【東京工科大学】公共空間の雑⾳下でも必要な情報が誰にでも届く社会へ―Auracast™+Wi-Fiによる補聴⽀援システム体験会を実施
東京⼯科⼤学では、次世代の難聴⽀援技術として注⽬されるAuracast™(オーラキャスト)とWi-Fiのハイブリッドによる聴覚障害者向け補聴⽀援システムの社会実装に向けた国内初の検証プロジェクトを実施しています。この⼀環として、10⽉25⽇(⼟)から26⽇(⽇)に開催される国内最⼤級の科学コミュニケーションイベント「サイエンスアゴラ2025」および11⽉22⽇(⼟)から11⽉24⽇(⽉・祝)に開催されるデフスポーツ・パラスポーツの体験イベント「スポーツ FUN PARK」(東京2025デフリンピック同時開催)において、同システムの体験会を実施いたします。
東京⼯科⼤学(東京都⼋王⼦市、学⻑︓⾹川豊)では、次世代の難聴⽀援技術として注⽬されるAuracast™(オーラキャスト)(注1)とWi-Fiのハイブリッドによる聴覚障害者向け補聴⽀援システムの社会実装に向けた国内初の検証プロジェクトを実施しています。
この⼀環として、10⽉25⽇(⼟)から26⽇(⽇)に開催される国内最⼤級の科学コミュニケーションイベント「サイエンスアゴラ2025」および11⽉22⽇(⼟)から11⽉24⽇(⽉・祝)に開催されるデフスポーツ・パラスポーツの体験イベント「スポーツ FUN PARK」(東京2025デフリンピック同時開催)において、同システムの体験会を実施いたします。いずれも⼀般参加は無料で聴覚障害者から健聴者まで広く体験いただける機会となります。
■ほとんどの補聴器や⼈⼯内⽿に対応する⾳声配信システムですべての⼈に「声」を届ける
本プロジェクト(名称：Voices for All)は、本学メディア学部吉岡 英樹講師(聴覚障害⽀援メディア研究室)が、駅・空港・スタジアム・ホールといった公共空間の雑⾳下でも補聴器などの利⽤者が必要なアナウンスや情報にアクセスすることができる補聴⽀援システムの社会実装を⽬指し取り組んでいるものです。イスラエルBettear社が開発し欧⽶を中⼼に60カ国以上で販売(注2)されている最新の補聴技術をベースに、Auracast™とWi-Fiのハイブリッド⽅式にすることで、ほとんどの補聴器や⼈⼯内⽿、ヘッドフォン等に対応する⾳声配信システムを構築。従来のような専⽤受信機を必要とせず受信範囲が広いため、これまで設置が難しかった公共空間でも導⼊が可能となります。今年の夏から、⾔語聴覚⼠や補聴器・⼈⼯内⽿装⽤者ら聴覚障害当事者団体、補聴器や⾳響機器メーカーなどの協⼒のもと、全国各地で体験会や試験運⽤を実施(注3)しその有⽤性などを検証しています。
(注1)Auracast™はBluetoothの新規格であり、⾼⾳質・低遅延の補聴器技術として普及が期待されています。1対多数の⾳声配信が可能、ペアリング不要といった特徴から公共空間での利⽤にも適しています。
(注2)国内における輸⼊・設置は有限会社アイアシステム(東京都江⼾川区)が⼿掛けています。
(注3)⼀般社団法⼈全⽇本難聴者・中途失聴者団体連合会 全国⼤会(北海道函館市、11⽉1⽇開催)にて、本プロジェクトの説明とデモンストレーションを実施。