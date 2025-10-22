これ1本でLAN接続できる、USB AをLANに変換するGigabit対応のケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB AポートをLANポートに変換し、有線ネットワークへの接続を可能にする「KB-SL6ALAN0〇BKシリーズ」を発売します。

LANポート非搭載のパソコンでも簡単に有線ネットワークに接続でき、最大1Gbpsの高速データ通信とMACアドレスのパススルー機能に対応しています。

ケーブル直径は約4.2mmの細径でやわらかく、取り回ししやすい仕様で、持ち運びにも便利です。

【掲載ページ】

品名：USB A LAN変換ケーブル（Gigabit対応）

品番：KB-SL6ALAN01BK（1m）/KB-SL6ALAN02BK（2m）/

KB-SL6ALAN03BK（3m）/KB-SL6ALAN05BK（5m）

標準価格：3,850円（税抜き 3,500円）～4,290円（税抜き 3,900円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-SL6ALAN01BK

有線だから通信が安定

デスクトップパソコン、Windowsパソコンなど、LANポートを搭載していない機器でも高速ネットワーク通信が可能になります。

差すだけですぐ使える

OS標準のドライバが自動的にインストールされるため、接続後すぐに使用が可能です。

USB A接続だから、パソコンのType-Cポートが自由に使える

Type-C接続だと限られたType-Cポートを塞いでしまいますが、本製品ならパソコンのType-CポートをPD給電ポートや映像出力ポートとして活用することができます。

MACアドレスのパススルーに対応

接続されているデバイスのMACアドレスを直接外部に転送できるので、セキュリティーが厳重な環境でも簡単にアクセスできます。

取り回ししやすく、持ち運びやすい細径タイプ

ケーブル直径約4.2mmと細くてやわらかく、取り回ししやすい仕様です。外出時の持ち運びにも便利です。

ツメ折れ防止カバー付き

ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。

安全設計

使用中、コネクタ部が熱を持つ場合がありますが、これは正常な動作の範囲内です。

製品設計上、安全性に十分配慮しており、通常のご使用において問題ありません。

