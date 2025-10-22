『ひろしま国際建築祭2025』連携イベント 子どもの五感を（Catch）する秋の収穫カーニバル 『Catch the Fall』2025年11月1日（土）開催



建築祭出展作品、建築家・中山英之 × モルテンによる移動型キオスク-小さな建築「風景が通り抜けるキオスク(Catch)」がONOMICHI U2に隣接するオリーブ広場に登場します。半透明な素材で覆われた小さな建築は、収納されたさまざまな物や道具と、訪れた人々や子どもたちが出会う創造の場所です。 建築祭出展作品、建築家・中山英之 × モルテンによる移動型キオスク-小さな建築「風景が通り抜けるキオスク(Catch)」がONOMICHI U2に隣接するオリーブ広場に登場します。半透明な素材で覆われた小さな建築は、収納されたさまざまな物や道具と、訪れた人々や子どもたちが出会う創造の場所です。



























■一般財団法人神原・ツネイシ文化財団（常石グループ）について

『ひろしま国際建築祭2025』を主催する＜神原・ツネイシ文化財団＞は、常石グループ（広島県福山市）がさらなる地域の活性化と豊かな市民生活の実現に向け、建築文化を発信することを目的のひとつとして設立した財団です。常石グループは、海運、造船、商社・エネルギー、環境、ライフ＆リゾートの各事業分野で地域社会と連携しながら新たな価値創造を推進しています。また、2025年に新たに設立したグループ社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポートを拡大しています。



モルテン：https://www.molten.co.jp/キオスクについて：https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/exhibitions/kiosk-project-02/Photo by Tatsuya Tabii「音楽」イギリスを拠点に活躍する音楽家ICHI によるライブパフォーマンスと、てづくり楽器のワークショップを実施し、子どもたちによる即興音楽隊を編成します。子どもと大人が一緒に楽しめるユーモラスで創造的な時間が繰り広げられます。その日限りの演奏会をお楽しみください。「ごはん」炊き寄せ弁当やシーフードカレー、キッシュ、おにぎり、味噌汁、蒸し野菜、蒸し豚饅頭、いりこクッキー、ヴィーガンパフェなど、日本の食・秋の恵みを生かした、子どもたちの感性に響くごはんを提供します。食べるという行為を多角的に掘り下げ、立体的な食体験を提案する京都のneutralから北嶋竜樹と小野華奈を迎え、同じく京都からヴィーガン料理を探求する隅岡樹里も参加し、食の大切さと旬の味を伝えます。提供に際し、ONOMICHI U2とLOGがサポートします。「ごはん」は会場内テントにてカーニバル開催時間中に販売いたします。ONOMICHI U2：https://onomichi-u2.com/LOG：https://l-og.jp/【出演者・出展者】建築家｜中山英之1972年 福岡県生まれ1998年 東京藝術大学 美術学部 建築科 卒業2000年 東京藝術大学大学院 美術研究科 建築専攻 修士課程 修了2000-2007年 伊東豊雄建築設計事務所 勤務2007年 中山英之建築設計事務所 設立2024年- 東京藝術大学美術学部建築科 教授代表作に「石の島の石」「弦と弧」「mitosaya薬草園蒸留所」などがあり、ブルワリー施設やレストラン、店舗、公共施設、オフィス、住宅など幅広い用途の設計を手掛けている。主な賞歴にSD Review 2004 鹿島賞、第17回環境・設備デザイン賞 優秀賞、グッドデザイン賞金賞がある。主な著書に『中山英之｜スケッチング』『中山英之｜1/1000000000』『建築のそれからにまつわる5本の映画 ,and then: 5 films of 5 architectures』がある。中山英之建築設計事務所：https://www.instagram.com/hdyknkym/音楽家｜ICHIイギリス在住の音楽家。これまで「mono」、「memo」、「maru」の3枚のアルバム、シングル数枚が日本とイギリスでリリースされ、イギリスBBC（英国放送協会）などで楽曲が多数オンエアされている。スティールパンや木琴、鉄琴、トランペットや様々な自作楽器、タイプライター、生活用品などを使って演奏し、唄い、日本全国、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、ニューヨーク、香港、台湾、韓国などでライブパフォーマンスや楽器づくりのワークショプなども行なっている。NHKアニメーション「おんがく世界りょこう」の主演アニメキャラクターのモデルでもあり、演劇やラジオ、テレビ番組、CM等への楽曲提供、PV映像作品も制作提供しており、近年では廃品廃材で制作した楽器によるサウンド・インスタレーション作品や、落ち葉や石、漂流物などをつかった立体作品なども発表している。ICHI：https://ichicreations.com/料理人｜neutral 北嶋竜樹・小野華奈1983年、大阪府生まれ。「言葉が残せるものと、消えゆくものをどう記録するか」をテーマに制作を行うアーティスト。記録されにくい日常の生活史や食文化の歴史を民俗学・宗教学・哲学・文化人類学など、あらゆる視点から考察した制作を行っている。在野研究者であり料理人でもある。neutralの屋号で2021年より活動し、様々な作家やアーティストともコラボレーションを行なってきた。2023年11月より京都市北区紫竹にて料理屋としてオープンした。neutral：https://en.neutral-scape.com/料理人｜Millet 隅岡樹里4歳から京都の静原に住み、この地で里山や畑を見つめてきた。庭にはたくさんのハーブや野菜が育ち、川が流れ、子どもたちが走り回る景色と共に、20年ほど前からヴィーガンのレストランとしてMilletを始めた。京都では数少ない、菜食として可能性を見つめるレストラン。Millet：https://www.cafemillet.jp/CAFEMILLET■〈ひろしま国際建築祭〉とは一般財団法人神原・ツネイシ文化財団が「建築」で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地域の“名建築”を未来に残すことをミッションとして掲げ、3年に１度開催する建築文化を発信する祭典で、現在日本各地で開催されている芸術祭の“建築”版のような文化イベントです。初回の2025年は、広島県の福山市・尾道市にある7つの会場を中心に８つの建築にまつわる展示を2025年10⽉４⽇（⼟）-2025年11⽉30⽇（⽇）（58⽇間）行います。世界的に活躍する著名建築家はもちろん、未来を担う建築家・作家まで総勢23組が出展します。会期中は、建築家による講演会や、展覧会のガイドツアー、子供向けワークショップなど、多岐にわたるプログラムも開催します。詳細は公式サイトをご覧ください。◎ホームページhttps://hiroshima-architecture-exhibition.jp/◎SNS