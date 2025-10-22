透明ポリイミドフィルムの世界市場2025年、グローバル市場規模（厚さ＞25μm、15μm＜厚さ25μm、厚さ15μm）・分析レポートを発表
2025年10月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「透明ポリイミドフィルムの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、透明ポリイミドフィルムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の透明ポリイミドフィルム市場概要
最新の調査によると、世界の透明ポリイミドフィルム市場規模は2023年に約4,000万ドルと推定され、2030年には約5,300万ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率は4.0％とされています。ポリイミドフィルムは優れた電気絶縁特性と高温耐性を持つ高性能樹脂材料であり、光学的透明性を備えた透明タイプは、電子機器や航空宇宙などの分野で需要が拡大しています。特に有機発光ダイオード（OLED）や有機太陽電池（OPV）などの次世代ディスプレイやエネルギー関連用途での利用が急増しています。
________________________________________
材料特性と応用分野の拡大
透明ポリイミドは、優れた熱機械特性と化学耐性を有し、透明性を確保しつつ高温環境での安定性を維持する特長があります。これにより、フレキシブルディスプレイ、透明電極、太陽電池基板など多様な用途に適しています。主な応用分野は有機発光ダイオード（OLED）、有機太陽電池（OPV）、フレキシブルプリント基板（PCB）、および航空宇宙分野です。中でもOLED用途が最も大きなシェアを占め、全体の約79％を占めています。
また、製品は膜厚によって三つに分類され、「25マイクロメートル超」「15～25マイクロメートル」「15マイクロメートル以下」に区分されています。中でも「15～25マイクロメートル」のタイプが全体の約69％を占め、市場の主流となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、アジア太平洋地域が市場の中心であり、全世界の約87％のシェアを占めています。特に中国、日本、韓国が主要な製造拠点であり、フレキシブル電子機器やOLED製造の増加が市場を牽引しています。アジア地域の企業は、政府の支援政策と強固な生産インフラを背景に技術革新を加速させています。
一方、北米および欧州市場では、先端材料研究の進展と環境規制対応の強化により、着実な成長が見られます。高耐熱・高透明素材への需要拡大が進んでおり、航空宇宙や先進電子分野での採用が拡大しています。
________________________________________
市場構造と分析手法
本報告書では、市場を「タイプ別」と「用途別」に分類し、2019年から2030年までの期間で販売量、消費価値、成長率を分析しています。タイプ別では膜厚ごとの特性と用途の違いを詳細に整理し、用途別では電子機器分野とエネルギー分野の拡大を重点的に検証しています。
また、市場のマクロ的要因として、政府の政策・規制、製造技術の進展、消費者ニーズの変化が考察されています。特に再生可能エネルギーや省エネ技術の拡大が、透明ポリイミドフィルム市場の新たな成長要因となっています。
________________________________________
技術動向と革新
技術面では、光透過性と機械的強度を両立させるための分子設計技術や、熱安定性を向上させるプロセス改良が進んでいます。また、フレキシブルディスプレイ用の基板や透明保護フィルムとしての需要が増加しており、薄膜化技術が市場成長を支えています。
