【オンラインセミナー】日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院様ご登壇「音声認識は定着するのか？～AmiVoice iNote導入現場のリアルと乗り越えた壁～」【11月20日（木）開催】

株式会社アドバンスト・メディア

2025年11月20日（木）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院様にご登壇いただき、オンラインセミナー「音声認識は定着するのか？～AmiVoice iNote導入現場のリアルと乗り越えた壁～」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2025-10-01/f1yh13

音声認識技術は医療現場の業務効率化に大きな可能性を持つ一方で、導入後の「利用率の伸び悩み」という課題に直面するケースも少なくありません。日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院様では「AmiVoice iNote」の活用において、現場の声をもとに様々な工夫を重ね、定着と普及を実現しました。

本セミナーでは、以下のポイントを中心に、導入後の課題とその克服プロセスを具体的にご紹介します。

・導入初期に見られた利用率の課題と要因分析

・現場の声を反映した改善施策（研修、テンプレート整備、運用ルールの見直しなど）

・利用率向上に向けた現場主導の取り組み

・定着後の成果と今後の展望

ぜひこの機会にご参加、ご視聴いただけますよう、ご案内申し上げます。

■こんな方におすすめ

・医療機関のICT導入担当者

・各部門の管理職、教育担当者

・音声認識技術の導入を検討中の方

※競合企業様、同業他社様のご参加はお断り申し上げることがございます。

音声認識は定着するのか？

～AmiVoice iNote導入現場のリアルと乗り越えた壁～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/687_1_3d8aaa933b17094c77be67a7123e9a96.jpg?v=202510220128 ]

【お問い合わせ先】

株式会社アドバンスト・メディア

医療従事者向けAmiVoice Webセミナー担当

Mail：medical@advanced-media.co.jp

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2025-10-01/f1yh13