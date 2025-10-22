くすみ肌を理想的なトーンアップに導く「セラリキッド トーンアップブレンド」を期間限定販売。天然ビタミンEが、30代～60代の女性が憧れる明るく透明感ある肌へとアプローチします。≪セラストア≫
オンラインストア「セラストア」（本社：東京都港区南青山3-14-26／代表取締役社長：町田映子）では、「セラリキッド トーンアップブレンド 60ml」を2025年10月3日～11月30日の期間限定で販売中です。
CERA セラリキッドのトーンアップオイルは、天然ビタミンEが贅沢に配合されたスキンケアオイルです。
30～60代の女性が抱える肌のくすみを、内側から輝く明るい肌へと導いてくれます。
お肌にみずみずしさが満ちて、トーンアップ効果で肌が透明感がアップ。
さらに、保湿力が高く、肌のハリや弾力もサポート。
メイクのりも格段に良くなり、一日中ツヤのある美しい肌をキープできます。
朝晩のスキンケアルーティンに取り入れることで、化粧ノリが格段に良くなるので、
朝のメイクの仕上がりにも大きな違いを感じることができます。
乾燥が気になる季節や、疲れた肌を癒したい時にもオススメ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331053&id=bodyimage1】
◆セラリキッドって？
ビタミンＥオイル「セラリキッド」は100%天然素材。”若返りのビタミン”と呼ばれる天然ビタミンEがたっぷり入ったスキンケアオイル。ビタミンEは抗酸化力がとても強く、酸化しやすい細胞を元気に保ってくれます。
活性の高い天然ビタミンEだから、肌から浸透してダイレクトに働きます。
オイルなのによくのびて肌になじませやく、べたつきが残らずサラッとした仕上がり。
・基本成分
スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE
※以下の成分は使用しておりません。
エタノール、合成香料、パラベン、鉱物油、着色料、石油系界面活性剤、防腐剤ｖ
配信元企業：株式会社セラ
