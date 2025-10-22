武蔵小杉東急スクエア 好評につき今年2回目の開催！地域事業者や行政と連携した大型フェス「街スキフェスタ THE 武蔵小杉 with FIND LOCAL」

株式会社東急モールズデベロップメント

株式会社東急モールズデベロップメント（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：小山晃司）が運営する地域密着型商業施設「武蔵小杉東急スクエア」（所在地：神奈川県川崎市中原区、以下：当施設）は、当施設が行う地域連携プロジェクト「この街大スキ武蔵小杉」の大型イベントとして、「街スキフェスタ THE 武蔵小杉 with FIND LOCAL（以下：本イベント）」を開催します。

イベントキービジュアル過去実施の様子

本イベントは、まちの玄関口として武蔵小杉周辺地域の核（コア）に位置し、東急東横線・目黒線武蔵小杉駅南口に隣接する都市公園「こすぎコアパーク」を主会場として、当施設と連携して開催します。

今年3月に続き2回目の開催となる今回は、武蔵小杉駅近くに店舗を構える生花店<佐藤生花店>による会場装飾や、コミュニティFM放送局「かわさきFM」による出張ラジオブースなど、新たなコンテンツが加わり、地域の魅力を身近に感じられる演出が、イベントを彩ります。また、昨年より席数を拡充し滞在性を高めた会場では、創業15年を迎える地元で人気のカレー店や、サステナブルな製品づくりに取り組む地元企業によるワークショップなど、地域の事業者を中心に24店舗が集結。子どもから大人まで、食や体験を通じて楽しめる多彩なコンテンツをご用意しています。

本イベントは、地域の事業者との新たな出会いや交流を楽しみながら、武蔵小杉の魅力に触れ、まちへの愛着を育む機会を創出します。当施設は今後も「この街大スキ武蔵小杉」を通じて、地域事業者や行政の皆さまとともに、武蔵小杉の魅力の創出や発信を継続的に取り組みます。

■ 「街スキフェスタ THE 武蔵小杉 with FIND LOCAL」イベント概要

日時：2025年11月29日（土）・30日（日） 11：00～17：00

場所：こすぎコアパーク

※ 雨天などによる中止の場合は「この街大スキ武蔵小杉」のウェブサイト(https://www.kosugi-square.com/machisuki-musashikosugi/column/detail/?cd=000053)でご案内します

■ 出店事業者と販売/提供内容

ニクノカタマリ【NEW】

武蔵小杉のハンバーグ定食専門店 名物のハンバーグ丼

イクミママのどうぶつドーナツ【NEW】

イクミママが厳選した食材で作ったドーナツ

Sandwich＆Bakery Vertu375【NEW】

（ベルチュサンナナゴ）

種類豊富なリュスティックのサンドウィッチ

KOSUGI CURRY（コスギカレー）

武蔵小杉で創業15年目を迎えるカレー店の「濃すぎ」カレー

タイレストランMai Tai（マイタイ）

ガパオライスやカオマンガイなどの本格タイ料理

カギヤブルワリー

オリジナルクラフトビールやハーブソーセージ

精肉あづま

神奈川県産 高座豚を使用したオリジナル肉まん

新城サカバー×和氣和氣 with 日本飲酒党

コミュニティバーと日本酒好きのコラボ

すずや【NEW】

川崎市で創業27年目を迎える唐揚げ専門店の「壺ダレ唐揚げ」

東急ストア

「かわさき応援バナナ」を販売

東急ゴルフスクール武蔵小杉【NEW】

子どもから大人まで楽しめる運動体験

※ 11月29日（土）のみ出店

東急キッズベースキャンプ

的入れゲームチャレンジ

佐藤生花店

季節のミニブーケやクリスマスリースなどの販売

※ 11月30日（日）のみ出店

■ その他イベント概要

富士通株式会社・川崎市【NEW】

「川崎市脱炭素ライフスタイル行動変容促進プロジェクト」

Green Crew かわさき～みんなでいい未来へ、向かおう～の取り組み

不要になった衣料品を回収し、資源として再活用します。衣料品回収に参加いただいた方に、オリジナルグッズをプレゼントします。また、アンケートに回答いただくと、豪華景品が当たる抽選に応募できます

かわさきFM「コスギスイッチON！」他、出張ラジオブース【NEW】

かわさきFMの人気番組「コスギスイッチON！」をはじめ、「ぐるっ人川崎」「ミュートンパーク」のパーソナリティがこすぎコアパークのサテライトスタジオで出張ラジオ。おしゃべりと音楽で会場を盛り上げます

メインパーソナリティ：「コスギスイッチON！」DJ Keikこと笹田恵子

東急線キャラクター「のるるん」

東急電鉄ブース

11月29日（土）

・東急線キャラクター「のるるん」と写真を撮ろう！

東急線キャラクター「のるるん」と記念撮影ができます

・東急線の駅係員になりきろう！東急電鉄 こども制服写真撮影会

東急電鉄の駅員制服を着用して、電車のモックアップ（模型）と 写真を撮ることができます

・旧制服を使ったアートパネルのワークショップ

旧制服のシャツ生地を活用したアートパネルを作製するワークショップを行います

※ 当日会場にて整理券を配布予定です

※ こども制服を着用して東急線キャラクター「のるるん」と撮影することはできません

※ 詳細は11月中旬にイベントウェブサイト(https://www.kosugi-square.com/machisuki-musashikosugi/column/detail/?cd=000053)にてご案内します

地元Bリーグクラブ「川崎ブレイブサンダース」大抽選会

11月30日（日）

川崎ブレイブサンダース LINE公式アカウントを友だち登録すると無料で参加できる大抽選会(すでに登録済みの方も対象)。試合観戦チケットやグッズ、ギフトカードなど幅広い商品をご用意しています

※ 詳細は11月中旬にイベントウェブサイト(https://www.kosugi-square.com/machisuki-musashikosugi/column/detail/?cd=000053)にてご案内します

川崎ブレイブサンダース マスコット「ロウル」

・マスコット「ロウル」も遊びに来る！

※ 混雑緩和のため「ロウル」の出演時間は非公開とします

※ 場内の混雑状況や天候によっては出演の取りやめ、または出演時間を短縮する可能性がございます

※ 詳細は11月中旬にイベントウェブサイトにてご案内します

ギフトパッケージイメージ

sanodesign ギフトパッケージ工作ワークショップ【NEW】

川崎市内のデザイン会社「sanodesign」が開発したサステナブルなデザイン緩衝材を使用し、クリスマスに贈るギフトパッケージを工作できます

日時：11月29日（土）11：00～17：00（体験時間約10分）

参加費：200～500円（税込み）

アート雑貨イメージ

あそびのわとわ ディンプルアート体験【NEW】

川崎市を拠点にアクセサリー雑貨を制作している「あそびのわとわ」によるディンプルアート体験。自動車のフロントガラスの樹脂を再利用して作られたサステナブルな絵の具「ディンプルアート」を使用した、ステンドグラス風のアート雑貨を作ります

日時：11月30日（日）11：00～17：00（体験時間約10分）

参加費：1,650～3,080円（税込み）

街スキ大抽選会キービジュアル

街スキ大抽選会

イベント会場やこすぎコアパーク、武蔵小杉東急スクエア、武蔵小杉駅南口高架下の対象店舗の利用で参加できる「街スキ大抽選会」を２日間開催。コールマンの「インフィニティチェア」や、街スキフェスタ出店者の商品など、武蔵小杉の魅力を堪能できる景品を用意します

※ 詳細は11月中旬に抽選会ウェブサイト(https://www.kosugi-square.com/machisuki-musashikosugi/column/detail/?cd=000054)にてご案内します

協賛：富士通株式会社、川崎市、明治安田生命保険相互会社、株式会社東急パワーサプライ、

宮崎会計・税理士事務所、株式会社Jackery Japan

協力：東急電鉄株式会社、川崎ブレイブサンダース、かわさきFM、武蔵小杉エリアプラットフォーム

後援：川崎市中原区

※ イベントの詳細はウェブサイトをご覧ください

https://www.kosugi-square.com/machisuki-musashikosugi/column/detail/?cd=000053

※ 画像は全てイメージです

※ 各イベントの記載情報は10月22日時点のもので、予告なく変更となる場合があります

■ この街大スキ武蔵小杉について

「この街大スキ武蔵小杉」は、武蔵小杉東急スクエアが行う地域連携プロジェクトです。武蔵小杉の魅力発信や、まちとつながり、人とつながる「場」を提供することで、武蔵小杉の「大スキ」を増やし、愛着をもって武蔵小杉に住まう人を増やすことをミッションに活動しています。

https://www.kosugi-square.com/machisuki-musashikosugi/

■ 地域共創プロジェクト「FIND LOCAL」について

地域共創プロジェクト「FIND LOCAL」は、そのまちに暮らす皆さまや地域事業者、行政と共に、地域の魅力を見つけ、集め、発信するアクションの総称です。公式ウェブサイトやインスタグラムを通じて情報を発信するとともに、ここだけの体験、発見する愉しみ、わかちあう喜び、新たな学びを通じて一人ひとりが、その地域をもっと好きになる出逢いを創造します。

https://www.findlocal.tokyu-tmd.com/

■ 武蔵小杉東急スクエアについて

名称：武蔵小杉東急スクエア

所在地：〒211-8619 神奈川県川崎市中原区小杉町3-472

運営：株式会社東急モールズデベロップメント

アクセス：東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅直結

JR南武線・横須賀線「武蔵小杉」駅北改札連絡通路直結

営業時間：ショップ：10：00～21：00 レストラン：11：00～23：00

※一部店舗により営業時間が異なります。

URL：www.kosugi-square.com(http://www.kosugi-square.com/)

■ こすぎコアパークについて

名称：こすぎコアパーク

所在地：〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-1302外

アクセス：東急東横線・目黒線、JR南武線・横須賀線「武蔵小杉」駅

■ 株式会社東急モールズデベロップメントについて

株式会社東急モールズデベロップメントは、商業施設（ショッピングセンター）の運営を行う、東急グループの一員。東急線沿線を中心に、駅直結もしくは駅前などの好立地において、駅利用者や地域にお住まいの方々のさまざまなライフスタイルに合わせた店舗ならびにサービスを提案。主な運営商業施設は、「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」「たまプラーザ テラス」「グランベリーパーク」「港北 TOKYU S.C.」、「武蔵小杉東急スクエア」などの“東急スクエア”ブランド、東急線駅構内・駅近隣に展開する商業施設ブランド「etomo（エトモ）」など。

https://www.tokyu-tmd.co.jp/