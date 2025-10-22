ブラックフライデー直前、実数でわかる「勝ち筋」を無料公開

株式会社on the bakery

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できる「クロワッサン」（開発・提供：株式会社on the bakery、本社：神奈川県横浜市）は、年末商戦に向け、実運用で成果が出たノウハウをまとめた「年末商戦グロース資料キット」を本日より無料配布します。

キットには、ECにおいて1週間で売上15％以上アップを達成した実名入り事例のPDFに加え、公式LINE友だち＋2.6万人、アプリDL4倍の実例を1枚で押さえた横展開サマリーを同梱。ブラックフライデー～歳末の現場にそのまま投入できます。

配布内容

実績ダイジェスト

- EC売上アップ事例PDF（実名・実数／許諾取得済み）○設計：導線／当たりの内容／計測KPI○成果ハイライト：1週間で売上15％以上アップ- 事例サマリー（横展開）○公式LINE友だち＋2.6万人○アプリDL4倍※詳細条件・再現手順は配布資料に記載- EC：1週間で売上15％以上アップ- 公式LINE：友だち＋2.6万人- アプリ：DL4倍

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ／診断／アンケートLPを最短数日で実装可能なマーケティングツールです。制作代行にも対応しており、要件ヒアリングから設計・デザイン・公開まで一気通貫でサポートします。ECやアプリ、CRM施策など多用途に活用されています。

代表コメント

年末は売り場の物語づくりが勝敗を分けます。今回のキットは、当たり演出×導線の最短ルートを現場に持ち込める内容です。短期間での売上改善と接点の蓄積を、ぜひ各社の商戦に役立ててください。

- 株式会社on the bakery 代表 井戸 裕哉（いど ひろや）

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



