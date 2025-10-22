こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SASグローバル調査：生成AIへの熱狂は落ち着き、実用フェーズへ 93%のCMOが高いROIを実感
生成AIは実験フェーズを終え、実用フェーズへ―
2025年には導入効果と戦略的投資が急速に拡大
データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、Coleman Parkesとの共同の最新調査「Marketers and AI: Navigating New Depths（ https://www.sas.com/en/offers/ai-for-marketers.html ）（マーケティング担当者とAI：新たな領域を探る）」を実施しました。本調査によると、マーケティング担当者による生成AIの活用はわずか1年の間に劇的に広がり、生成AIを積極的に導入しているマーケティング担当者は、2024年の75%から2025年には85%へと増加しています。
特に注目すべき点は、ROI（投資収益）の実現で、CMOの93%、マーケティング部門の83%が、生成AIへのROIを実感しており、8割のマーケティング担当者が何らかの形で成果を実感しています。
SAS の最高マーケティング責任者兼エグゼクティブ・バイスプレジデントであるジェン・チェイス（Jenn Chase）は、次のように述べています。「生成AIはもはや一時的なブームではなく、今やマーケティングに欠かせないインフラストラクチャとなりました。現在、マーケティング部門の85%が日常業務に生成AIを活用しており、実験フェーズを終え、マーケティング変革の重要な推進力となっています。生成AIは、時間やコストの削減にとどまらず、カスタマーロイヤリティの向上、売上増加にも寄与しています」
2024年には、マーケティング担当者が生成AIによる業務効率化やコスト削減に期待を寄せていましたが、2025年に入り、パーソナライゼーションの向上（94%）、大規模データセット処理の効率化（91%）、時間・運用コストの削減（90%）など多くのメリットが確認されています。さらに、マーケティング担当者の約9割が、予測精度の向上、カスタマーロイヤリティの向上、売上増加を報告しています。
生成AIへの理解度と信頼度も急速に高まっています。「生成AIと生成AIがビジネスに与える影響について十分に理解している」と回答したマーケティング担当者は62%に上り、2024年の50%から増加しています。
生成AIの主な活用用途：
・チャットボット（62%）
・コンテンツ生成（45％）
・トレンド分析（36％）
新たな活用事例としては、合成データの活用（18%）、小規模言語モデルの検討（12%）、デジタルツインの検証（5%）などが挙げられています。
投資の加速
これらの成果はより自律的でAIドリブンなマーケティング戦略を実現しています。マーケティング部門の93%が生成AIに対し、2026年まで予算を確保しており、生成AIは、もはや今後検討するものではなく、必須事項となっています。先行導入している企業は、いち早く生成AIをワークフローに統合し、エージェンティックAIへの拡張や自律的な意志決定をサポートするインフラストラクチャ整備を進めています。
本調査は、世界各国の300社（中小企業から従業員1万人超の大企業まで）を対象に実施し、幅広い業種のマーケティング担当者が回答しました。
*2025年9月15日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/september/new-study--genai-hype-is-over-as-93--of-cmos-see-strong-roi-.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。
