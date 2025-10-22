リヤカー専門店リヤカーの森が人気モデル R150kをリニューアル。従来比500gの軽量化で、より扱いやすい新モデルとして登場
折りたたみ式アルミリヤカー専門店リヤカーの森は、長年支持を受けてきた主力モデル・R150kを改良し、従来より500g軽量化した新モデルを正式に発売しました。
これにより、女性や高齢者、自治体職員など、幅広い利用者がより扱いやすい軽量アルミリヤカーとして生まれ変わりました。本製品は、「軽量」「折りたたみ式」「ノーパンクタイヤ」「送料無料」「国内倉庫在庫あり」をすべて実現した、国内でも数少ない総合モデルです。
開発背景：誰でも扱える軽量アルミリヤカーを
リヤカーの森では創業以来10年以上、折りたたみ式アルミリヤカーの改良を続けてきました。特に人気のR150kは、自治体の防災備蓄やイベント会場、町内会、農業現場などで導入されており、累計販売数はシリーズ全体で1万台以上に達しています。
主力モデルR150kは、防災備蓄や農作業、イベント運営など幅広く利用されており、
今回のリニューアルでは、アルミフレームの構造を見直すことで強度を保ちながら約500gの軽量化を実現。
より扱いやすく、収納や持ち運びにも適した実用的なモデルとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332274&id=bodyimage1】
製品概要：R150k（アルミリヤカー・折りたたみ式）
製品名：R150k
積載重量：150kg
本体重量：約17.2kg
荷台サイズ：970×610×350mm
折りたたみ時サイズ：920×350×610mm
材質：アルミフレーム
タイヤ：ノーパンク仕様（空気補充不要）
組立：工具不要で簡単組立
保証期間：1年
通常価格：99,900円（税込）
特別価格：49,000円（税込・送料無料）
R150kは、軽量ながらも積載150kgまで対応する強度を確保。ノーパンクタイヤを採用しているため、空気入れの手間やパンクの心配がありません。組立も工具不要で、誰でも短時間で使用開始できます。
折りたたみ時は高さ約35cmと非常にコンパクトになり、車のトランクや物置でも場所を取りません。収納性・携帯性・軽量性を兼ね備えた折りたたみリヤカーとして、業界内でも高い評価を得ています。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
国内倉庫常備で即日発送対応
折りたたみリヤカー専門店リヤカーの森の大きな特徴は、国内倉庫に在庫あるという安心体制です。埼玉県鶴ヶ島市にある750坪の大型倉庫を物流拠点としており、常に主要モデルを在庫しています。そのため、正午までの注文であれば即日発送が可能。
送料無料で、法人・自治体をはじめ、緊急時の防災備蓄品やイベント用資材など、納期を重視する現場から高い支持を得ています。
また、代引き手数料無料・クレジットカード分割払い対応（最大24回）・見積書即日発行など、法人・官公庁の購買手続きにも柔軟に対応できる仕組みを整えています。
リヤカーの森の製品が安くて高品質な理由：直販体制によるコスト削減
リヤカーの森が高品質なアルミリヤカーを低価格で提供できる理由は、企画から販売まで一貫して自社で管理しているためです。
・国内で設計・品質管理を実施
・海外の自社専用工場で大量生産
・中間業者を介さない直販体制
これにより、同等スペックの他社製品と比較して最大60％安価な価格設定を実現。また、過剰な広告費をかけず、口コミとリピート購入を中心に販売を拡大しています。
リヤカーの森のR150kは、単なる低価格商品ではなく、軽量で丈夫、安くて質が良いアルミリヤカーとしてリピーターが非常に多いモデルです。
