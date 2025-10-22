こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京家政大学と東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイスが10月23日～12月3日まで「チャレンジ・ザ・グルメ 2025 ブロッコリーメニュー」を展開 ― 学生が考案した44メニューを各店舗で提供
東京家政大学（東京都板橋区）と東武百貨店 池袋本店（東京都豊島区）は10月23日（木）から12月3日（水）まで、産学連携企画「チャレンジ・ザ・グルメ 2025 ブロッコリーメニュー」を展開する。3年目となる今回は、2026年4月から指定野菜に追加される「ブロッコリー」を使用した新メニューを共同開発。同大で栄養学を学ぶ56名の学生が考案した44のメニューをレストラン街スパイスの43店舗で提供する。
東京家政大学では2023年度から、東武百貨店 池袋本店のレストラン街スパイスとの産学連携企画として「チャレンジ・ザ・グルメ」を展開している。これは、栄養学を学ぶ学生が、レストラン街の店舗に対して新しいメニューアイデアを発案し、プロの調理人と共にブラッシュアップして新規メニューとして来店客に提供するもの。3回目となる今年は、2026年4月に指定野菜（*）に追加されることが決まり注目を集めているブロッコリーを使ったメニューを考案し、各店舗で提供する。
6月上旬に参加学生向けの説明会が行われ、その後下旬にかけて店舗担当者と新メニュー開発に向けて打ち合わせ。7月には学生らが考案したメニューを担当者にプレゼンし、各店舗でそれをもとにした試作が重ねられた。
今回の企画で学生らは、各店舗の特徴を生かしたバラエティ豊かなメニューを考案。フルーツと野菜を合わせた新感覚の和スイーツ「ブロッコリーと果実の彩りあんみつ」や、ブロッコリーきんぴらが新しい「ブロッコリーのきんぴらの焼きおにぎり」、牛肉にブロッコリーを組み合わせた彩り豊かな「北海道産牛挽肉とブロッコリーのピッツァビスマルク」など、計44メニューがレストラン街スパイスの43店舗で提供される。概要は下記の通り。
◆「チャレンジ・ザ・グルメ 2025 ブロッコリーメニュー」
【期 間】 10月23日（木）～12月3日（水）
【場 所】 東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイス 11～15階
【営業時間】 11:00～22:00（※ラストオーダーの時間は店舗により異なる）
【店 舗】 43店舗
*指定野菜とは...
農林水産省が定めた、国民生活において極めて重要な野菜。消費量が多い野菜であり、2025年10月現在で14品目が指定されている（2026年4月からはブロッコリーが追加され、15品目となる）。
野菜価格安定制度の対象であることから、価格と供給を安定させ、国産野菜の生産・出荷の安定と消費者への安定供給を確保することを目的としている。
（参考：農林水産省 ＞ 野菜のページ）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/index.html
●東武百貨店 池袋本店
https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/
●東京家政大学ヒューマンライフ支援センター
東京家政大学が歴史と共に培ってきた衣食住、生活に関わる知見を、地域社会に還元する社会貢献と、地域とのつながりの中で学生の実学を推進する部署。これまでに企業や行政と実施した産学官連携事業は100件を超えている。「社会のニーズに大学の知と学生の学びで応える」をモットーに、地域社会と大学の共存共栄を目指している。
https://www.tokyo-kasei.ac.jp/society/hulip/
（参考：東京家政大学公式サイト内）
・東武百貨店 池袋本店とのこれまでの取り組み
https://www.tokyo-kasei.ac.jp/society/hulip/activities/01_029.html
（関連記事）
・東京家政大学の学生と東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイスがプラントベースフードを使用した新メニューを共同開発 ― 11月1日～12月1日の「チャレンジ・ザ・グルメ 2024～未来のグルメにチャレンジ～」で提供（2024.11.01）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-54788.html
▼本件に関する問い合わせ先
東京家政大学 広報・宣伝部
TEL：03-3961-5690
メール：koho@tokyo-kasei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/