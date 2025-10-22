麻布台ヒルズの冬の風物詩が11月22日（土）にスタート「麻布台ヒルズ クリスマスマーケット 2025」開催！

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長：辻慎吾）が運営する麻布台ヒルズ（東京都港区）では、11月4日（火）にスタートする5つのヒルズのクリスマス「CHRISTMAS HILLS 2025」の一環として、クリスマスグルメや雑貨を扱う全17店舗が出店する「麻布台ヒルズ クリスマスマーケット 2025」を11月22 日（土）～12月25 日（木）の期間、開催します。

5店舗の物販店には、世界的に有名なドイツのクリスマス用品専門店「ケーテ・ウォルファルト」が今年も出店。さらに、リースやスワッグを販売する初出店の「SiKiTO」では、数量限定で麻布台ヒルズの植栽を取り入れた特別なブーケも販売するほか、同じく初出店の「MAMBO by CLASKA」では、ブランケットなどの冬小物が揃います。さらに今年は、ギフトセットやラッピングもご用意。クリスマスプレゼントにもおすすめです。

12店舗の飲食店では、お客様の目の前で仕上げるライブ感あふれるグルメが集結。三國清三氏がプロデュースする「Dining 33」では、たっぷりのラクレットチーズをかけて仕上げる「とろけるラクレットチーズと冬野菜&ソーセージのグリル」を提供するほか、「Minimal - Bean to Bar Chocolate -」では、苺にあたたかいチョコレートをかけた「チョコレートストロベリー」を本イベント限定で提供します。さらに、昨年大人気だった「German Christmas Stand」のプレッツェルが専門店「BREZEL KING」として初出店するほか、日本・ドイツの食文化を掛けあわせたオリジナルメニューを提供する「CAFE & BAR B」も初出店します。また、今年は初の試みとして、平日のランチタイム限定でお得に楽しめるランチセットを一部店舗で販売するほか、複数人で楽しめるシェアセットやグリューワインのポットサービスも実施。様々なシーンでクリスマスマーケットをお楽しみください。

クリスマスマーケットに加え、地下通路セントラルウォークには、「CHRISTMAS HILLS 2025」のキービジュアルを体感できる特別展示や装飾も登場。さらに、食品館「麻布台ヒルズ マーケット」では、クリスマスパーティーにおすすめのチキンや惣菜が勢揃いするほか、各スイーツ取り扱い店舗でもクリスマスケーキなどが充実し、街全体でクリスマスムードを盛り上げていきます。

クリスマスの祝祭感に包まれる麻布台ヒルズで、心躍るホリデーシーズンのひとときをお過ごしください。

■「麻布台ヒルズ クリスマスマーケット 2025」開催概要

開催日時：2025年11月22日（土）～12月25日（木）11:00～21：00

開催場所：麻布台ヒルズ 中央広場

協 賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社

特設WEBサイト：https://www.azabudai-hills.com/sp/christmashills/201/

■物販店：クリスマスが楽しみになる雑貨が盛り沢山！

麻布台ヒルズ クリスマスマーケットでは、今年も本場ドイツのクリスマス用品店「ケーテ・ウォルファルト」が、関東最大級の店舗として象徴的な店舗を構えます。さらに、今年初出店の「SiKiTO」では、数量限定で麻布台ヒルズの植栽を取り入れた特別なブーケも販売するほか、同じく初出店の「MAMBO by CLASKA」では、オリジナルキャラクターMAMBOのアイテムを中心にブランケットなどの冬小物をご用意します。

A．Kathe Wohlfahrt（ケーテ・ウォルファルト）

ドイツのクリスマス用品専門店 ケーテ・ウォルファルトの関東エリア最大級店舗が今年も出店！関東エリアでは麻布台ヒルズのみで限定販売となる「ウィンター・ワンダーランド」シリーズも販売します。新作スモーキー「くるみ割り人形の王様」も注目です。その他スノードームなど、心躍るクリスマスらしいアイテムを取り揃えています。

商品｜「ウィンター・ワンダーランド」聖歌隊 9,900円

B．SiKiTO (シキト)【初出店】

四季を愛でる文化を枝ものを通じて届ける「SiKiTO」が初出店。

天然の生枝を贅沢にあしらったクリスマスシーズンにぴったりのブーケを販売。数量限定で麻布台ヒルズの植栽を取り入れた特別なブーケも。さらに、プリザーブドフラワーを一つひとつ丁寧に手作業で仕立てたリースやツリーもご用意します。本物の植物がもつ凛とした美しさを、上質で洗練されたクリスマスの装いとしてお楽しみください。

商品｜クリスマス枝ものブーケ 980円

C．MAMBO by CLASKA（マンボ バイ クラスカ）【初出店】

かつて目黒通りで親しまれたHotel CLASKA。その館内にあったショップはいま、全国で展開しています。今回は、オリジナルキャラクターMAMBOのアイテムを中心に、寒い季節にぴったりなファッション小物や、日常使いしやすいインテリア雑貨などをご用意。クリスマスを賑やかに彩ります。

商品｜MAMBO巾着 M / XMAS サンタ 1,650円

D．POPMOTTO（ポップモット）

アメリカの人気イラストレーターによる色とりどりのペーパーアイテムや雑貨、ハンドメイドで表情が1つずつ異なる木製人形シリーズなど、こだわりのクリスマスアイテムを「sakumotto」セレクトで販売します。

商品｜クリスマス・レターフォリオセット 1,980円

E．BALLON（バロン）

東京発のアロマプロダクトブランド「BALLON（バロン）」。2025ホリデーコレクションの新作、お菓子モチーフのアロマオーナメントやサシェオーナメント、リースやカードなど、クリスマスを楽しく演出する香りプロダクトやクリスマスコフレなどをご用意しています。

商品｜クリスマスアロマオーナメント 各7,700円

■飲食店：目の前で仕上げるライブ感たっぷりのクリスマスグルメ！

今年の麻布台ヒルズ クリスマスマーケットでは、お客様の目の前で仕上げるできたてグルメに注目。「Dining 33」では、たっぷりのラクレットチーズをかけて仕上げる「とろけるラクレットチーズと冬野菜&ソーセージのグリル」、「Minimal - Bean to Bar Chocolate -」では、苺にあたたかいチョコレートをかけた「チョコレートストロベリー」を本イベント限定で提供するほか、「HOCUS POCUS」では湯気が立ち昇るせいろで蒸した、ほかほかのドーナツを提供するなど、食欲をそそるできたてグルメをご堪能いただけます。また、昨年プレッツェルが大人気だった「German Christmas Stand」は初出店となるプレッツェル専門店「BREZEL KING」とともに出店するほか、日本・ドイツの食文化を掛けあわせたオリジナルメニューを提供する「CAFE & BAR B」も初出店します。個性豊かなクリスマスグルメをぜひご賞味ください。

F．Balcony by 6th (バルコニー バイ シックス)

Balcony by 6thが贈る特別なクリスマスマーケット体験。店舗で大好評のバスクチーズケーキに加え、外はカリッと、中はジューシーに揚げたチキンや、贅沢なトリュフ風味が広がるフライドポテトなど、バルコニーならではの人気メニューを存分にお楽しみいただけます。

商品｜バスクチーズケーキ 1,200円

G．GOOD GOOD MEAT(グッド グッド ミート)

”牧草牛”を専門に扱う神戸の人気精肉店が贈る、クリスマスオリジナルメニュー。香り高いオーガニックスパイスを使用したクリスマスチキンや、熊本県産のあか牛を使用した贅沢なタンシチュー、オリジナルソーセージやクラムチャウダーなど、ぽかぽか温まるメニューをご用意しました。

商品｜オリジナルオーガニックスパイスでマリネしたクリスマスローストチキン 1,100円

H．Harry Holiday Market（ハリーホリデーマーケット）

本場ドイツの料理をスパイスで進化させる人気店の、麻布台ヒルズ限定ストア。ベイクドポテトやカリーブルスト、グリューワインにスパイスドリンク、オリジナルグッズまで、ハイセンスなクリスマスをお楽しみください。

商品｜カリーブルスト各種 900円～

I．Dining 33（ダイニング 33）

日本のフランス料理界を牽引する巨匠、三國清三氏プロデュースのグランビストロ。今年の目玉はクリスマス限定「ラクレットチーズ」。冬野菜やソーセージにたっぷりのチーズがとろ～りとかかる臨場感が特徴です。昨年人気を博した「濃厚ホットチョコレート」もパフェ風に進化。たっぷりのクリームとともにお楽しみください。

商品｜とろけるラクレットチーズと冬野菜&ソーセージのグリル 1,800円

J．HOCUS POCUS（ホーカス ポーカス）

ホーカス ポーカスはドーナツのラボラトリーです。伝統的な製法と不思議な技術で仕上げられた、ケーキのようなドーナツを中心に、揚げドーナツや、せいろで蒸したドーナツ、チュロスなど、ハンドポータブルなお菓子を取り揃えます。さまざまなシチュエーションで楽しんでいただけるような、最先端のドーナツをぜひご賞味ください。

商品｜ドーナツ（ラズベリーチョコ） 700円

K．8ablish（エイタブリッシュ）

無農薬野菜や豆をじっくり煮込んだ、食べ応えのあるVEGANチリコンカンと豆乳チャウダーの2種類のスープをご用意。その他スパイスが効いたナチュラルホットワインや自家製レモネード、もみの木に見立てたシュトーレンも、ぜひご賞味ください。

商品｜VEGANチリコンカン/豆乳チャウダー 各800円

L．FISH＆CHIPS MALINS（フィッシュ&チップス マリン）

英国フィッシュ＆チップス協会のアジア初の認定専門店が繰り出す本場英国の味。厳選した素材と英国の調理メソッドが融合した、外はサクサク、中はジューシーなフィッシュ＆チップスです。仕上げにはモルトビネガーをかけて、ライトな食感もお楽しみください。

商品｜フィッシュアンドチップス 1,500円～

M．BREZEL KING（プレッツェル キング）【初出店】

ジャーマンクリスマススタンドの姉妹店として、ドイツ産・発酵バター入りプレッツェルの専門店が初出店。チーズやハムをのせたお食事タイプと、メープルシナモンシュガーをかけたデザートタイプ、どちらも焼き立てをご提供します。秘伝のレシピで作るアップルグリューワインやビールとお楽しみください。

商品｜発酵バタープレッツェル 650円

N．German Christmas Stand（ジャーマン クリスマス スタンド）

札幌在住のドイツ人シェフ・マーカスボス考案の、ドイツ・北海道の食材にこだわった、本格的なクリスマス料理をラインナップ。風味豊かなソーセージ、ドイツ産発酵バター入りプレッツェル、黒ビールで煮込んだドイツ式ビーフシチュー・グーラッシュなど、ドイツ産グリューワインやビールと共にご堪能ください。

商品｜ソーセージ 850円

O．Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル ビーントゥバーチョコレート）

麻布台ヒルズでチョコレートのコースを提供している、国際品評会2位という高い評価を受けるチョコレート専門店。昨年も大好評だったホットチョコレートはリッチで濃厚なのに軽やかで飲みやすい味わいです。お客様の目の前でチョコレートをかけて提供するクリスマスマーケット限定の新作、チョコレートストロベリーもぜひご賞味ください。

商品｜チョコレートストロベリー 1,300円

P．SOL'S COFFEE & WAFFLE（ソルズコーヒー&ワッフル）

下町発のスペシャルティコーヒー店がクリスマス仕様に！冬のひとときを彩る、あたたかなメニューをご用意しました。限定のクリスマスブレンドコーヒーや濃厚なホットチョコレート、新作を含む焼きたてワッフルを提供します。

商品｜チョコレートワッフル 800円

Q．CAFE & BAR B（カフェ&バー ビー）【初出店】

日独の食文化を融合させたCAFE & BAR Bが初出店。レンズ豆とトマトソースのホットドッグは、ドイツの豆料理とソーセージを組み合わせたクリスマス向けの一品です。そのほか、オマールエビのビスクなど、ここでしか味わえない特別なメニューをお楽しみください。

商品｜クリスマスホットドッグ 1,400円

■グルメ・雑貨以外にも楽しめるクリスマスマーケットのコンテンツ

■クリスマスマーケット会場内マップ

■三澤遥氏が手掛けるビジュアルで彩られた「クリスマスストリート」！

麻布台ヒルズの街の地下を貫くセントラルウォークとタワープラザでは、今年のキービジュアルから抜け出てきたような小さなキャラクター「くるり子」の展示を行います。人や星、トナカイの形をしたキャラクターは、まるで音楽が聴こえているかのようにリズムに合わせてくるくる楽しそうに踊ります。「くるり子」が繰り広げる小躍りしてしまいそうな楽しいクリスマスの世界を、ぜひ「麻布台ヒルズ クリスマスストリート」に見にきてください。さらに、六本木ヒルズで長年ご好評いただいている、1年後に届くクリスマスメッセージを送ることができる企画「wish a wish」が今年は麻布台ヒルズにも登場。大切な人へ、自分自身へメッセージを送ってみませんか。

●麻布台ヒルズ クリスマスストリート

日程：11 月22 日（土） ～12 月25 日（木）

場所：麻布台ヒルズ 各所

●wish a wish

六本木ヒルズで長年ご好評いただいている、大切な人へ、そして自分自身へ、1年後に届くクリスマスメッセージを送ることができる企画「wish a wish」が今年は麻布台ヒルズにも登場。六本木ヒルズ・麻布台ヒルズで購入いただいたオリジナルクリスマスカードに大切な人へのメッセージを記入し、特設ポストに投函すると、1年後のクリスマスに六本木ヒルズ・麻布台ヒルズからそのお手紙をお届けします。

日程：12月上旬～12月25日（木） 12:00～19:00（予定）

場所：六本木ヒルズ ウェストウォーク特設カウンター、麻布台ヒルズ 駅前広場特設カウンター

価格：500円/枚

※カードの枚数には限りがございます

※カードの販売時間については異なる場合がございます。

その他グルメ情報の詳細は特設サイト（https://www.christmas.hills-site.com/）をご確認ください。