場で取った写真を限定こどもまんなかスイッチオリジナル台紙に貼って、自分のプロフィールを書き込めば、世界にひとつだけの「オリジナル選手カード」が完成します。先着２００名限定なので、お早目に！

整理券を先着順で配布します。

３ 「北九キッズスポーツマンス」期間中のこども向けスポーツ教室・体験会情報

１１月は、こどものスポーツ推進集中月間「北九キッズスポーツマンス」。「秋のこどもまんなか月間」に合わせて、スポーツを楽しめるようイベントやスポーツ教室・体験会の情報を集約・発信します。「北九キッズスポーツマンス」期間中のこども向けスポーツ教室・体験会情報(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/016_00007.html)

４ 最後に

スポーツの秋にやりたいスポーツを探してみよう！スポーツが好きな子も、これから出会う子も、ぜひご家族そろって遊びに来てください！

５ 参加にあたって

Q. どんな服装で行けばいい？

A. スタンド席（観客席）は服装自由ですが、フィールド（芝生エリア）に入られる場合は、親子ともに、運動靴が必須です 。ヒールや革靴ではフィールドに入れません 。また、フィールドの安全確保のため、アクセサリーやヘアピンなど硬い装飾品も外していただきます 。

Q. 持ち物は？

A. フィールド（芝生エリア）へのバッグ等の持ち込みはできません 。スマートフォンやカメラは持ち込みOK なので、たくさん写真を撮ってあげてくださいね。

※会場内に手荷物預かり（クローク）を設けているので、ご利用ください。

Q. 駐車場はある？

A. 専用の駐車場はありません 。公共交通機関か、周辺の有料駐車場のご利用をお願いします 。

Q. お昼ご飯は食べられる？

A. 芝生の上での飲食はできませんが、スタンド席（観客席）は利用できます 。水分補給などはそちらでお願いします。