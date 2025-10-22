九州・沖縄初導入！那覇の久茂地にあるランチ・ディナーも楽しめるフードホール内で『店舗を横断して同時に注文』できる、商業施設向けDXプラットフォーム・NEW PORT導入決定。

久茂地都市開発株式会社

久茂地都市開発株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：我那覇学）が運営する、「パレットくもじ」2F（那覇市久茂地1-1-1）に、2025年11月1日（土）グランドオープンする「RYUBO FOOD HALL（リウボウフードホール）」において、九州・沖縄エリアのフードホールとして初めてとなる商業施設向けDXプラットフォーム「NEW PORT（ニューポート）」を導入することをお知らせいたします。※一部店舗メニュー除く

■ 九州・沖縄エリア初導入！3つの「おもてなし」

RYUBO FOOD HALLは、「人が満ちる、時間が香る。」をコンセプトに、400坪、350席の規模を誇る沖縄最大級のフードホールです。今回導入するスカイファーム株式会社の「NEW PORT」システムは、お客様がご自身のスマートフォンから簡単に注文・決済ができる最新の「テーブルでハシゴ」という新体験の施設特化型モバイルオーダーシステムです。

1. フードホールへの本格導入は九州・沖縄初

従来の個別店舗のモバイルオーダーとは異なり、お客様のスマートフォンから複数店舗の商品を注文・決済することが可能です。※一部店舗メニュー除く

2.「テーブルでハシゴ」という新体験

中華、和食、フランコイタリアン、スペイン、ハンバーガー、スイーツ、クラフトビールなどの多彩な料理を、スマホ画面で選択し、席についたまま楽しむことが出来ます。

3.デジタル×人のおもてなし

注文後はホールスタッフによる配膳をはじめ、きめ細やかなサービスやホスピタリティはそのままに、デジタルを活用した「利便性」と人による「温かさ」を両立します。

■ シンプルで誰でも簡単、4ステップで注文から決済まで完了！

1.席にあるQRコードを読み取る

テーブルにあるQRコードをスマートフォンでスキャンし注文スタート。

2. 料理を選ぶ

各店舗のメニューから食べたい商品を自由に選択。※注文はホールスタッフが承ることもできます。

3. お会計

PayPay,クレジットであればモバイル決済も対応。現金をはじめとするその他決済もお会計カウンターでもちろん対応します。

4. QRコードの返却

テーブルにあるQRコードをお会計カウンターにお持ちください。

■ 実現する5つの「うれしい」

1. 並ばず注文、ゆったりお食事

混雑時でも並ばずにテーブルで注文。家族や友人との会話を楽しみながら、料理を待つことができます。



2. 各店舗の味を一度に楽しめる

複数店舗の料理を同時注文。「みんなで違うものを食べたい」という要望も簡単に実現できます。

3. 言語の壁を超えるおもてなし

日本語・英語・中国語など最大10か国の言語対応により、海外からのお客様も安心してご利用いただけます。

4. 非接触で安心・安全

注文から決済まで非接触で完結。衛生面でも安心してお食事を楽しめます。

5. お得な限定メニューも登場予定

モバイルオーダー限定のお得なセットメニューや、タイムセールなども今後展開予定です。

■ 沖縄の食文化に新しい風を

【スカイファーム株式会社 コメント】

沖縄という特別な場所で、RYUBO FOOD HALLという素晴らしい空間に当社のシステムを導入いただけることを大変光栄に思います。NEW PORTは、お客様の『食べたい』という気持ちにすぐに応え、新しい食体験を提供します。沖縄の豊かな食文化と最新テクノロジーにより、これまでにない価値を創造してまいります。

このNEW PORTは複数テナントの一元管理・利用に特化したモバイルオーダーシステムです。

フードホール内の店舗を横断して同時に注文ができる「買いまわり」機能を搭載しており、お客様は席に座ったまま好みの料理をゆっくりと注文・決済できる快適な注文体験を実現しています。さらに本フードホールは「フルサービス型モバイルオーダー」として、ホールスタッフによるお食事の配膳連携、食事後の一括会計もNEW PORTがシームレスに対応します。

【久茂地都市開発株式会社 コメント】

私たちは、沖縄の食の魅力を最大限に引き出しながら、お客様にとって快適で楽しい「心も満たす食空間」を提供したいと考えています。モバイルオーダーシステムの導入により、お客様は大切な人との食事の時間をより豊かに過ごしていただけます。デジタルの「利便性」と、人による「温かさ」を重ね合わせた、新しいフードホールの形をご提案します。

■ スカイファームについて

スカイファームは、「GOOD TIME, GOOD PLACE.」をミッションに掲げ、商業施設、駅、オフィ

ス、イベント会場といった「場づくり」において、飲食体験や購買体験をより便利かつ快適にする

DXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。日本における商業施設DXの先駆者として

、新たな顧客体験の創出と施設運営の革新に貢献して参ります。

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：商業施設向けDXプラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/

■ 施設概要について

施設名称： RYUBO FOOD HALL（リウボウフードホール）

運営会社： 久茂地都市開発株式会社

所在地 ： 沖縄県那覇市久茂地１丁目１－１ パレットくもじ 2F(https://maps.app.goo.gl/zjE3tm6TVDMt1oru7)

アクセス： ・お車・バイク等

那覇空港(https://maps.app.goo.gl/NmnfMUHyp2u8iMua8)からの所要時間：10～15分

・ゆいレール

県庁前駅(https://maps.app.goo.gl/MkKC2v1892e7hGVC8) 下車 徒歩1分（2F連絡口より直結）

・路線バス

パレットくもじ前,(https://maps.app.goo.gl/2M28R6Ng5VihTBaD8)沖銀本店前,(https://maps.app.goo.gl/Cg3nbb7QytBN7d9C6)琉銀本店前,(https://maps.app.goo.gl/6SJpjzMk8q5KtW4e9)県庁北口(下),(https://maps.app.goo.gl/WqSHygjeVqk6kUJd7) 県庁北口(上)(https://maps.app.goo.gl/YGqbrHepRE7whwik6)

・レンタサイクル HELLO CYCLING

県庁前駅東口エレベーター前,(https://maps.app.goo.gl/fXWddbRjT2M79k728)県議会棟前,那覇市役所駐輪場(https://maps.app.goo.gl/WqSHygjeVqk6kUJd7)

・レンタサイクル ドコモ・バイクシェア

パレットくもじ,(https://maps.app.goo.gl/y3hG3sYL6Sf1kUdR7)パレットくもじ県庁前駅下,(https://maps.app.goo.gl/zvAQ1W77h7wRKXwc6)KARIYUSHI LCH. Izumizaki 県庁前(https://maps.app.goo.gl/nDFgpUq72Y8D4Ga89)

・電動キックボード・電動アシスト自転車・電動マイクロモビリティ

LUUP,LIME

営業時間：10:00～23:00（L.O. 22:00） ※店舗によって異なります

店休日 ： 元日

座席数 ： 約350席

店舗数 ： 7店舗 （26年春まで更に2店舗がOPEN予定）

店舗面積： 約400坪

開業日 ： 2025年11月1日（土）

【パレットくもじ35周年に向けた今後の展開】

2025年11月：RYUBO FOOD HALL開業

2026年春 ：RYUBO FOOD HALL拡張（更に2店舗がOPEN予定）

久茂地都市開発株式会社は、RYUBO FOOD HALLを起点として、「人が満ちる、時間(とき)が香る。」というコンセプトのもと、食を通じてお客様の人生に豊かさと幸せをもたらし、パレットくもじ全体の価値向上を図ってまいります。更に、これまで培ってきた地域との繋がりや絆を基盤に、沖縄県内外の食文化発信拠点として、国内外からの注目を集める施設を目指し、地域経済の活性化に貢献してまいります。



