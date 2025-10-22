【神戸ストークス×神姫バス】特別仕様「コラボシャトルバス」運行決定のお知らせ

株式会社ストークス

いつも神戸ストークスを応援いただきありがとうございます。



このたび神戸ストークスでは、神姫バス株式会社と連携し、三宮～GLION ARENA KOBE間を結ぶ「神戸ストークスコラボシャトルバス」を運行することが決定いたしました。



本シャトルバスは、GLION ARENA KOBEで開催される神戸ストークスのホームゲーム時のみの特別運行です。地域に根ざす両社の連携で、アリーナへの移動時間も試合前後の高揚感を楽しめる“新しい観戦体験”としてお楽しみいただけます。





ご来場の際はぜひご利用ください。

実施概要

■運行開始日

2025年10月25日（土）より開始



■対象期間

2025-26 SEASON終了までの試合開催日



■乗車方法

【行き】

・乗車時間：約5分

・運行時間：8時～18時

・運行時間（イベント開催時増便）：開演約3時間前から開演約30分前まで

・運賃：大人230円 ／ 小児120円（後払い・ICカード利用可）



【帰り】

・乗車時間：約5分

・運行時間：13時～20時

・運行時間（イベント開催時増便）：イベント終了から終了約1時間30分後まで随時運行

・運賃：大人230円 ／ 小児120円（後払い・ICカード利用可）



※イベント時の増便は興行内容によって異なります。神姫バス公式サイトにてご確認ください。

※詳しいアクセス情報についてはTOTTEI公式HP(https://www.totteikobe.jp/access/)よりご確認いただけます。



■コラボ内容

1. シャトルバス外側電光板の「ストークス」特別デザイン表示

2. 選手による車内アナウンス（往路・復路で異なる選手が登場）

3. 車内デジタルサイネージでの特別選手紹介スライド投影

4. 神戸ストークス公式アンバサダー・ベリーグッドマンによる楽曲「コウノトリ」を車内BGMとして放送



神姫バス株式会社による安全・快適な移動とともに、神戸ストークスの試合前後の特別な時間をお楽しみください。